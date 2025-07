Słuchawki beyerdynamic VERIO 200

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bezprzewodowe słuchawki VERIO 200 od beyerdynamic, producenta audio znanego z profesjonalnych słuchawek studyjnych, to pierwsze w ofercie marki słuchawki true wireless z konstrukcją typu open-ear, które redefiniują sposób słuchania w przestrzeni publicznej i podczas aktywności fizycznej. VERIO 200 to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych użytkowników, którzy oczekują nie tylko wysokiej jakości dźwięku, ale również pełnej świadomości otoczenia, wygody i mobilności. Model VERIO 200 stworzony został z myślą o ludziach aktywnych, którzy chcą słuchać ulubionej muzyki, podcastów lub prowadzić rozmowy, nie rezygnując przy tym z kontaktu ze światem zewnętrznym – czy to podczas biegania po miejskim parku, jazdy na rowerze, czy przemieszczania się przez lotniska.







Dzięki przylegającej do ucha budowie oferują one imponujące, otwarte brzmienie i wyjątkowy komfort noszenia. Przeznaczone do użytku w podróży, w domowym biurze czy podczas aktywności sportowych, oferują możliwość indywidualnych ustawień i personalizacji brzmienia, dzięki aplikacji z konfigurowalnym 5-pasmowym equalizerem.



Otwarte brzmienie – naturalny kontakt z otoczeniem

W odróżnieniu od tradycyjnych modeli dousznych, VERIO 200 opiera się na innowacyjnej konstrukcji typu Open-Ear. Słuchawki nie są wkładane do kanału słuchowego – zamiast tego lekko przylegają do ucha, co pozwala słyszeć dźwięki otoczenia, jednocześnie ciesząc się muzyką lub rozmową. Dzięki temu użytkownik może bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, trenować na świeżym powietrzu czy podróżować – bez odcięcia od sygnałów otoczenia. Za wysoką jakość dźwięku odpowiada dynamiczny przetwornik i wsparcie nowoczesnych kodeków – w tym Qualcomm aptX Adaptive i AAC – co gwarantuje klarowność, głębię i szczegółowość zarówno w muzyce, jak i podcastach.



Krystalicznie czyste rozmowy i komfort noszenia przez cały dzień

Ergonomiczne dopasowanie i niska waga – zaledwie 10,8 g na słuchawkę – sprawiają, że słuchawki wygodnie leżą na uchu przez cały dzień. Dzięki pałąkom z miękkiego silikonu i drutu z pamięcią kształtu, VERIO 200 pewnie trzymają się na miejscu, nie wywierając nacisku w przewodzie słuchowym. To idealne rozwiązanie na długie dni pracy, relaks w domu czy aktywności na świeżym powietrzu. Dwa wbudowane mikrofony z technologią Qualcomm cVc oraz kodekiem aptX Voice, gwarantują najwyższą jakość transmisji głosu. Słuchawki filtrują hałas otoczenia i przekazują mowę w sposób czysty i wyraźny. W praktyce oznacza to doskonałą jakość rozmów – niezależnie od tego, czy prowadzimy je podczas spaceru, w domu, w biurze czy z ruchliwej kawiarni. Słuchawki skutecznie redukują hałas otoczenia, koncentrując się na głosie użytkownika i zapewniając niezawodne brzmienie w każdej sytuacji.



Odporność, długi czas pracy baterii i płynna transmisja

Dzięki czasowi pracy do 8 godzin, VERIO 200 to idealny towarzysz dla aktywnych użytkowników. Etui ładujące zapewnia dodatkowe 27 godzin pracy. W razie potrzeby już 10 minut ładowania wystarcza na 60 minut odtwarzania. Technologia Multipoint Bluetooth 5.3 gwarantuje płynną transmisję w każdej sytuacji. VERIO 200 zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów i są odporne na zachlapania oraz pot zgodnie z certyfikatem IP54. Niezależnie od tego, czy podczas treningu, czy na deszczu – słuchawki poradzą sobie w każdych warunkach. Obsługa słuchawek odbywa się za pomocą czujników dotykowych bezpośrednio na słuchawce. Odbieranie połączeń, regulacja głośności czy aktywacja asystenta głosowego – wszystko to można wykonać jednym dotknięciem.



Kolorystyka i cena:

VERIO 200 są dostępne w sprzedaży w Polsce w ofercie u wybranych sprzedawców detalicznych w sugerowanej cenie producenta 899 PLN w trzech wariantach kolorystycznych: czarny, kremowy, czarno-pomarańczowy. Do końca lipca b.r. w wybranych sieciach handlowych trwa promocja – VERIO 200 można nabyć w cenie 699 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic