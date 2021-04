Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear GK650K Omnis to klawiatury mechaniczne o pełnych wymiarach (z sekcją numeryczną), które spełnią wymagania nie tylko graczy, ale także osób, które przy komputerze się uczą bądź pracują. Wyróżniki to: solidna i zwarta konstrukcja oparta na aluminiowym topie, wygodna rolka do regulacji poziomu głośności, magnetyczna podpórka pod nadgarstki (wyraźnie większa niż w GK550), konfigurowalne podświetlenie RGB, także z boku klawiatury, jak również rozbudowane oprogramowanie i obsługa makr. Dzięki temu GK650K sprawdzi się podczas pracy, w trakcie zajęć szkolnych, zaś wieczorem pozwoli na komfortową i skuteczną rozrywkę w ulubionej grze.







Do wyboru są trzy rodzaje przełączników: optymalnie pod preferencje użytkownika. Kailh Blue (niebieskie) sprawdzą się wszędzie tam, gdzie trzeba mieć absolutną pewność, że klawisz został aktywowany, Kailh Brown (Brązowe) charakteryzują się zbalansowanym i uniwersalnym działaniem, natomiast Kailh Red (czerwone) cechuje ultraszybki czas reakcji na wciśnięcie klawisza, idealnie sprawdzając się w grach rywalizacyjnych.



Klawiatura w pełnym formacie sprawdzi się nie tylko w grach, ale także w codziennym użytkowaniu. Dzięki blokowi numerycznemu, SPC Gear GK650K umożliwiają sprawne wpisanie wartości numerycznych do programów biurowych,

wykonanie szybkich obliczeń matematycznych czy też przypisanie dodatkowych funkcji w grach. Dodatkowo, każdy ze 104 przycisków jest indywidualnie podświetlany, co pozwala na dostosowanie stylu iluminacji całej klawiatury pod własne upodobania a także zwiększa komfort pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.



Wygląd klawiatur SPC Gear GK650K Omnis jest połączeniem klasycznego stylu i gamingowego pazura. Ich ostre zarysowane krawędzie i wyprofilowany aluminiowy top wraz z podpórką na nadgarstki z przetłoczeniami świetnie wyglądają zarówno na biurku gracza jak i w środowisku biurowym. To jednak nie wszystko, gdyż klawiatury zostały wyposażone także w paski LED RGB umiejscowione po bokach, które dodatkowo rozświetlają i wizualnie wzbogacają stanowisko komputerowe.



Konfigurowalne podświetlenie RGB daje niemal nieograniczone możliwości kombinacji kolorystycznych. Dzięki temu można wybrać spośród 18 różnych efektów – od podświetlenia stałego, przez ruchome wzory takie jak fala czy powolna zmiana koloru, aż do podświetlenia reagującego na wciśnięcie konkretnego przycisku. Wszelkich modyfikacji efektów można dokonywać poprzez oprogramowanie SPC Gear, co pozwala na indywidualne dopasowanie wyglądu podświetlenia.



Konstrukcja GK650K została od góry wzmocniona aluminiową płytą. Dzięki temu klawiatury są niezwykle wytrzymałe i odporne na wszelkiego rodzaju odkształcenia zarówno przy szybkim pisaniu jak i podczas emocjonującej rozrywce w ulubionej grze. Dodatkowo, nadaje to urządzeniu wyjątkowego i przykuwającego wzrok designu. Szerokie gumowe nóżki wraz z odpowiednim ciężarem klawiatur wpływają na ich stabilność, podnosząc komfort użytkowania.



Aby poprawić ergonomię klawiatur zarówno w zastosowaniu codziennym jak i podczas grania do GK650K dołączone są podpórki pod nadgarstki. Magnetyczne mocowania, a także specjalne wyżłobienia w obudowie klawiatur umożliwiają łatwe podpinanie i odpinanie. Zależnie od potrzeby można ją ustawić w dowolnej odległości od klawiatury, a szerokie gumowe nóżki zapewniają stabilizację podkładki na biurku. Na topie podkładki znajdują się także trójkątne wyżłobienia nie tylko poprawiające ergonomię ale również wzbogacające wygląd klawiatury.



Klawiatury GK650K zostały wyposażone w szeroką metalową rolkę do kontrolowania poziomu dźwięku. Każdy jej ruch jest zaakcentowany wyczuwalnym skokiem, co pozwala na precyzyjne ustawienie głośności dźwięku. Sama rolka jest natomiast niezwykle funkcjonalnym dodatkiem. Wystarczy do niej sięgnąć i z łatwością zmienić poziom głośności.

Przełączniki mechaniczne Kailh Klawiatury GK650K Omnis dostępne są w trzech wariantach przełączników zależnie od wymogów użytkownika. Kailh Blue (niebieskie) są świetnym wyborem dla osób, które lubią dużo pisać — aktywacja „switcha” następuje z wyraźnym, charakterystycznym odgłosem kliknięcia, które wielu przywodzi na myśl dźwięk wydawany przez maszyny do pisania. Kailh Blue świetnie sprawdzają się u tych graczy, którzy chcą mieć stuprocentową pewność, że klawisz został wciśnięty i aktywowany.



Przełączniki Kailh Red (czerwone) są za to stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach. Klawisze nie wymagają od użytkownika praktycznie żadnej siły do aktywowania, co znacznie usprawnia i skraca czas reakcji w grach typu FPS i Battle Royale czyli wszędzie, gdzie przede wszystkim ma znaczenie refleks. Przełączniki Kailh Red są również znacznie cichsze od niebieskich wersji, przez co idealnie nadają się do nocnego grania.

Z kolei Kailh Brown (brązowe) mają zbalansowany i uniwersalny charakter, świetnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu — zarówno w grach, jak i podczas pisania – i wymagają małej siły do aktywowania. Z uwagi na ich specyfikę (to przełączniki „tactile”) gracz może być pewien wciśnięcia klawisza i wykonania akcji dzięki wyczuwalnemu lekkiemu przeskokowi przy aktywacji „switcha”. Kailh Brown nie wydają charakterystycznego, wysokiego „kliku”, cechują się więc wysoką kulturą działania, co przyda się np. podczas wieczornego grania.



Odpinany przewód wraz ze specjalnie przygotowanymi kanałami na spodzie to także nowość w klawiaturach GK650K. Dzięki temu możliwe jest ułożenie kabla w jednej z trzech pozycji oraz całkowitą jego zmianę, np. na dłuższy.



Użytkownik może dopasować do własnych preferencji nie tylko wygląd (podświetlenie RGB), ale również funkcjonalność klawiatury mechanicznej. GK650K Omnis zostały bowiem wyposażone w dwustopniowe nóżki, które umożliwiają ustawienie klawiatury na trzech różnych wysokościach podparcia – zgodnie z aktualnymi preferencjami i potrzebami użytkownika.



Funkcja N-Key Rollover w klawiaturach SPC Gear GK650K to pełny anti-ghosting. Oznacza to, że niezależnie ile przycisków zostanie użytych jednocześnie, można mieć pewność, że każdy z nich zostanie zarejestrowany przez komputer. Ma to ogromne znaczenie w grach, które wymagają skomplikowanych komend z udziałem wielu wciśniętych klawiszy jednocześnie.



Po zainstalowaniu oprogramowania do klawiatur SPC Gear GK650K, użytkownik otrzymuje dostęp do wielu bardzo przydatnych funkcji. Możliwe jest m.in. ustawienie rodzaju podświetlenia RGB, jego koloru, tryb działania wielu efektów, a także tworzenie własnych profili. Dodatkowo, zaawansowany kreator makr udostępnia graczowi opcję szybkiego zapisania pod jednym klawiszem własnych skomplikowanych komend, wymagających kombinacji kilku przycisków.



Przewidywane ceny:

• SPC Gear GK650K Omnis Kailh Blue RGB: 349 PLN

• SPC Gear GK650K Omnis Kailh Red RGB: 349 PLN

• SPC Gear GK650K Omnis Kailh Brown RGB: 349 PLN





Dane techniczne SPC Gear GK650K Omnis Kailh:

• Wymiary produktu (mm): 453 x 210 x 45

• Waga (g): 1154 ±5

• Typ klawiatury: Mechaniczna

• Liczba przycisków: 104

• Rodzaj przełączników: Kailh

• Kolor przełączników: Blue/Red/Brown

• Rodzaj podświetlenia: RGB

• Długość kabla (m): 1.8

• Rodzaj wtyku: Pozłacany USB

• Programowalne makra: Tak

• Podpórka pod nadgarstki: Tak

• N-Key Rollover: Pełny

• Anti-ghosting: Pełny

• Oprogramowanie: Tak

• Gwarancja (miesiące): 24

































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear