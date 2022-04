Ruszyły zapisy do turnieju ROG Masters EAST EMEA 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ROG Masters EAST EMEA 2022 to turniej w którym zespoły z 27 krajów regionu będą rywalizować ze sobą w grze Counter-Strike: Global Offensive. Łączna pula nagród w turnieju wynosi 50 000 USD. Atrakcyjne nagrody będą także czekały na widzów w trakcie transmisji na żywo! Zapisy ruszyły dziś, 16 kwietnia, i potrwają do 16 maja 2022. Gracze mogą zgłaszać swoje drużyny za pośrednictwem formularza na stronie https://rogmasters2022.com/po. Doskonale znamy energię i pasję graczy, a naszym największym pragnieniem jest, aby rywalizowali w najlepszych warunkach i na najwyższym poziomie. Jako ROG mamy przyjemność zaoferować oddanym graczom szansę na rywalizację na najbardziej konkurencyjnym poziomie w turniejach ROG Masters, które uruchomiliśmy w 2016 roku.







Dzięki turniejom ROG Masters, tysiące drużyn i setki tysięcy graczy z wielu krajów wykazało się zaciekłą determinacją i zaprezentowało swoje umiejętności. Nadszedł czas, aby rozpocząć nowy rozdział z turniejem ROG Masters 2022 CS: GO z udziałem 27 krajów i tysięcy drużyn.



Kalendarz rozgrywek:

• 16 kwietnia - Otwarcie rejestracji drużyn

• 16 maja - Zamknięcie rejestracji drużyn. Mecze na poziomie krajowym

• 27 i 28 maja - Finały rozgrywek krajowych. Kwalifikacje ostatniej szansy

• 1–3 czerwca - Rozgrywki na poziomie terytorialnym dla 12 drużyn

• 4 czerwca - Transmisja ćwierćfinałów i półfinałów

• 5 czerwca - Finały on-line













Źródło: Info Prasowe / ASUS