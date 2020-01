Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka SoundMAGIC rozszerza swoje portfolio o słuchawki SoundMAGIC TWS50 True Wireless, które wyposażone są w najnowszy układ Bluetooth 5.0 firmy Realktek, wbudowany dekoder audio i technologię kodowania AAC. SoundMAGIC TWS50 są wręcz napakowane technologią zapewniającą błyskawicznie szybką bezprzewodową transmisję audio o doskonałej jakości muzycznej. Zastosowana technologia umożliwia przesyłanie bezstratnych plików audio, dostarczając dźwięku Hi-Fi o większej głębi i szczegółowości. Słuchawki SoundMAGIC TWS50 włączą się automatycznie po wyjęciu z etui ładującego i przejdą w tryb parowania przy pierwszym użyciu lub automatycznie sparują się z telefonem, jeśli już wcześniej zostały sparowane.







Ponadto możemy słuchać muzyki czy prowadzić rozmowy korzystając z obu słuchawek jednocześnie lub tylko jednej. Słuchawki kompatybilne są również z Apple Siri czy Voice Google Assistant. Specjalne przenośne etui do ładowania zapewnia do 30 godzin żywotności baterii. Wyświetlacz LED w stacji dokującej będącej jednocześnie etui dla słuchawek pokazuje pozostający zapas mocy w skali od 0 do 100, więc od razu wiadomo, kiedy należy podłączyć ładowanie zewnętrze aby naładować akumulator.



Połączenia głosowe i obsługa

Obsługa odbywa się wielopoziomowo za pomocą jednego przycisku. Za jego pomocą możesz nawet uruchomić asystenta głosowego. SoundMAGIC TWS50 są w pełni kompatybilne z Androidem i IOS. Uruchamianie i zatrzymywanie muzyki oraz odbieranie połączeń jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Komfort, wygoda i odporność

Z klasą wodoodporności IPX7, TWS50 poradzą sobie nawet podczas deszczu i są odporne na działanie potu. Idealnie sprawdzą się podczas wszelkich treningów fizycznych, tym bardziej, że po włożeniu do ucha nie powodują dyskomfortu nawet to kilkunastu godzinach słuchania. Jednocześnie swoim kształtem zapewniają niezawodne umieszczenie w uchu, nie musimy się więc martwić, że podczas wysiłku gdzieś jedna zagubimy. Jedna słuchawka waży zaledwie 4 gramy. Dodając do tego ergonomiczny design oraz wymienne końcówki douszne, praktycznie zapomnisz, że je nosisz.



SoundMAGIC TWS50 są już w sprzedaży i dostępne do odsłuchu w wybranych sklepach audio. Cena sugerowana SoundMAGIC TWS50 w Polsce wynosi 399 PLN brutto.





Specyfikacja SoundMAGIC TWS50

• Bluetooth: V5.0

• Przetwornik: Dynamiczny, 6 mm neodymowy

• Pasmo przenoszenia: 20Hz~20kHz

• Zasięg bezprzewodowy: do 10m

• Impedancja: 20 ± 15% Ω

• Czułość: 107dB

• Czas ciągłej rozmowy: 5 ~ 6 godz

• Czas czuwania: 45 dni

• Czas ciągłego odtwarzania: 6 ~ 7 godz

• Waga słuchawek: 8 g



























Źródło: Info Prasowe / MIP