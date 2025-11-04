iiyama Red Eagle - 240 Hz w Full HD i 200 Hz w QHD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama ponownie podnosi poprzeczkę w segmencie gamingowych monitorów. Seria G-Master Red Eagle przeskakuje ze 180 na imponujące 240 Hz w Full HD i 200 Hz w QHD, oferując nowy poziom płynności i precyzji, jakiego oczekują profesjonalni gracze. To również pierwsze monitory iiyama z pełną zgodnością z NVIDIA G-SYNC, nowym czasem reakcji 0.3-0.5 ms MPRT i portami USB-C z zasilaniem. Nowe modele z rodziny Red Eagle, w tym GB2471HSU-B1 i GB2771QSU-B1, zaprojektowano z myślą o graczach, dla których liczy się każda klatka. Zastosowane matryce IPS zapewniają nie tylko ekstremalną responsywność, ale charakteryzują się również doskonałym odwzorowaniem kolorów (100% pokrycie sRGB) i szerokimi kątami widzenia.







W praktyce oznacza to, że decydując się na zakup nowego 24- lub 27-calowego modelu Red Eagle w rozdzielczości Full HD, gracze mogą liczyć na odświeżanie na poziomie aż 240 Hz, a w przypadku 27-calowych monitorów QHD - 200 Hz. W połączeniu z superszybkim czasem reakcji (0.3-0.5 ms MPRT) i certyfikatem NVIDIA G-SYNC Compatible daje to obraz pozbawiony smużenia i rozrywania - idealny dla fanów dynamicznych tytułów e-sportowych. Dodatkowo Funkcja Black Tuner poprawia widoczność w ciemnych scenach, a zestaw portów USB-A i USB-C z opcją ładowania zwiększa funkcjonalność monitora w codziennym użytkowaniu.



Nowe modele z serii Red Eagle są już dostępne w sprzedaży w bardzo atrakcyjnych cenach, zaczynających się od 469 PLN.

































źródło: Info Prasowe - iiyama