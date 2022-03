Ruszyła sprzedaż Redmi Note 11S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mocny i nowoczesny Redmi Note 11S jest już dostępny w punktach Xiaomi Store, mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD, X-kom. Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat. Główny obiektyw ma 108 MP, a obiektyw do ujęć szerokokątnych - 8 MP. Za zdjęcia makro odpowiada aparat 2 MP. Redmi Note 11S wykorzystuje układ MediaTek Helio G96. Ekran o przekątnej 6,43 cala jest zbudowany w technologii AMOLED DotDisplay z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh i może być szybko ładowana jest z mocą ładowarki 33 W. Został też wyposażony w podwójne głośniki stereo, złącze audio mini-jack. Umożliwia płatności zbliżeniowe (NFC). Ma podwójny slot na karty: Dual SIM i microSD.







Promocja polega na obniżeniu ceny o 200 zł i potrwa do środy, 9 marca 2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów.

Dostępne kolory: biały, niebieski, szary.



Ceny:

• Redmi Note 11S 6 GB + 64 GB cena 1199 złotych, cena promocyjna 999 PLN

• Redmi Note 11S 6 GB + 128 GB cena 1299 złotych, cena promocyjna 1099 PLN

























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi