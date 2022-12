Pierwszy telewizor Samsung MICRO LED sprzedany w Polsce...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwszy telewizor Samsung MICRO LED o przekątnej ekranu 110” oferowany w cenie 675 tysięcy złotych, znalazł nabywcę w Polsce. Ta bezprecedensowa sprzedaż, zrealizowana przez Audio Color, otwiera nowy rozdział dla kategorii ekranów superpremium na naszym rynku. Samsung rozszerza ofertę MICRO LED, aby te najnowocześniejsze ekrany jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Telewizory w technologii MICRO LED to ekrany nowej generacji, które stanowią kolejny ważny krok w rozwoju branży. Fakt, że pierwszy egzemplarz znalazł nabywcę w Polsce potwierdza, że konsumenci już dziś oczekują najbardziej zaawansowanych technologii przyszłości.







Ostatnie kilka lat to ciągły rozwój technologii, którego celem było m.in. zwiększenie wielkości ekranu, odgrywającego kluczową rolę w domowej rozrywce. I to już się dzieje. Odwiedzający berlińskie targi IFA w 2022 roku mogli w strefie Samsung na żywo obejrzeć telewizory MICRO LED w trzech odsłonach: 76, 101 i 114 cali. Precyzję wyświetlania obrazu, przejścia tonalne i realizm czyli wrażenia z obcowania z tym ekranem trudno opisać słowami.



Telewizory MICRO LED w nowych rozmiarach z powodzeniem znajdują miejsce w domowych salonach. W 110 calowych ekranach Samsung zastosował 25 milionów diod LED wielkości mikrometra, które indywidualnie generują światło i kolor, co z kolei przekłada się na niezwykle wciągające wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz podwyższoną wyrazistość i kontrast. Te samoemisyjne mikrometrowe diody LED pozwoliły wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych. Sterowanie jasnością obejmuje ponad milion poziomów, co przekłada się na niezwykle realistyczne wrażenia. Efekty potęguje Design Monolitu, który oznacza, że widzowie zobaczą w zasadzie tylko ekran. Patrzenie na ten telewizor w tak dużej przekątnej to coś niesamowitego.



Dystrybutorem telewizorów MICRO LED w Polsce jest firma Audio Color.



















