Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży kartę graficzną SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE. Została ona wyposażona w 12 GB pamięci oraz autorski system chłodzenia Dual-X. Jest to model przeznaczony do grania w rozdzielczości Quad HD, który będzie dobrze pasować do komputerów Mini ITX oraz mniejszych obudów. Układ RX 9070 GRE wykonano w architekturze AMD RDNA 4 i korzysta on z 3072 procesorów strumieniowych. W modelu SAPPHIRE PULSE taktowanie w trybie Boost wynosi 2920 MHz, a jego pracę wspomaga 48 jednostek RT oraz 96 jednostek AI. Na laminacie karty zamontowano 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps pracującej na 192-bitowej szynie. Dodatkową wydajność zapewnia 48 MB pamięci Infinity Cache o wysokiej przepustowości.







Sprzęt wyposażono w dwa porty DisplayPort 2.1a oraz dwa złącza HDMI 2.1b. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Karta jest chroniona przez bezpieczniki umiejscowione zaraz przy dwóch standardowych wtyczkach zasilających 8-pin PCI Express. Jej współczynnik Typical Board Power wynosi 240 W, a sekcja zasilająca składa się z:

• ośmiu faz GPU

• trzech faz SOC

• dwóch faz MVDD

• jednej fazy VDDCI



Honeywell PTM7950 i dwuwentylatorowy układ chłodzenia

Kartę chłodzą dwa wentylatory Dual-X o profilu AeroCurve. Są one oparte na podwójnych łożyskach kulkowych i charakteryzują się wysoką żywotnością. Z kolei za odprowadzanie ciepła z rdzenia graficznego do podstawy chłodzenia odpowiada Honeywell PTM7950. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które nie wysycha i zapewnia wysoką wydajność. Metalowy backplate usztywnia całą konstrukcję oraz zabezpiecza rewers karty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nowy produkt SAPPHIRE mierzy 280 mm długości, a jego grubość to 2.,5 slotu PCI. Dzięki temu powinien pasować do większości obudów Mini ITX, w których przewidziano miejsce na kartę graficzną.



Cena i dostępność

Sprzedaż SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE rozpoczyna się dzisiaj. Jej sugerowana cena, to 549 USD.





























źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE