Samsung - Nowe telewizory Neo QLED, MICRO LED i OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

owoczesne technologie, zróżnicowane portfolio i personalizacja wrażeń – tak można opisać ofertę telewizorów Samsung na 2023 rok. Na targach CES 2023 firma zaprezentowała właśnie najnowsze linie Neo QLED, MICRO LED i OLED oraz kolejne nowości z kategorii Lifestyle, dzięki którym domowa rozrywka jeszcze lepiej wpisuje się w styl życia widzów. Najnowsza gama telewizorów Neo QLED 8K Excellence Line i 4K niezmiennie adresuje potrzeby najbardziej wymagających widzów. Najwyższą jakość obrazu zapewnia zaawansowany Neuronowy Procesor AI (Neural Quantum), który potęguje możliwości i precyzję podświetlenia Quantum Mini LED z 14-bitowym przetwarzaniem i skalowaniem obrazu dzięki sztucznej inteligencji.



Realizm obrazu wspierany jest dodatkowo przez technologię Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro (Real Depth Enhancer Pro) oraz lepszą kontrolę nad podświetleniem kształtów (Shape Adaptive Light Control), co nadaje efekt trójwymiarowości.



Wraz z linią telewizorów Neo QLED na 2023 rok Samsung wprowadza Automatyczny Remastering HDR. Wykorzystuje on technologię głębokiego uczenia do analizowania i stosowania efektów HDR (High Dynamic Range) w czasie rzeczywistym do treści SDR (Standard Dynamic Range) scena po scenie. Dzięki temu treści SDR stają się bardziej realistyczne, wyraziste i żywsze, a to przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia z oglądania.



Ponadto użytkownicy SmartThings nie muszą już kupować oddzielnego klucza sprzętowego SmartThings do podłączania urządzeń Zigbee i Thread oraz sterowania nimi. W 2023 roku jednoukładowy moduł SmartThings wykorzystujący protokoły ZigBee, Matter i Thread zostanie bezpośrednio wbudowany w produkty Samsung. Aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z urządzeń współpracujących w sieci, moduł SmartThings automatycznie synchronizuje urządzenia w celu łatwiejszego sterowania nie tylko urządzeniami Samsung, ale także sprzętem innych firm i urządzeniami IoT. Nowe funkcje to m.in.:

- Chat Together: Użytkownicy mogą łatwo wejść do grupy czatowej na żywo, aby podzielić się przemyśleniami i reagować w czasie rzeczywistym wspólnie z innymi uczestnikami, którzy również oglądają te same treści.

- ConnecTime: Ułatwia odbieranie połączeń wideo z podłączonych urządzeń, zapewniając większy obraz do połączeń wideo na telewizorze i płynne przejście na mniejsze urządzenie, jeśli użytkownik chce odejść od telewizora i przenieść połączenie na inny ekran.

- 3D Map View: Widok mapy 3D, zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom wygodne sterowanie podłączonymi urządzeniami i monitorowanie ich, umożliwia użytkownikom natychmiastowe uzyskanie widoku domu i wszystkich urządzeń SmartThings z lotu ptaka.



MICRO LED i Samsung OLED: jeszcze większy wybór

Linia MICRO LED 2023 wprowadza nowe przekątne ekranu od 50 do 140 cali, aby zapewnić widzom możliwość skorzystania z tej technologii w nowych scenariuszach i różnych wnętrzach. Dzięki swojej modułowej konstrukcji telewizor MICRO LED nie jest ograniczony kształtem, proporcjami i wielkością ekranu, co pozwala skonfigurować go zgodnie z oczekiwaniami widzów. Dzięki bezramkowej konstrukcji granica między ekranem i rzeczywistością jest jeszcze bardziej płynna.



Do tegorocznego portfolio telewizorów OLED dołącza 77-calowy ekran, który obok przekątnych 55 i 65” stanowi kolejny krok w rozwoju telewizorów Samsung z technologią QD OLED. Poprzez połączenie opracowanej z myślą o telewizorach Samsung Neo QLED technologii Quantum Dot z superwydajnymi Neuronowymi Procesorami zachowano główne zalety technologii OLED, jednocześnie usuwając jej ograniczenia w jasności i odwzorowaniu kolorów.



Nowe telewizory z tej linii zapewniają częstotliwość odświeżania 144 Hz i wszystkie inteligentne funkcje Samsung, w tym te zaprojektowane z myślą o graczach. Samsung jako pierwszy producent telewizorów OLED oferuje je z certyfikatem AMD FreeSync Premium Pro, który zapewnia najlepsze wrażenia w grach.



Gamingowa ekspansja

Telewizory Samsung Smart TV oferują użytkownikom szeroki dostęp do tysięcy ulubionych gier od partnerów, takich jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, i Utomik bez konieczności ich pobierania, limitów pamięci masowej czy posiadania konsoli. Co więcej, zapewnia graczom najbardziej intuicyjne wrażenia – wystarczy po prostu włączyć telewizor i grać.



Samsung przygotował szereg nowości, dzięki którym granie będzie jeszcze łatwiejsze. Wśród nich m.in. Panel Gracza 3.0 z udostępnianiem minimap (MiniMap Sharing[3]) i wirtualnym punktem celowania (Virtual Aim Point), co wzbogaci wrażenia niezależnie od gry. MiniMap Sharing pozwala szybko zobaczyć minimapę swojej gry na dowolnym wyświetlaczu, natomiast dzięki wirtualnemu punktowi celowania, zaprojektowanemu na potrzeby strzelanek pierwszoosobowych (FPS) gracze uzyskują wyraźniejszy celownik w dowolnej grze, dzięki czemu mogą działać z większą precyzją.



Jeszcze więcej rozwiązań z kategorii Lifestyle

Potrzeby widzów, także te dotyczące rozrywki, nieustannie ewoluują, dlatego Samsung proponuje nowe produkty i funkcje. Nie inaczej jest w tym roku.

- The Premiere 8K: W 2023 roku Samsung wprowadza nową wersję swojego projektora laserowego, The Premiere 8K. Do gamy projektorów o Ultra Krótkim Rzucie dołącza teraz model 8K, dając użytkownikom ekrany o maksymalnym rozmiarze do 150 cali, o wyjątkowej rozdzielczości.

- The Freestyle z funkcją Smart EDGE Blending, czyli inteligentnego łączenia krawędzi: The Freestyle to mobilny projektor, który przeniósł domową rozrywkę poza Dzięki niemu widzowie mogą oglądać ulubione treści w zasadzie wszędzie. W tym roku, dzięki nowej funkcji inteligentnego łączenia krawędzi (Smart EDGE Blending), można będzie korzystać z dwóch urządzeń i oglądać treści w konfiguracji 21: 9 bez konieczności ręcznego ustawiania lub korygowania obrazu. The Freestyle 2023 będzie również obsługiwać Samsung Gaming Hub, aby zapewnić więcej rozrywki w podróży.

- Nowy interfejs użytkownika i akcesoria: W 2023 roku Samsung wprowadza nowy, ulepszony sklep Samsung Art Store z takimi funkcjami, jak szybki podgląd i rozszerzona oferta treści, które naśladują wrażenia z wizyty w galerii lub muzeum. Nowością jest również opcja metalowej ramki zapewniająca nowoczesny wygląd The Frame TV. Najnowsze telewizory Samsung w tym The Frame i Neo QLED mogą być montowane za pomocą opcjonalnego automatycznego obrotowego uchwytu ściennego i stojaka, który umożliwi obracanie i oglądanie multimediów w pionie, podobnie jak na The Sero.



Zrównoważony rozwój na co dzień dzięki ekranom Samsung

Zgodnie z najnowszą strategią środowiskową ogłoszoną w 2022 roku Samsung konsekwentnie współpracuje z partnerami i konsumentami na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej, oddziałując w szerszym zakresie na cały cykl życia produktu. W rezultacie każdy krok staje się bardziej świadomy ekologicznie, od zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego po zmniejszenie ilości opakowań i zmianę sposobu, w jaki konsumenci korzystają z posiadanych produktów.



Kolejny wymiar dźwięku

Najpełniejsze wrażenia można uzyskać łącząc świetnej jakości obraz z dźwiękiem przestrzennym. Choć telewizory Samsung mają imponujące wbudowane głośniki, są one również wyposażone w funkcje, które wzbogacają wrażenia wizualne, tworząc coś naprawdę kinowego. Bardzo dobrze czują się także w duecie z najnowszymi soundbarami Samsung.

- AI Sound Remastering: W 2023 roku flagowy telewizor i soundbar firmy Samsung oferują funkcję Sound Remastering, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do remasterowania każdego obiektu dźwiękowego, aby zapewnić czystość głosów, całkowicie otaczające słuchacza dźwięki otoczenia i odpowiednią głośność każdego elementu składającego się na daną scenę.

- Nowe soundbary: Zróżnicowane produkty odpowiadające na różne potrzeby. Flagowy soundbar HW-Q990C z 11.1.4-kanałowym dźwiękiem obsługujący Dolby Atmos, a także ultracienki 3.1.2-kanałowy model HW-S800B z Dolby Atmos i mocnym basem. Jego kompaktowe wymiary – 40 mm wysokości i 38 mm głębokości sprawiają, że pięknie prezentuje się z dowolnym telewizorem.

Q-Symphony: Harmonia dźwięku płynąca z połączenia głośników telewizora i soundbara wchodzi na wyższym poziom. Nowa wersja Q-Symphony 2023 zapewni znacznie udoskonalony dźwięk. Soundbar wykorzysta możliwości procesora telewizora, aby przeanalizować każdy sygnał audio i przetworzyć dźwięk, by jeszcze lepiej wydobyć detale.



Te funkcje i urządzenia audio uzupełniają wrażenia wizualne, dzięki czemu w 2023 roku urządzenia Samsung pozwolą stworzyć domowy system rozrywki, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung