SHARP - Nowa seria telewizorów serii FN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics, jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, ogłasza dostępność nowej serii FN. Wraz z serią FN firma Sharp prezentuje doskonale wyposażone telewizory, łączące w sobie zaawansowaną technologię wyświetlania i dźwięku. Seria FN firmy Sharp to telewizory 4K Ultra HD z systemem Android TV 11 o eleganckiej, bezramkowej konstrukcji i aluminiowej podstawie. System głośników firmy Harman/Kardon zapewnia wyjątkowe wrażenia dźwiękowe podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Duże głośniki dostarczają niskie tony, a dwudrożna konstrukcja z głośnikami wysokotonowymi zapewniają klarowność dźwięków. Kolejny prestiżowy partner firmy Sharp w dziedzinie audio, firma DTS, zapewnia zaawansowany zestaw kodeków DTS: i postprocessing sygnału DTS Virtual:X, zapewniając wciągające wrażenia dźwięku surround.







Obydwie technologie zapewniają realistyczny, trójwymiarowy dźwięk o dużej głębi i zgodność ze wszystkimi dostępnymi rodzajami kontentu DTS. Inspirowany kinem system HDR - Dolby Vision - zapewnia wysoki zakres dynamiczny obrazu, co przekłada się na realistyczną jakość treści 4K. Istotnym kryterium wysokiej jakości strumieniowego obrazu HDR i Dolby Vision (obecnego w Netfilx, Disney+ czy Amazon Prime) jest jasność. W tym dziale seria FN jest zwycięzcą, osiągając jasność obrazu dochodzącą do 400 nitów (w zależności od rozmiaru). To około 20% więcej niż średnia rynkowa dla innych modeli z Androidem z tego przedziału cenowego.



Ponadto, dla dodatkowego odtwarzania treści multimedialnych, seria FN posiada cztery wejścia HDMI 2.1, dwa porty USB, czytnik kart micro SD i oczywiście certyfikowane Wi-Fi. System Android 11 zapewnia wiele opcji rozrywki i oferuje preinstalowane aplikacje, takie jak Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV i Prime Video, a także Sklep Google Play i liczne biblioteki multimediów. Wszystkie najlepsze aplikacje entartainment, takie jak Disney+, HBO Max czy DAZN są dostępne w sklepie Google Play. Zintegrowany Asystent Google zapewnia szybkie i pomocne wsparcie w codziennym życiu poprzez sterowanie głosowe.



Ceny i dostępność

Seria FN jest już dostępna w rozmiarach 43 cale (109 cm), 50 cali (127 cm), 55 cali (139 cm) i 65 cali (165 cm) w rekomendowanej cenie detalicznej:

Sharp 43FN – 1899 PLN

Sharp 50FN – 2099 PLN

Sharp 55FN – 2199 PLN

Sharp 65FN – 2899 PLN



























Źródło: Info Prasowe / SHARP