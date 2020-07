SPC Gear - słuchawki wokółuszne VIRO oraz VIRO Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear VIRO oraz VIRO Plus USB 7.1 to przewodowe i wokółuszne słuchawki dla graczy z dynamicznymi przetwornikami i odpinanym mikrofonem. Precyzyjne ujęcie szczegółów i kierunku w grach, skupienie się na detalach takich jak kroki wirtualnego przeciwnika, a także szeroka scena to najważniejsze cechy akustycznego dostrojenia słuchawek VIRO. Wysokiej jakości odpinany mikrofon – element obowiązkowy z punktu widzenia wymagających graczy i streamerów – koncentruje się na mowie, tłumiąc szumy otoczenia. Pozwala to na czystsze i pozbawione zakłóceń przekazywanie Twoich emocji kompanom z pola walki, a w połączeniu z wyciszającą konstrukcją VIRO (słuchawki zamknięte) zapewni jeszcze głębsze wspólne doznania z wirtualnej rozgrywki i rywalizacji online.







SPC Gear VIRO to słuchawki o tzw. zamkniętej i wokółusznej konstrukcji, która ogranicza wydostawanie się odtwarzanego dźwięku na zewnątrz, a także eliminuje niepożądane szumy otoczenia. Za wysoką jakość generowanego dźwięku odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 53 mm osadzone w głębokich nausznikach wypełnionych pianką dopasowującą się do kształtu głowy i ucha („memory foam”). Czysty i detaliczny dźwięk, a także szeroka scena to zasługa m.in. odpowiednio dużej przestrzeni, w której poruszają się przetworniki. To dlatego SPC Gear VIRO pozwala usłyszeć: wyraziste kroki przeciwnika w grze, z precyzyjnym określeniem jego pozycji, wyłuszczone detale dźwiękowe w filmach, zachwycające i pasjonujące wokale, ale także uchwycić detaliczność instrumentów muzycznych wraz z ich lokalizacją na scenie. Całościowe brzmienie jest wyważone i precyzyjne, z nieprzesadzonym, ale dobrze wyczuwalnym, punktowym basem oraz obszerną i realistyczną sceną.



Mikrofon, jako niezbędny element słuchawek dla graczy bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas tworzenia i dostrajania SPC Gear SM900 i SM950 – profesjonalnych mikrofonów dla streamerów. VIRO w kwestii nagrywania dźwięku skupia się na wyłapywaniu mowy i maskowaniu zbędnych szumów otoczenia. Jest to szczególnie istotne nie tylko podczas wirtualnych batalii ze znajomymi, ale przede wszystkim w trakcie streamów – Twoi odbiorcy chcą słyszeć Twoje komentarze wyraziście i czysto, z wygłuszeniem niepożądanego tła. Odpowiednio wysokiej jakości mikrofon jest podstawą sukcesu w zespołowych grach typu Valorant, Counter Strike: Global Offensive, czy seria Call of Duty. Dobry mikrofon przyda się także przy okazji codziennej komunikacji online, co potwierdza uniwersalny charakter słuchawek SPC Gear VIRO.



Użytkownicy, którzy zechcą wyjść ze świata wirtualnych gier, mogą łatwo odczepić mikrofon i wyjść na zewnątrz ze smartfonem, by w otoczeniu natury posłuchać muzyki czy ulubionego podcastu w trakcie wieczornego spaceru.



Spójny i minimalistyczny design, zdominowany przez różnicowany tylko strukturami użytych materiałów kolor czarny, to element wyróżniający słuchawki SPC Gear VIRO. Nadaje im to stylowego i uniwersalnego charakteru, z zastosowaniem w gamingu, jak i poza nim. Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość, pałąk od wewnątrz wzmocniony został metalem. Dla pełnej wygody, obłożono go od wewnętrznej strony pianką, a następnie obszyto miękką i bardzo przyjemną w dotyku skórą. To samo obicie zastosowano do obszycia wykonanych z pianki zapamiętującej kształt nausznic (z zewnątrz aluminiowych) – ich kształt i wielkość pozwala na schowanie całego ucha w ich wnętrzu, co znacząco poprawia komfort codziennego użytkowania. Nausznice wraz z regulowanym pałąkiem układają się tak, by zapewnić optymalny poziom docisku słuchawek do głowy i uszu.



VIRO oraz VIRO Plus z kartą dźwiękową USB 7.1

Dwa warianty słuchawek SPC Gear to uniwersalne i elastyczne rozwiązanie nie tylko dla graczy. VIRO wyposażone jest w popularne złącze minijack 3,5 mm (kompatybilne m.in. ze smartfonami), a w zestawie znajdują się dwa przewody: 120 cm z pilotem do regulacji głośności i ewentualnego wyciszania mikrofonu, a także 150-centymetrowy przedłużacz z rozdzieleniem sygnału na słuchawki + mikrofon (także minijack) do podłączenia do PC, co da w sumie 2,7 m swobody. Umożliwi to podłączenie się nawet do stojącej pod telewizorem konsoli.



SPC Gear VIRO Plus doposażone są w kartę dźwiękową USB z audio w systemie 7.1, którą podpina się do gniazda USB komputera. Słuchawki łączą się z nią za pomocą jednego z dwóch przewodów: 120- lub 270-centymetrowego, obydwa z pilotem do regulacji głośności i ewentualnego wyciszenia mikrofonu. Dodatkowo w zestawie znajduje się adapter umożliwiający podłączenie słuchawek VIRO Plus bezpośrednio do wyjść audio w komputerze: osobno wejście i wyjście. Oprogramowanie do karty dźwiękowej USB 7.1 pozwala w jeszcze bardziej precyzyjny sposób skonfigurować dźwięk w poszczególnych zakresach częstotliwości oraz zapisać jego ustawienia, w zależności od indywidualnych preferencji oraz sytuacji – inny do grania, inny do słuchania muzyki, a nawet dopasowany do różnych jej gatunków. Dostępne są cztery profile do dowolnej konfiguracji według uznania użytkownika, z czego dwa pierwsze są wstępnie predefiniowane (do gier FPS oraz do muzyki), a dwa kolejne są całkowicie neutralne.



W pierwszej, premierowej serii słuchawek SPC Gear VIRO w opakowaniu znajduje się plecak-worek na sprzęt. Uchroni on przed deszczem schowane w nim urządzenie, a zewnętrzna kieszonka ułatwi znalezienie najbardziej potrzebnych drobiazgów. Zadowoleni z dodatku będą nie tylko osoby używające słuchawek VIRO na zewnątrz, ale także profesjonalni gracze, którzy często podróżują ze swoim sprzętem.



Przewidywana cena SPC Gear VIRO, to 199 PLN, natomiast za model SPC Gear VIRO Plus zapłacimy 249 PLN.































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear