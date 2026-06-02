2026-06-02 16:12
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

Obrazek SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży kartę graficzną SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE. Została ona wyposażona w 12 GB pamięci oraz autorski system chłodzenia Dual-X. Jest to model przeznaczony do grania w rozdzielczości Quad HD, który będzie dobrze pasować do komputerów Mini ITX oraz mniejszych obudów. Układ RX 9070 GRE wykonano w architekturze AMD RDNA 4 i korzysta on z 3072 procesorów strumieniowych. W modelu SAPPHIRE PULSE taktowanie w trybie Boost wynosi 2920 MHz, a jego pracę wspomaga 48 jednostek RT oraz 96 jednostek AI. Na laminacie karty zamontowano 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps pracującej na 192-bitowej szynie. Dodatkową wydajność zapewnia 48 MB pamięci Infinity Cache o wysokiej przepustowości.



Sprzęt wyposażono w dwa porty DisplayPort 2.1a oraz dwa złącza HDMI 2.1b. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Karta jest chroniona przez bezpieczniki umiejscowione zaraz przy dwóch standardowych wtyczkach zasilających 8-pin PCI Express. Jej współczynnik Typical Board Power wynosi 240 W, a sekcja zasilająca składa się z:
• ośmiu faz GPU
• trzech faz SOC
• dwóch faz MVDD
• jednej fazy VDDCI

Honeywell PTM7950 i dwuwentylatorowy układ chłodzenia
Kartę chłodzą dwa wentylatory Dual-X o profilu AeroCurve. Są one oparte na podwójnych łożyskach kulkowych i charakteryzują się wysoką żywotnością. Z kolei za odprowadzanie ciepła z rdzenia graficznego do podstawy chłodzenia odpowiada Honeywell PTM7950. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które nie wysycha i zapewnia wysoką wydajność. Metalowy backplate usztywnia całą konstrukcję oraz zabezpiecza rewers karty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nowy produkt SAPPHIRE mierzy 280 mm długości, a jego grubość to 2.,5 slotu PCI. Dzięki temu powinien pasować do większości obudów Mini ITX, w których przewidziano miejsce na kartę graficzną.

Cena i dostępność
Sprzedaż SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE rozpoczyna się dzisiaj. Jej sugerowana cena, to 549 USD.




SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 GRE

źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE
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