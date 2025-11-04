Ruszyły zapisy do pierwszych E-Mistrzostw Warszawy by Lenovo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

League of Legends, FC 26 i e-bieg – to konkurencje, w których zmierzą się uczestnicy pierwszej edycji stołecznych e-mistrzostw. Projekt obejmuje także konkurs kreatywny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dziś na stronie projektu wystartowały zapisy. Lenovo Polska jest partnerem tego wydarzenia. E-Mistrzostwa Warszawy by Lenovo mają na celu rozwijanie kompetencji przyszłości, promowanie aktywności fizycznej oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych, aby wspierać budowanie lokalnej tożsamości.







Uczestnicy mają czas na realizację e-biegu oraz przesłanie pracy konkursowej do 17 listopada. Kwalifikacje w dwóch grach esportowych zostaną rozegrane online 22 listopada (FC 26) i 23 listopada (League of Legends).



Wielki finał e-mistrzostw odbędzie się 28 listopada w prestiżowej przestrzeni Showroomu Lenovo & Motorola, zlokalizowanej w Hotelu Warszawa na Pl. Powstańców Warszawy 9. Laureaci wezmą tam udział w inspirujących warsztatach AI i ceremonii wręczenia nagród, spotykając się z ambasadorami projektu: Wojciechem “Bezi” Wróblem oraz Robertem “LisekHD” Liszką.



Na najlepszych uczestników czekają nagrody o wartości 20 tysięcy złotych: przenośna konsola Lenovo Legion GO S, monitory Lenovo Legion 27Q-10 27” 240Hz, słuchawki Lenovo Legion H600, słuchawki douszne Lenovo E310, plecaki Lenovo Select Targus 16’ , a także bilety VIP na mecz Legii Warszawa i gadżety od Ekstraklasy.



Projekt organizuje Polski Związek Esportu przy wsparciu Lenovo, Urzędu Miasta Warszawy, centrum multimedialnego Europa Experience oraz Ekstraklasy. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są na stronie emistrzostwa.pl.











źródło: Info Prasowe - Lenovo