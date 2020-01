SXFI Gamer - holografia słuchawkowa dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach CES 2020 firma Creative Technology prezentuje najnowszy headset USB dla graczy, SXFI GAMER, który ma specjalnie zaprojektowany profil dźwiękowy. Pozwala on zoptymalizować oprogramowanie Super X-Fi tak, by było odpowiednie w przypadku strzelanek FPS. Holografia słuchawkowa Super X-Fi to nagradzana technologia, która odtwarza scenę dźwiękową systemu głośników surround na słuchawkach i personalizuje ją za pomocą sztucznej inteligencji (AI), aby zapewnić naturalne wrażenia słuchowe.







Profil dźwiękowy gry w SXFI GAMER zawiera wszystkie wspomniane wcześniej elementy i optymalizuje je tak, aby idealnie pasowały do ​​strzelanek FPS - obrazowanie otoczenia, wskazówki na polu walki, projekcja odległości i kierunkowość zostały ulepszone z korzyścią dla graczy.



Oprócz jakości dźwięku strzelca wyborowego, zestaw słuchawkowy SXFI GAMER działa na różne sposoby, pasując do tak zwanego “pro gracza”. SXFI GAMER ma profil oświetlenia RGB, który jest bardziej agresywny i stylowy niż ten znany z poprzednich zestawów słuchawkowych Creative skierowanych do graczy. Oprócz tego zapewnia większy komfort użytkownikom za sprawą skórzanych nauszników. Kluczową cechą jest mikrofon o całkowicie nowej konstrukcji zapewniający lepszą komunikację. Posiada zintegrowany filtr, ulepszoną jednokierunkowość, mającą na celu usunięcie niepotrzebnych dźwięków z otoczenia. Mikrofon ten oferuje lepszą redukcję szumów oraz ogólnie wyraźniejszy, a zarazem bardziej naturalny dźwięk.



Premiera SXFI GAMER planowana jest na drugi kwartał 2020 r.













Źródło: Info Prasowe / Creative