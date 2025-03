Samsung - Solve for Tomorrow Campus w Centrum Nauki Kopernik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

13 zespołów, które zakwalifikowały się do finału IV edycji programu Solve for Tomorrow, spotkało się w Centrum Nauki Kopernik na dwudniowych warsztatach Solve for Tomorrow Campus. To wydarzenie było doskonałą okazją do integracji, nauki i rozwijania kompetencji przyszłości. Uczestnicy brali udział w inspirujących warsztatach Design Thinking, doskonalili umiejętności komunikacyjne w Szkole Liderstwa oraz uczyli się krytycznej analizy i weryfikacji informacji. W programie Solve for Tomorrow uczestniczą zespoły młodzieży, których zadaniem jest zmierzenie się z jednym z wyzwań współczesnego świata. Podczas pracy uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje przyszłości i odkrywają, że mogą realnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. W trwającej IV edycji programu drużyny ze szkół ponadpodstawowych realizują kreatywne rozwiązania w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu oraz integracji.







Warsztaty myślenia projektowego

Pierwszy dzień rozpoczął się od inspirujących warsztatów rozwoju kompetencji w metodzie Design Thinking. Dzięki nim młodzi ludzie mogli doskonalić swoje kluczowe umiejętności 4K: kreatywność, komunikatywność, kooperację i krytyczne myślenie. Na początku uczestnicy podzielili się na zespoły, wcielili się w rolę innowatorów i poznali wyzwanie projektowe. Następnie przeanalizowali potrzeby swoich person, tworząc mapy ich podróży. Kolejno wygenerowali pomysły, wybrali najlepsze rozwiązanie i podzielili się zadaniami. Potem zaś, korzystając z materiałów, w tym klocków LEGO i aplikacji, zbudowali prototypy, które następnie przetestowali i udoskonalili. Warsztaty zakończyły się prezentacją efektów pracy. W tym samym czasie odbyły się także warsztaty dla opiekunów i mentorów finałowych zespołów, takie jak „Misja w Kosmosie” czy „Laboratorium w kieszeni”.



Szkoła Liderstwa i tropienie fake newsów

Drugiego dnia Solve for Tomorrow Campus uczniowie wzięli udział w Warsztatach Szkoły Liderstwa. Warsztat o nazwie „Budowanie Partnerstw i Efektywna Prezentacja Wizji” miał na celu rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania własnej wizji oraz prezentowania jej w sposób atrakcyjny i dostosowany do oczekiwań potencjalnych partnerów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak zidentyfikować kluczowe osoby i organizacje, które mogą wesprzeć realizację ich pomysłu, oraz jak efektywnie dopasować komunikację, aby zachęcić je do współpracy. Dodatkowo poruszone zostały kwestie trwałości i formalizacji partnerstw oraz rola lidera w ich budowaniu.



W tym dniu odbyły się także warsztaty psychologiczne, które poprowadził dr Sławomir Postek. Zajęcia dla młodzieży dotyczyły tego, jak młodzi ludzie mogą zrozumieć własne emocje i zarządzać nimi w trudnych sytuacjach. Z kolei podczas warsztatu dla nauczycieli zaprezentowane zostały narzędzia i metody, które pomogą im efektywniej wspierać uczniów w budowaniu odporności psychicznej.



Drugi dzień zakończył się warsztatami „Fakescape. Ucieknij fake newsom”, które poprowadzili Marta Glanc i Adam Maternik ze Stowarzyszenia Demagog. Zajęcia miały formę gry zespołowej, w której uczestnicy wcielili się w fact-checkerów, rozwiązując cztery zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i weryfikacji informacji. Rywalizowali o jak najszybsze rozwiązanie zagadki, pracując na fikcyjnych przykładach. W części podsumowującej skonfrontowali je z rzeczywistymi treściami, które mogą spotkać w mediach społecznościowych.



Solve for Tomorrow Campus był ostatnim wspólnym spotkaniem uczestników przed wielkim finałem IV edycji programu. Przed uczestnikami jeszcze sesja Demo Day, a zwycięskie zespoły zostaną uroczyście ogłoszone podczas gali finałowej 16 kwietnia 2025 roku.



Program Solve for Tomorrow objęty został honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji, ‎Ministra Edukacji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak również patronatem ‎Centrum Nauki Kopernik i UNEP/GRID-Warszawa. Partnerami programu są: Fundacja Our ‎Future Foundation i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.‎





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG