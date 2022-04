S.M.S.L. VMV D3 i D2 - dwa nowe przetworniki cyfrowo-analogowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przetwornik SMSL VMV D3, to prawdziwe zaskoczenie pośród wielu podobnych urządzeń w tym zakresie cenowym, które korzystają z popularnych układów DAC typu delta-sigma. SMSL w swoim produkcie oferuje nam coś zupełnie innego, wyjątkowego, a jednocześnie łączącego wartościową tradycję z nowoczesnym wykonaniem i walorami użytkowymi. VMV D3 DACnie tylko posiada świetnie zaaplikowane cztery układy PCM1704U-J pracujące w pełni zbalansowanej architekturze, ale i nowoczesne wejście USB oraz wiele pozostałych elementów na miarę dzisiejszych czasów.







SMSL VMV D3 – kultowe układy konwerterów cyfrowo-analogowych

Najnowszy i flagowy przetwornik marki S.M.S.L. łączy uznane i niezwykle poszukiwane dzisiaj przetworniki cyfrowo-analogowe Burr-Brown PCM1704U-J wraz z ich nowoczesną i staranną aplikacją. W D3 zastosowano aż cztery takie kości, w pełni zbalansowanej topologii układu. Jednocześnie zastosowano też świetnie współpracujący z tymi układami filtr cyfrowy SM5847.



Precyzyjne, niskoszumne zegary oraz zaawansowany projekt układu

S.M.S.L. VMV D3 to nie tylko znane układy PCM1704, ale także najwyższej klasy układy zegara marki ACCUSILICON. Posiadają one niezwykle niski poziom szumu fazowego, co bezpośrednio przekłada się na znaczące ograniczenie zniekształceń typu jitter, które negatywnie wpływają na brzmienie każdego przetwornika.



Najwyższej klasy tor analogowy z selekcjonowanymi elementami

Inżynierowie firmy S.M.S.L. dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze układy DAC wymagają znakomitego toru analogowego. Dlatego wybór topologii wzmocnienia poprzedziły wielokierunkowe próby znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Opiera się ono między innymi na selekcjonowanych elementach, takich jak chociażby kondensatory renomowanej marki Wima, oraz na świetnie zaaplikowanych układach wzmacniaczy OPA1612A.



Zastosowanie w pełni zbalansowanego toru sygnału, w połączeniu z aż czterema układami DAC i znakomitym torem analogowym zaowocowało nie tylko świetnymi parametrami mierzalnymi, ale przede wszystkim doskonałym, dojrzałym brzmieniem. Brzmieniem, o którym z pewnością można powiedzieć, że jest swoistym hołdem dla technologii R2R i może zawstydzić bardzo wiele droższych urządzeń.



Nowoczesna funkcjonalność i wysoka elastyczność w konfiguracji

O ile w VMV D3 zastosowano kultowe układy, które nie są już produkowane od dłuższego czasu – to cała reszta jest już w pełni nowoczesna i pod każdym względem dostosowana do dzisiejszych wymagań słuchaczy. Przede wszystkim za sterowanie odpowiada procesor ALTERA z serii MAX II, który odpowiada nie tylko za przetwarzanie sygnału zegara, ale także minimalizuje jitter. Co więcej, dzięki zastosowaniu najnowszego układu XMOS XU216 przetwornik VMV D3 wspiera nie tylko format PCM 32-bit / 768 kHz (natywnie), ale także DSD, z DSD512 włącznie.



S.M.S.L. VMV D3 – dopracowany w każdym calu

Najlepszy przetwornik marki S.M.S.L. to także cała masa perfekcyjnie dopracowanych szczegółów, które decydują o całościowej klasie urządzenia. W VMV D3 zastosowano najwyższej klasy zasilanie z wieloma stopniami stabilizacji, przewymiarowanymi kondensatorami filtrującymi oraz niskoszumowym transformatorem toroidalnym renomowanej brytyjskiej marki Noratel.



Elegancka, dzielona obudowa oraz w pełni funkcjonalne, zdalne sterowanie

VMV D3 posiada unikalną, dzieloną obudowę. Zapewnia ona nie tylko mechaniczną separację pomiędzy wrażliwą elektroniką urządzenia a zasilaniem, ale przede wszystkim izolację od zakłóceń elektromagnetycznych. Między innymi właśnie dzięki temu zapewniono niezwykle niski poziom szumów tła, oraz czyste, pozbawione jakichkolwiek naleciałości brzmienie. Niezwykle cennym dodatkiem jest także zdalne sterowanie z regulacją głośności.



S.M.S.L. VMV D3 dostępny będzie w Polsce w kwietniu. Zainteresowani klienci będą mogli przetestować urządzenie w dobrych sklepach audio, w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store, lub przy uprzejmości sklepu w swoich własnych warunkach domowych i wysłanym systemie. Sugerowana cena detaliczna S.M.S.L. VMV D3 wynosi 18500 PLN brutto.



























Źródło: Info Prasowe / MIP

