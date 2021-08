Sabaton i World of Tanks prezentują nową piosenkę, teledysk i czołg

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza współpraca pomiędzy grupą metalową Sabaton i grą World of Tanks weszła na zupełnie nowy poziom! Z dumą prezentujemy nowy teledysk, który stworzyliśmy wspólnie do mającej dziś premierę piosenki „Steel Commanders”. Ten utwór opowiadający o potędze i historii czołgów na pewno zagości na playlistach wielu miłośników pancernych bitew. W teledysku występuje gościnnie Tina Guo, popularna wiolonczelistka, nominowana do nagrody GRAMMY. Ponadto, grupa przewodzi wielkiemu wydarzeniu w grze, w którym nagrodą za ukończenie jest pierwszy w historii czołg premium IX poziomu.







Poza teledyskiem i nową piosenką, członkowie zespołu Sabaton występują w samej grze jako gwiazdy nowego wydarzenia – „Duch Wojny”. Czołgiści World of Tanks będą mierzyć się z wyzwaniami, aby zdobyć ultymatywną nagrodę – czołg premium IX poziomu Strv K. Uważni widzowie dostrzegą go w teledysku, a pojazd zawiera załogę złożoną z członków zespołu Sabaton! Głosu w grze użyczył wokalista Joakim Brodén. Z czołgiem wiąże się wiele smaczków do odkrycia, a po jego zdobyciu będzie można powalczyć o unikatowy styl 3D „Duch Wojny”.



Nawet jeśli graczom nie uda się przejść całego maratonu, za każdy ukończony etap dostaną 10% zniżki na ewentualny zakup czołgu i stylu 3D. Strv K ma ponadto własną ścieżkę dźwiękową od Sabatonu oraz pozwoli na zdobywanie obligacji w bitwach losowych. Wydarzenie „Duch Wojny” startuje 27 sierpnia i trwać będzie do 6 września.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming