Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży kartę graficzną SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 8 GB. Została ona oparta na układzie wykonanym w architekturze AMD RDNA 3. Nowy sprzęt jest przeznaczony do komfortowego grania w najnowsze tytuły w rozdzielczości 1080p. PULSE RX 7600 korzysta z 2048 procesorów strumieniowych i pracuje z taktowaniem wyższym od modeli referencyjnych – do 2755 MHz w trybie Boost oraz do 2355 MHz w trybie Game. Karta została wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie. Dodatkową wydajność zapewnia 32 MB bardzo szybkiej pamięci Infinity Cache. Z kolei sprzętowe śledzenie promieni jest realizowane dzięki 32 jednostkom RT.







W nowej karcie zamontowano trzy porty DisplayPort 1.4 ze wsparciem DSC oraz jedno złącze HDMI 2.1 z VRR. Użytkownik może korzystać ze wszystkich czterech wyjść jednocześnie, by wyświetlać obrazy – każdy o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Za zasilanie PULSE RX 7600 odpowiada pojedyncza, standardowa wtyczka 8-pin PCI Express. Jest ona dodatkowo wyposażona w bezpiecznik chroniący przed przepięciami.



Chłodzenie Dual-X

Karta jest chłodzona dwoma wentylatorami Dual-X z długowiecznym, podwójnym łożyskiem kulkowym. Za ich wydajną i cichą pracę odpowiadają technologie Intelligent Fan Control oraz Precision Fan Control. Chłodzenie wspomaga aluminiowy backplate, który odprowadza ciepło z płytki drukowanej przy pomocy termopada. Backplate dodatkowo usztywnia całą konstrukcję i zabezpiecza rewers karty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary nowego produktu SAPPHIRE to 240 mm długości i grubość dwóch slotów PCI. Dzięki temu powinien pasować do większości projektów z niewielkimi obudowami Micro ATX oraz Mini ITX.



Oprogramowanie SAPPHIRE TriXX

SAPPHIRE TriXX oprócz odczytu parametrów pracy karty graficznej może służyć do zwiększenia liczby klatek na sekundę w grach. Funkcja TriXX Boost nieznacznie zmniejsza rozdzielczość, w jakiej renderowany jest obraz, by następnie wyostrzyć go przy pomocy AMD Radeon Image Sharpening. Użytkownik może skorzystać z kilku gotowych profili lub samodzielnie dostosować ustawienia.



Cena i dostępność

Sprzedaż kart SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 rozpoczyna się dzisiaj. Jej sugerowana cena, to 269 USD.

































Źródło: Info Prasowe / SAPPHIRE