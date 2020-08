Samsung - Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował swoje nowe urządzenia: Galaxy Watch3 oraz słuchawki Galaxy Buds Live. Galaxy Watch3 to smartwatch nowej generacji, który oprócz ponadczasowego kunsztu wykonania wyróżnia się nowatorskimi funkcjami pomagającymi dbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Z kolei słuchawki douszne Galaxy Buds Live to najnowsze osiągnięcie wśród słuchawek bezprzewodowych Samsung. Nie tylko podnoszą poprzeczkę w zakresie designu prezentując wyjątkowy styl i ergonomiczny kształt, ale oferują również nowoczesną technologię audio.







Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live to doskonałe urządzenia, które wspierają codzienne aktywności, szczególnie w obecnym, wymagającym czasie. Obydwa urządzenia są zintegrowane z szerokim ekosystemem Galaxy, którego celem jest monitorowanie zdrowia, wspomaganie komunikacji i jak najefektywniejsze wykorzystanie dostępnych technologii.



Smartwatch Galaxy Watch3 to jednocześnie elegancki zegarek i wygodne urządzenie typu wearables, z którego funkcji można z powodzeniem korzystać przez cały dzień. Smartwatch zawdzięcza swój ponadczasowy design wysokiej jakości materiałom, z których został wykonany, takim jak stal nierdzewna i wysokogatunkowa skóra. Smartwatch cechuje także dobrze znany już z poprzednich modeli obrotowy pierścień, który jest idealnym połączeniem stylu z funkcjonalnością. Przekręcenie go umożliwia łatwe przechodzenie między widgetami, uruchamianie aplikacji czy przewijanie powiadomień. W porównaniu z pierwszą wersją Galaxy Watch, model Galaxy Watch3 jest o 14% smuklejszy, 8% mniejszy i 15% lżejszy, jednocześnie wyposażony został w większy wyświetlacz. Tarcza może zostać dostosowana tak, by odpowiadała stylowi użytkownika, a sklep Galaxy Store oferuje możliwość zakupu ponad 80 000 różnych wzorów tarcz. Biblioteka 40 różnych kompilacji pozwala spersonalizować tarczę tak, by zapewniała użytkownikowi dostęp do najistotniejszych dla niego informacji.



Każdy z wcześniejszych modeli smartwatchy Samsung oferował kolejne, coraz bardziej zaawansowane funkcje. Podobnie jest w najnowszym modelu, który pozwala na zupełnie nowe doświadczenia w obszarze monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia. Funkcja badania saturacji (SpO2) pozwoli na pomiar i śledzenie wartości wysycenia krwi tlenem, pozwalając na utrzymanie dobrej kondycji i samopoczucia. W przyszłości na urządzeniu Galaxy Watch3 zostanie uruchomiona nowa aplikacja o nazwie Samsung Health Monitor, która po wprowadzeniu na rynek będzie pozwalała użytkownikom monitorować ciśnienie krwi (BP) oraz dokonywać odczytu elektrokardiogramu (EKG), w krajach, w których te funkcje zostaną zatwierdzone[5]. Ponadto, Galaxy Watch3 wyposażony jest także w nową funkcję wykrywającą upadki, która wysyła wiadomość SOS do wybranej osoby kontaktowej, by zapewnić użytkownikowi smartwatcha pomoc w razie zaistnienia takiej potrzeby.



Rozpoczęcie treningów fitness może z początku wydawać się trudne, jednak narzędzia firmy Samsung mogą pomóc w ich ułatwieniu. Funkcja Running analysis na bieżąco w trakcie biegania dostarczy informacje o aktualnych parametrach. Po wykonanym treningu użytkownik otrzyma raport zawierający ocenę sześciu parametrów, co pomoże w poprawieniu kondycji, podniesieniu wydolności i zmniejszeniu ilość kontuzji. Z kolei postępy w zakresie treningu wytrzymałościowego będzie można śledzić, korzystając z funkcji mierzenia pułapu tlenowego VO2 max readings, która umożliwia wgląd w informacje związane z poborem tlenu. Nawet przebywając w domu, użytkownik będzie miał dostęp do pełnego zakresu usług fitness za pośrednictwem aplikacji Samsung Health, która oferuje 120 różnych treningów w wersji wideo. Wystarczy tylko wybrać jeden z nich na swoim smartfonie Galaxy, przesłać go na telewizor Samsung Smart TV, a Galaxy Watch3 zajmie się resztą, śledząc jednocześnie postępy treningowe. Pamiętając także o tym, że odpoczynek jest równie ważny jak ćwiczenia, firma Samsung od 2014 roku nieustannie rozwija narzędzia związane z monitorowanie snu, które pomogą użytkownikom jeszcze lepiej wypocząć.



Dodatkowym atutem Galaxy Watch3 jest kompatybilność z innymi urządzeniami Galaxy, w tym z telefonem Galaxy Note20, co pozwala wzmocnić dotychczasowe doznania użytkowników, korzystających z tych urządzeń. Korzystając jedynie ze smartwatcha znajdującego się na nadgarstku możliwe jest ustawienie automatycznych odpowiedzi na wiadomości, a także przeglądanie emotikon i zdjęć. Można także z łatwością kontrolować urządzenia mobilne za pomocą obrotowego pierścienia , odtwarzając muzykę z telefonu, a także wykorzystać gesty zaciskania i rozluźniania dłoni w celu odebrania rozmowy telefonicznej, czy przekręcenia nadgarstka w celu wyłączenia alarmu. Dla osób, które długo pozostają z dala od telefonu, dostępne są także modele LTE, które umożliwiają odbieranie rozmów oraz wiadomości, streaming ulubionych zestawów piosenek, czy dostęp do najczęściej wykorzystywanych aplikacji.



Słuchawki Galaxy Buds Live zmieniają dotychczasowe podejście do designu słuchawek. Cechują się niezrównaną estetyką wykonania, a ich projekt jest niezwykle nowatorski. Samsung dokonał zmiany konfiguracji tradycyjnych słuchawek, układając elementy wewnętrzne poziomo zamiast pionowo. Dzięki temu słuchawki nie odstają od uszu, zapewniając bardziej naturalny wygląd. Zastosowanie tej ergonomicznej konstrukcji sprawia, że słuchawki dostosowują się do kształtu uszu, dzięki czemu można je wygodnie nosić przez cały dzień. Dzięki dwóm wielkościom wykończenia skrzydełek możliwe jest także jeszcze lepsze dobranie słuchawek do potrzeb użytkownika.



Słuchawki Galaxy Buds Live zostały zaprojektowane by ożywiać ulubione dźwięki. Dzięki połączeniu wiedzy w zakresie dźwięku firmy AKG oraz doświadczenia w obszarze innowacji technologicznych firmy Samsung, słuchawki Galaxy Buds Live dostarczają wyjątkowych wrażeń dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu 12-milimetrowego głośnika i kanału basowego dźwięk jest pełen głębi, a jego bogactwo pozwala cieszyć się muzyką odtwarzaną zgodnie z zamierzeniami artysty. Dzięki trzem mikrofonom i Jednostce odczytu głosu słuchawki reagują na głos użytkownika zapewniając komfort i wyrazisty dźwięk podczas rozmowy. Słuchawki wyposażone są także funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC) dla typu otwartego[10], która pozwala wyciszyć rozpraszające dźwięki otoczenia, takie jak przejeżdżające samochody, czy głośno działające urządzenia, jak pralki, umożliwiając jednocześnie użytkownikowi dokładne wysłuchanie ważnych powiadomień i rozmów telefonicznych.



Słuchawki Galaxy Buds Live oferują doskonałe wrażenia słuchowe w łączności z innymi urządzeniami. Bezproblemowo przełączają się między kompatybilnymi urządzeniami – nie jest wymagane ich odłączanie i ponowne podłączanie. Z kolei po sparowaniu słuchawek z najnowszymi urządzeniami Galaxy przed użytkownikiem otwiera się świat nowych możliwości. Nagrywaj wyrazisty dźwięk do wideo, korzystając z urządzenia Galaxy Note20 i używając Galaxy Buds Live jako mikrofonu bezprzewodowego. Użyj Trybu grania, aby zmniejszyć opóźnienie dźwięku – dzięki dynamicznemu wyświetlaczowi AMOLED 2X Galaxy Note20 możesz cieszyć się bardziej wciągającymi wrażeniami z gry. Korzystając z nowej funkcji Buds Together, możesz także łatwo udostępniać muzykę znajomym bez pogorszenia jakości dźwięku.



Słuchawki Galaxy Buds Live cechują się intuicyjnym dotykowym PUI (fizyczny interfejs użytkownika), który zapewnia wygodniejszą nawigację i umożliwia sterowanie dotykiem. Ponadto słuchawki Galaxy Buds Live zostały wyposażone w długo działającą baterię. W pełni naładowane słuchawki zapewniają do 6 godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC, a etui ładujące pozwala cieszyć się dodatkowym czasem do 15 godzin dzięki kolejnym doładowaniom. Kiedy potrzebujesz szybko naładować baterię możesz zyskać dodatkową 1 godzinę odtwarzania po zaledwie 5 minutach ładowania .



Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live będą dostępne w sprzedaży w Polsce od 21 sierpnia.



Przedsprzedaż rusza 5 sierpnia. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się zakupić smartwatch Galaxy Watch3 będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty przedsprzedażowej i otrzymać bezprzewodowy powerbank Samsung EB-U3300. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.



Konsumenci zainteresowani Galaxy Buds Live, w ofercie przedsprzedażowej będą mogli otrzymać 4-miesięczny dostęp do usługi TIDAL w wersji HiFi. Liczba produktów i nagród jest ograniczona.





























Źródło: Info Prasowe / Samsung