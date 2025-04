SSD Lexar NM1090 Pro PCIe 5.gen

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lexar NM1090 Pro, to blisko dwa razy szybsza wydajność, względem maksymalnych możliwości SSD M.2 NVMe PCIe 4.gen. Jednocześnie, kontroler wykonany w technologii 6 nm, pamięć podręczna DRAM oraz pojemny bufor SLC zapewniają bardzo krótki czas dostępu do danych oraz sprawny zapis plików, także tych bardzo dużych. Pełna zgodność z PCIe 5. generacji umożliwia osiąganie ultrawysokiego transferu danych. Lexar NM1090 Pro osiąga nawet 14 000 MB/s w odczycie oraz do 13 000 MB/s w zapisie. Niemal dwa razy wyższa wydajność względem nośników PCIe 4. generacji to przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na końcowy efekt renderu dużego pliku wideo lub projektu, szybsze kopiowanie danych, a także redukcja opóźnień podczas wczytywania kolejnych poziomów najbardziej zasobochłonnych gier z teksturami najwyższej jakości.







Kompatybilność z procesorami AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core Ultra

Najnowsze procesory AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core Ultra obsługują nośniki SSD M.2 NVMe z interfejsem PCIe 5.0 x4. Lexar NM1090 Pro jest z nimi kompatybilny, co zapewnia dostęp do pełnych możliwości transferu danych na platformach wyposażonych m.in. w układy AMD X870, X670, B850, B650 oraz Intel Z890, B860. Nośnik jest oczywiście wstecznie kompatybilny z M.2 NVMe PCIe 4.gen.



Kontroler w technologii 6 nm

Zarządzaniem nośnikiem Lexar NM1090 Pro zajmuje się wydajny kontroler SM2508, który został wykonany w technologii 6 nm. Dzięki temu, osiągając nawet 2100K IOPS, zużywa on stosunkowo mało energii, co przekłada się na niską temperaturę działania względem SSD PCIe 5.gen. Dla zachowania wysokiego transferu nośników SSD PCIe 5.gen. rekomendowane jest ich chłodzenie. Znakomita część płyt głównych z M.2 PCIe 5.0 x4 dla nośników w rozmiarze 2280 wyposażona jest w stosowne systemy ich chłodzenia, najczęściej radiatory. Właśnie z tego powodu, dla zapewnienia maksymalnej kompatybilności oraz łatwości montażu, Lexar NM1090 Pro został wyposażony w metalowy element, który docelowo ma być łącznikiem z radiatorem zastosowanym na płycie głównej.



Wysoka wydajność dla profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy

Lexar NM1090 Pro wyposażony jest we własny bufor DRAM (2 lub 4 GB) oraz bufor SLC dla zastosowanych pamięci TLC. Zestaw taki zapewnia nie tylko ultrawysoki transfer, ale też superkrótki dostęp do danych. Parametry kluczowe nie tylko dla profesjonalistów, ale i najbardziej wymagających graczy. Potwierdzeniem jest pełna zgodność z Microsoft DirectStorage – to system poprawiający wydajność w grach.



Żywotność powyżej standardu

Nośniki SSD Lexar NM1090 Pro chronione są 5-letnią gwarancją, a ich ponadstandardowy współczynnik TBW wynosi: 2800 dla pojemności 4 TB, 1400 dla 2 TB oraz 700 dla 1 TB. Wszystkie trzy warianty nośnika dostępne są, już na premierę.



Najważniejsze cechy i parametry SSD Lexar NM1090 Pro:

• pełna zgodność z PCIe 5.gen → nawet 14 000 MB/s odczytu i 13 000 MB/s zapisu, niemal dwa razy szybciej względem nośników 4. generacji,

• kontroler w technologii 6 nm → niewielkie zapotrzebowanie na energię i niskie temperatury wśród nośników SSD M.2 NVMe PCIe 5. generacji,

• pełna kompatybilność z procesorami AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core Ultra → maksimum wydajności dla najnowszych i najszybszych platform dla graczy i twórców,

• pamięć podręczna DRAM oraz pojemny bufor SLC → niski czas reakcji oraz możliwość ultraszybkiego zapisu bardzo dużych plików,

• zgodność z Microsoft DirectStorage → szybsze uruchamianie gier oraz odciążenie procesora podczas wczytywania obiektów o wyższej rozdzielczości,

• nawet 2800 TBW i 5 lat gwarancji → żywotność powyżej standardu w segmencie,

• szeroka paleta dostępnych pojemności → 1, 2 oraz 4 TB na start.



































źródło: Info Prasowe - Lexar