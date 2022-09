Słuchawki douszne TWS w sklepie internetowym Biedronka Home

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś odbędzie się premiera online najnowszego produktu od marki Setty na stronie Biedronka Home. Będą to małe i kompaktowe Słuchawki douszne TWS marki Setty, które sprawdzą się dla każdego kto ceni sobie wygodne słuchanie muzyki, podcastów czy po prostu lubi rozmawiać przez telefon mając jednocześnie wolne ręce. Te nowoczesne i minimalistyczne słuchawki to bezprzewodowe urządzenie, których zasięg działania wynosi do 10 metrów. Produkt został wyposażony we wbudowany mikrofon, co będzie przydatne w przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych.







Słuchawki zostały ukryte w małej magnetycznej ładowarce, zasilanej przez przewód USB-C. Jest ona jednocześnie stacją ładującą i miejscem na ich przechowywanie. Mała czarna skrzyneczka posiada elektroniczny wskaźnik naładowania ukryty wewnątrz pomiędzy miejscem na obie słuchawki. Zawsze więc będziemy wiedzieć na jakim poziomie zużycia baterii są aktualnie słuchawki. Co ważne, włączenie słuchawek następuje automatycznie po wyjęciu ich z etui, natomiast wyłączenie, analogicznie, po umieszczeniu ich w etui. Ciekawym aspektem jest fakt, że każdą ze słuchawek można włączyć i wyłączyć również ręcznie przytrzymując przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.



Słuchawkami można sterować podczas prowadzenia rozmów telefonicznych czy odtwarzania multimediów jeśli zostaną połączone z telefonem. Funkcje jakie zapewnia ten model to:

• odbieranie połączeń lub pauzowanie/wznawianie muzyki – należy krótko dotknąć przycisk funkcyjny którejkolwiek ze słuchawek

• odrzucanie połączeń – trzeba dotknąć i przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk funkcyjny którejkolwiek ze słuchawek

• kończenie połączeń – krótko dotknąć przycisk dotykowy którejkolwiek ze słuchawek

• następny utwór z muzycznej playlisty – szybko trzykrotnie dotknąć przycisk funkcyjny prawej słuchawki

• poprzedni utwór z muzycznej playlisty – szybko trzykrotnie dotknąć przycisk funkcyjny lewej słuchawki

• zwiększenie głośności – szybko dwukrotnie dotknąć przycisk funkcyjny prawej słuchawki

• zmniejszanie głośności – szybko dwukrotnie dotknąć przycisk funkcyjny lewej słuchawki



Funkcją, którą posiadają Słuchawki nauszne TWS marki Setty jest inteligentny asystent osobisty. Jest to udogodnienie, w którą wyposażone bywają smartfony, tablety oraz niektóre urządzenia typu smart. Jej obecność oraz sposób działania uzależniony jest od danego urządzenia oraz oprogramowania zainstalowanego na nim. Inteligentny asystent osobisty sterowany przy pomocy komend głosowych może m.in. dostarczyć użytkownikowi informacji nt. pogody, odtwarzać muzykę bądź filmy, ustawić alarm budzika lub przeszukiwać Internet. Aby aktywować asystenta osobistego przy pomocy słuchawek należy przytrzymać przez około sekundę przycisk funkcyjny którejkolwiek ze słuchawek. Asystent uruchomi się po krótkim sygnale dźwiękowym.



Zestaw zawiera słuchawki bezprzewodowe, etui ładujące, przewód USB-C oraz dwa komplety gumek douszny w rozmiarach S i L. Minimalistyczny wygląd i estetyczne opakowanie przypadnie do gustu wielu osobom. Produkt od firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany będzie już 27 września br. na stronie Biedronka Home w cenie 69.90 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / mPTech