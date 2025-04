Samsung - Nowe projektory laserowe serii The Premiere

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe projektory The Premiere stanowią odpowiedź na rosnące wymagania użytkowników poszukujących najwyższej jakości domowej rozrywki. Model LPU9D, dzięki zaawansowanej Technologii Potrójnego Lasera zapewnia wrażenie kinowe w salonie, sypialni czy dowolnym innym pomieszczeniu. Ponadto jest to pierwszy na świecie projektor HDR10+ oferujący rozszerzone spektrum ponad miliarda kolorów. Dzięki maksymalnej jasności wynoszącej 3450 lumenów ISO w modelu The Premiere 9 i 2500 lumenów ISO w modelu The Premiere 7 oba projektory zapewniają ostre i dynamiczne efekty wizualne. Dodając do tego oszałamiającą rozdzielczość 4K, widzowie mogą zanurzyć się w niezrównanej jakości obrazu, jakiej jeszcze nie doświadczyli.







Oba projektory oferują swobodną aranżację przestrzeni. Dzięki technologii ultrakrótkiego rzutu wymagają niewiele miejsca, aby wyświetlać imponujące, kinowej jakości obrazy 4K. Model LPU9D zapewnia ogromny 130-calowym panoramicznym obraz, a model LPU7D – o przekątnej do 120 cali. Aby dodatkowo poprawić jakość obrazu, projektory The Premiere są wyposażone w innowacyjne ulepszenia obrazu oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Skalowanie AI 4K i Vision Booster. Technologia skalowania AI 4K przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Natomiast funkcja Vision Booster wykrywa poziom otaczającego światła i dostosowuje kolor, kontrast i jasność ekranu, aby zapewnić optymalną widoczność. Dzięki temu można oglądać filmy nawet w jasno oświetlonym pomieszczeniu.



Wszechstronny dźwięk przestrzenny

Projektory The Premiere oferują również potężne brzmienie. Zostały wyposażone w wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos, które zapewniają mocny, przestrzenny dźwięk. Dzięki nim można cieszyć się pełnią kinowych wrażeń w domu bez konieczności używania dodatkowego sprzętu audio. Model LPU9D posiada 40-watowe głośniki w formacie 2.2.2, skierowane ku górze oraz wbudowane głośniki niskotonowe, które tworzą szeroką kopułę dźwiękową, a model LPU7D – 30-watowe głośniki. Co więcej, funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem identyfikuje obiekty na ekranie i odtwarza dźwięk, który wydają w odpowiednich miejscach na ekranie. Dzięki temu widzowie mają wrażenie, że dźwięk dosłownie „porusza się” za przemieszczającym się obiektem. Z kolei technologia aktywnego wzmacniacza głosu z pomocą AI wykrywa brzmienie głosu i wzmacnia go, jeśli w naszym otoczeniu pojawi się jakiś hałas. Projektory The Premiere LPU9D i LPU7D są także kompatybilne z funkcją Q-Symphony. Wystarczy podłączyć do urządzenia soundbar lub głośnik Music Frame i cieszyć się idealnie zsynchronizowanym brzmieniem.



Mistrzowski design

Oba modele charakteryzują się także innowacyjnym i kompaktowym designem. Urządzenia wtapiają się w każde pomieszczenie jak dopasowany mebel, oferując wyjątkową elastyczność dzięki ultrakrótkiemu rzutowi, który pozwala umieścić je blisko ściany. Ponadto, kiedy akurat nie oglądamy treści, można wykorzystać ekran do wyświetlania pięknych widoków. Wystarczy włączyć funkcję Ambient i wybrać istniejącą opcję lub też utworzyć własny niestandardowy ekran ze swojego urządzenia mobilnego. Tym samym nasza ściana stanie się barwnym obrazem pełnym inspiracji. Do projektora dołączony jest elegancki pilot SolarCell wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, podtrzymujący stan naładowania baterii światłem słonecznym lub oświetleniem zewnętrznym.



Inteligentne doświadczenie

Nowe projektory The Premiere wykorzystują system operacyjny Tizen, oferując dostęp do bogatej biblioteki usług streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video i wiele innych. Dzięki temu użytkownicy mogą bez trudu oglądać swoje ulubione filmy i seriale i cieszyć się pełnym doświadczeniem rozrywki na najwyższym poziomie – wszystko za jednym naciśnięciem przycisku.



Miłośnicy gier mogą liczyć na płynną rozgrywkę dzięki Samsung Gaming Hub. Platforma ta umożliwia dostęp do bogatej biblioteki gier w chmurze bez konieczności posiadania konsoli, pozwalając cieszyć się graniem bezpośrednio na projektorze. Dodatkowo integracja z aplikacją SmartThings umożliwia użytkownikom zarządzanie inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak oświetlenie czy systemy bezpieczeństwa, bezpośrednio z projektora, tworząc w pełni zintegrowane środowisko domowe.























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG