Samsung - Nowe karty microSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung Electronics ogłosił dzisiaj rozpoczęcie dystrybucji pierwszych egzemplarzy najnowszej karty microSD Express o pojemności 256 GB. Oferują one prędkość odczytu sekwencyjnego do 800 MB/s. Firma poinformowała również o rozpoczęciu masowej produkcji karty microSD UHS-1 o pojemności 1 TB. Poprzez wprowadzenie nowej generacji kart microSD, Samsung ma na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb, które pojawią się w zastosowaniach mobilnych oraz w urządzeniach wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Dzięki innowacjom, wydajność karty jest porównywalna z osiągami kompaktowych dysków SSD. W tradycyjnych kartach microSD z interfejsem UHS-1 prędkość odczytu była ograniczona do 104 MB/s. Dzięki wykorzystaniu wariantu SD Express znacząco zwiększono ją do 985 MB/s, choć wcześniej zastosowanie tego rozwiązania na skalę komercyjną nie było możliwe.







Karty microSD Express oferują sekwencyjną prędkość odczytu do 800 MB/s – to 1.4 razy szybciej niż w dyskach SSD SATA (do 560 MB/s) i ponad cztery razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi kartami pamięci UHS-1 (do 200 MB /s). Taka prędkość gwarantuje płynniejszą pracę aplikacji na komputerach i urządzeniach mobilnych. W celu zapewnienia stabilnej wydajności, nawet podczas intensywnego użytkowania, zastosowano technologię Dynamic Thermal Guard (DTG), która utrzymuje optymalną temperaturę karty microSD Express.



Nowa karta Samsung microSD o pojemności 1 TB wykorzystuje osiem warstw autorskiej pamięci V-NAND 1-terabita (Tb) ósmej generacji. Ta zmiana umożliwiła stworzenie karty microSD o dużej pojemności, dotąd spotykanej wyłącznie w dyskach SSD. Nowa karta microSD 1 TB przeszła rygorystyczne testy branżowe, potwierdzając swoją efektywność nawet w trudnych warunkach. Dzięki takim cechom jak hermetyczność, odporność na ekstremalne temperatury i upadki, a także ochrona przed zużyciem oraz promieniowaniem rentgenowskim i polami magnetycznymi, karta ta stanowi połączenie technologicznego zaawansowania i wytrzymałości.



Karta microSD Express 256 GB zostanie wprowadzona do w sprzedaży jeszcze w tym roku, a premiera karty microSD UHS-1 o pojemności 1 TB nastąpi w pierwszej połowie tego roku.

























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG