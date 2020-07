Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology zaprezentował nowe słuchawki douszne Creative SXFI TRIO. Są to pierwsze słuchawki producenta ze złączem USB-C. Słuchawki zasilane są przez port USB-C a za jakość dźwięku odpowiada umieszczony na kewlarowym kablu, cyfrowy wzmacniacz z procesorem UltraDSP. Mikroprocesor ten, odpowiedzialny jest również za działanie wielokrotnie nagradzanej technologii holografii dźwięku Super X-FI. Słuchawki posiadają umieszczony na kablu mikrofon MEMS o paśmie przenoszenia 100Hz do 10KHz. Twoje rozmowy telefoniczne będą wyjątkowo czyste i nabiorą nowego spojrzenia na komunikację głosową. Przy włączonej technologii Super X-FI, będziesz słyszał swojego rozmówcę jakby siedział razem z Tobą w jednym pokoju. Każda ze słuchawek posiada potrójne przetworniki, które pracują w paśmie 8Hz do 30KHz.







Za czystość i szczegółowość tonów wysokich odpowiada przetwornik z kotwicą zrównoważoną. Za średnie pasmo odpowiada drugi przetwornik z kotwicą zrównoważoną dla zapewnienia szerokiej sceny i czystego naturalnego wokalu. Za niskie, realistyczne i bogate tony odpowiada 10mm przetwornik dynamiczny z biocelulozy.



Ciesząca się uznaniem cenionych dziennikarzy z CNET, PCWorld i nagrodzona 23 nagrodami CES „Best-of” w 2019/2020 r. Technologia Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem i czystością dźwięku. Nie jest to tylko technologia dźwięku przestrzennego 3D. Potęga Super X-Fi polega na możliwości reprodukcji naturalnej, realistycznej holografii dźwięku, która pasuje do Twojego profilu słuchowego, aby zapewnić pełne doświadczenie sceny dźwiękowej. Technologia Super X-FI jest cały czas ulepszana. Obecnie jest to już druga generacja, a na horyzoncie widać już trzecią. Super X-Fi to nie tylko holograficzny dźwięk dla muzyki. Doznania odsłuchu znacznie zmienią się również w przypadku filmów oraz gier. Mowa tutaj zarówno o posiadaczach PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch.



echnologia Super X-FI działa w przypadku treści pochodzących z mediów streamingowych takich jak , Netflix, iTunes i również Amazon Prime Video! Nie trzeba martwić się o zapisywanie mediów w specjalnym folderze, wykonywanie konwersji pliku ani zaprzątać głowy dodatkowymi ustawieniami. Wystarczy utworzyć profil Super X-Fi za pomocą aplikacji SXFI App i już można cieszyć się holograficznym dźwiękiem.



Korzystając z aplikacji SXFI App dostajemy możliwość ustawienia słuchawek pod własne upodobania dźwiękowe. Wystarczy skorzystać z wbudowanego equalizera, który posiada gotowe presety, lub skorzystać z ustawień manualnych.



Zupełną ciekawostką i wielki plusem dla słuchawek Creative SXFI TRIO to bez wątpienia zastosowanie kevlarowego kabla klasy OFC. W kablu zastosowano najlepszej jakości materiały takie jak miedź beztlenowa, aluminium i kevlar. Kabel jest dodatkowo wykończony nylonowym oplotem zapewniającym maksymalną elastyczność. Zastosowane materiały mają za zadanie bezstratnie przenosić dane cyfrowe z wysoką prędkością, aby maksymalnie wykorzystać potencjał słuchawek SXFI TRIO.



Creative SXFI TRIO posiadają wbudowaną autorską technologię izolacji akustycznej, która ma za zadanie poprawić doznania odsłuchowe i w dużym stopniu zmniejszyć niechciane hałasy otoczenia. Do tego producent dodaje aż 6 par wkładek dusznych (różne rozmiary) by dostosować słuchawki pod siebie, poprawić jakość dźwięku lub wspomóc izolację akustyczną otoczenia.



Słuchawki zaprojektowano tak, aby były w pełni zgodne z telefonami z USB-C z systemem Android, na przykład serii Google Pixel.

Niektóre telefony wykazują częściowo kompatybilność z SXFI TRIO i mogą w ograniczony sposób obsługiwać funkcję mikrofonu:

• W większości telefonów firmy Samsung zaimplementowano standard USB-C w inny sposób niż w standardzie Android, przez co mogą wykazywać problemy z kompatybilnością. Pozostaje to bez wpływu na funkcję odtwarzania muzyki.

• Słuchawki SXFI TRIO nie są kompatybilne z IPhone’ami i starszymi telefonami z USB Micro-B.



Słuchawki Creative SXFI TRIO kosztują 659 PLN. Kupisz je w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com.



































Źródło: Info Prasowe / Creative