Smartfony realme 10 Pro oraz realme 10 Pro+ zaprezentowane...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma realme wypuściła dziś na rynek globalny nowe smartfony - realme 10 Pro i 10 Pro+. Model 10 Pro+ oferuje pierwszy w segmencie zakrzywiony wyświetlacz 120 Hz z wąskimi ramkami. Charakteryzuje się ultralekkim korpusem, aparatem ProLight 108 MP i wysoką wydajnością, którą zapewnia procesor Dimensity 1080 5G. Co więcej, to pierwszy smartfon marki, który posiada najnowszą nakładkę systemową realme UI 4.0. Model 10 Pro jest wyposażony w wyświetlacz 120 Hz ultrawąskimi ramkami bocznymi, procesor SD 695 5G oraz obiektyw ProLight 108 MP.







Smartfony z zakrzywionymi wyświetlaczami są zawsze uważane za modele z wyższej półki ze względu na ich wygląd, unikalne wrażenia z trzymania w dłoni i wysoki koszt produkcji (w porównaniu z płaskimi wyświetlaczami). Najnowszy model telefonu realme oferuje pierwszy w segmencie zakrzywiony wyświetlacz 120 Hz oraz wąską dolną ramką 2.33 mm.



Wspierany przez algorytm Anti-mistouch czwartej generacji, realme 10 Pro+ wysoce redukuje możliwość przypadkowych dotknięć na zakrzywionym ekranie. Co więcej, na ekranie pojawiają się dodatkowe interakcje programowe, m.in.: podświetlenie krawędzi, dynamiczna tapeta czy inteligentny pasek boczny. realme 10 Pro+ posiada lekki korpus o wadze 173 g i grubości 7.78 mm, a także został wyposażony w baterię 5000 mAh. Smartfon jest wyposażony w chipset Dimensity 1080 5G, oparty na 6nm procesie produkcyjnym i posiada osiem rdzeni taktujących z częstotliwością 2.6 GHz.



Aparat ProLight 108 MP zapewnia wysokiej klasy zdjęcia, dzięki ulepszonemu algorytmowi fotografii AI i wsparciu przez trzy silniki. Silnik QuickShot Acceleration umożliwia wykonanie nocnego zdjęcia w jedną sekundę. Technologia Image Fusion ulepsza podstawową architekturę i algorytm w celu zwiększenia wydajności HDR. Wreszcie, dzięki silnikowi Super Nightscape, zaawansowany sensoryczny algorytm ProLight może przetwarzać zdjęcia w oparciu o RAW, aby pokazać więcej szczegółów w nocnym krajobrazie. Dodatkowo, aparat jest również wyposażony w zaktualizowany tryb Street Photography Mode 3.0. Użytkownicy mogą doświadczyć różnych filtrów miejskich w oparciu o położenie geograficzne użytkownika.

























Źródło: Info Prasowe / realme