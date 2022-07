SONY Backbone One dla użytkowników iPhone’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment prezentuje bezprzewodowy, licencjonowany kontroler dla użytkowników iPhone’a – Backbone One. Design Backbone One PlayStation Edition został zaprojektowany przez zespół Backbone we współpracy z pracownikami PlayStation. Eleganckie kolory, materiały i wykończenia są inspirowane projektem bezprzewodowego kontrolera DualSense. Urządzenie pasuje do innych produktów z linii PS5, takich jak zestaw słuchawkowy Pulse 3D, który można podłączyć bezpośrednio do Backbone One. Dostęp do internetu, konsola PS4 lub PS5, podłączenie iPhone’a do Backbone One i gotowe - teraz wystarczy włączyć ulubiony tytuł za pomocą usługi PS Remote Play.







Dodatkowo Backbone One działa z grami z App Store i innymi usługami strumieniowania gier, które obsługują kontrolery, w tym Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile, a także wieloma innymi tytułami. Użytkownicy mogą również pobrać aplikację Backbone App, aby dostosować swoje wrażenia z gry na PlayStation.

Źródło: Info Prasowe / SONY