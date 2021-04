SONY Xperia 10 III

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego smartfona Xperia 10 III. Model ten jest pierwszym przedstawicielem popularnej serii Xperia 10 wyposażonym w technologię sieci komórkowych 5G. Ma szereg funkcji rozrywkowych i wydajniejszą baterię — a wszystko w stylowym, niewielkim i lekkim urządzeniu zamkniętym w wodoodpornej obudowie. Xperia 10 III to wyjątkowy smartfon średniej klasy, zaprojektowany z myślą o wydajności, szybkości i poręczności. Xperia 10 III to smartfon dla osób, którym marzą się dodatkowe możliwości w ruchu. Jest wyposażony w wydajną, trwałą baterię i technologię komórkową 5G przyspieszającą transmisję w streamingu i pobieranie plików.







Pozwala oglądać filmy na kryształowo czystym wyświetlaczu OLED FHD+, a dzięki zgodności z technologią DSSE Ultimate zapewnia w słuchawkach dźwięk o jakości zbliżonej do nagrań o wysokiej rozdzielczości. Platforma mobilna 5G Qualcomm Snapdragon 690 z łatwością obsługuje aplikacje, filmy i gry, łącząc wysoką wydajność z energooszczędnością. Z kolei funkcja „Łączność inteligentna” wykorzystuje mechanizm pogłębionego uczenia się Xperia i biblioteki sieci neuronowych Sony do analizy sygnałów Wi-Fi i prognozowania problemów z łącznością. Smartfon Xperia 10 III ocenia jakość dostępnych sieci Wi-Fi jeszcze przed nawiązaniem połączenia, zapobiegając wyborowi niedziałającej sieci. W przypadku przewidywanych problemów z łączem Wi-Fi następuje automatyczne przełączenie na transmisję danych w sieci komórkowej.



Energia na cały dzień i duża trwałość

Źródłem zasilania smartfona Xperia 10 III jest trwała bateria o pojemności 4500 mAh — o 25% większej niż w poprzednim modelu Xperia 10 II. Większa wydajność pozwala jeszcze pełniej cieszyć się najlepszymi funkcjami dostępnymi w smartfonach. Z kolei funkcja adaptacyjnego ładowania Xperia pomaga zapewnić doskonały stan baterii nawet po trzech latach użytkowania. Funkcja ta nie dopuszcza do przeciążenia baterii w czasie ładowania, zapewniając jej dobry stan przez dłuższy czas.



Solidność i funkcjonalność

Choć smartfon Xperia 10 III jest wyposażony w duży, 6-calowy wyświetlacz, ma tylko 68 mm szerokości, dzięki czemu idealnie leży w dłoni. Waży zaledwie 169 gramów, jest więc lekki i wygodny w użyciu podczas fotografowania, gry i w wielu innych sytuacjach. Smartfon Xperia 10 III ma certyfikat wodoodporności IP65/68, a jego obudowa ze szkła Corning Gorilla Glass 6 cechuje się niezwykłą wytrzymałością. Taka solidna konstrukcja oznacza ochronę przed uszkodzeniem w codziennym użytkowaniu. Szkło Corning Gorilla Glass 6 jest też odporniejsze na zarysowanie, zatem Xperia 10 III będzie doskonałym wyborem dla osób stale noszących telefon ze sobą.



Kuszący obraz

Konstruktorzy smartfona Xperia 10 III wykorzystali doświadczenie firmy Sony w produkcji telewizorów, by zapewnić intensywne przeżycia podczas oglądania filmów. Do ich wyświetlania służy pełny panoramiczny ekran OLED 21:9 o rozmiarze 6″, obsługujący technologię HDR. Dzięki optymalizacji obrazu filmowego i zapożyczonej z telewizorów BRAVIA technologii TRILUMINOS display for mobile wyświetlacz OLED reprodukuje niezwykle bogate, naturalne barwy i głębszą czerń. Pozwala też wyświetlać materiały HDR, odznaczające się większą niż w standardowych formatach wideo skalą jasności, a w konsekwencji lepszym kontrastem i kolorystyką. Rozszerzony zakres luminancji i większa maksymalna jasność obrazu rozszerzają paletę barw, umożliwiając wyświetlanie żywszych błękitów, zieleni i czerwieni oraz wszystkich barw pośrednich.



Udoskonalony aparat z trzema obiektywami do zdjęć słabo oświetlonych scen i ruchomych obiektów

Aparat z trzema obiektywami — superszerokokątnym, szerokokątnym i teleobiektywem — pozwala utrwalać najróżniejsze motywy, od rozległych krajobrazów po pełne ekspresji portrety. Obiektyw superszerokokątny 16 mm umożliwi uchwycenie rozległej scenerii, na przykład wspaniałego krajobrazu. Uniwersalny obiektyw 27 mm doskonale sprawdzi się podczas fotografowania różnorodnych motywów i słabo oświetlonych scen, a teleobiektyw 54 mm pozwoli pokazać główny obiekt w pewnym zbliżeniu, na przykład na świetnym portrecie.



Nowością w trybie automatycznym smartfona Xperia 10 III jest funkcja wykrywania zwierząt iii, rozpoznająca w kadrze psy i koty. Wprowadza ona odpowiednie korekty czasu otwarcia migawki i czułości ISO, by zapewnić wyraźniejszy obraz. Udoskonalony obiektyw f/1.8 i ulepszenia w algorytmie przetwarzania obrazu zmniejszają ilość szumu na zdjęciach robionych w słabym świetle, zarówno w trybie nocnym, jak i automatycznym. Podczas fotografowania w ostrym słońcu lub pod światło funkcja automatyki HDR pomaga zachować szczegóły w ocienionych częściach sceny i uniknąć prześwietlenia jasnych fragmentów.



W trybie zdjęć seryjnych smartfon Xperia 10 III rejestruje 10 klatek na sekundę przy stałym działaniu automatyki ekspozycji, dzięki czemu zawsze udaje się uchwycić obiekt w ruchu. Funkcja nagrywania wideo 4K pozwala uzyskać materiał filmowy o rozdzielczości czterokrotnie wyższej niż w standardzie Full HD. Nad zapewnieniem płynności i stabilności ujęć nagrywanych podczas chodzenia itp. czuwa stabilizator obrazu SteadyShot.



Wyjątkowa jakość dźwięku — przewodowego i bezprzewodowego

Smartfon Xperia 10 III wyróżnia się wyjątkową jakością dźwięku, zarówno przesyłanego bezprzewodowo, z użyciem technologii High-Resolution Audio Wireless, jak i przewodowo, do słuchawek podłączonych do gniazda audio 3.5 mm. Umożliwia odtwarzanie nagrań o wysokiej rozdzielczości i jest wyposażony w technologię DSEE Ultimate, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, by automatycznie, w czasie rzeczywistym rozszerzać zakres częstotliwości dźwięku i zwiększać przepływność. W wyniku tej interpolacji muzyka brzmi niemal tak jak nagrania o wysokiej rozdzielczości.



Stworzony do wielozadaniowości

Nowością w smartfonie Xperia 10 III jest funkcja okna podręcznego, która wzbogaca opracowany przez Sony, złożony z wielu okien system obsługi pojawiający się na panoramicznym wyświetlaczu 21:9. Pozwala ona nałożyć jedno okno na drugie i doskonale sprawdza się podczas pracy wielozadaniowej. Dzięki niej można na przykład szybko odpisać na otrzymaną wiadomość, po czym wrócić do gry wyświetlonej w przeglądarce internetowej.



Łatwe przenoszenie zawartości z poprzedniego telefonu

Dzięki aplikacji Xperia Transfer 2 nabywcy nowego smartfona Xperia 10 III będą mogli szybko i bezpiecznie przenieść zawartość swojego starego telefonu z systemem Android lub iOS: zdjęcia, filmy, muzykę, a także kontakty, kalendarz historię połączeń i wiadomości (SMS/MMS).



Akcesoria

Do smartfona Xperia 10 III można dokupić nową, ulepszoną Stylową osłonę z podstawką. Ta trwała osłona ma właściwości antybakteryjne, a dzięki wbudowanej podstawce pozwala położyć telefon na boku, aby umożliwić wygodne oglądanie. Antybakteryjna powłoka zapewnia nawet 99.9-procentową ochronę, zapobiega rozwojowi bakterii i ułatwia utrzymanie czystości.



Dostępność

Smartfony Xperia 10 III będą oferowane w kolorze czarnym, białym i niebieskim. Ich dostawy z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.























Źródło: Info Prasowe / SONY