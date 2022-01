SONY - Podsumowanie 2021 roku i awatary dla graczy PlayStation

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność zaprosić wszystkich użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5 do wygenerowania raportu podsumowującego ich gamingowe osiągniecia w minionym roku. Co więcej, wszystkie osoby, które skorzystają z tej możliwości, otrzymają możliwość odebrania darmowych awatarów. Od dziś do 20 lutego, użytkownicy konsol PS4 i PS5 mogą uzyskać dostęp do swojego raportu PlayStation (Wrap-Up) 2021. Raport zawiera takie dane jak: liczba rozegranych gier, zdobyte Trofea, czas gry w tytuły na konsolach Sony i wiele innych.







Dodatkowo, gracze mogą poznać statystyki osiągnięte zbiorczo przez użytkowników PlayStation z całego świata w 2021 roku, w tym najpopularniejszą broń w grze Returnal, całkowitą liczbę wraków w grze Destruction AllStars oraz odsetek graczy, którzy spotkali Kita w grze Ratchet & Clank: Rift Apart.



Darmowe awatary

Kod umożliwiający pobranie czterech darmowych awatarów będzie dostępny zarówno dla użytkowników PlayStation 5, jak i PlayStation 4, którzy skorzystają z raportu PlayStation 2021 Wrap-Up. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie PlayStation 2021 Wrap-Up.















Źródło: Info Prasowe / SONY