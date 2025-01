Samsung - Vision AI, Neo QLED 8K QN900F TV, The Frame Pro...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował najnowsze rozwiązania „Vision AI” w swojej najszerszej jak dotąd ofercie obejmującej telewizory Neo QLED, OLED i QLED. Ich wyróżnikami oprócz szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji jest interakcja z użytkownikiem oraz ułatwienia inteligentnego trybu życia. Ponadto rozszerzona oferta Samsung Art Store, która dostępna będzie także na nowych modelach telewizorów The Frame Pro, Neo QLED i QLED, dostarczy najwyższej jakości doznań artystycznych szerszej grupie widzów. Innowacyjne technologie wyświetlania i strategiczne partnerstwa potwierdzają zaangażowanie marki w budowanie inteligentnej i lepiej skomunikowanej przyszłości.







Podczas wydarzenia CES 2025 First Look, Samsung zaprezentował technologię Samsung Vision AI przedstawiając najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inteligentnych urządzeń, które wzbogacają codzienne życie. Firma pokazała też najnowszy flagowy telewizor Neo QLED 8K QN990F, nowe wersje telewizorów z kategorii Lifestyle oraz koncepcyjne technologie wyświetlania, odzwierciedlające wizję przekształcania ekranów w adaptacyjnych, inteligentnych towarzyszy, którzy ułatwiają i wzbogacają codzienne życie.



Samsung Vision AI: Inteligentniejsze, adaptacyjne ekrany wnoszące do życia więcej komfortu

Samsung Vision AI to kolejny krok na drodze firmy Samsung do dostarczania na ekrany telewizorów inteligentnych, intuicyjnych i przyjemnych wrażeń. Będąc świadomym otoczenia, dostosowując się do preferencji użytkownika i autonomicznie udostępniając intuicyjne funkcje, Samsung Vision AI zamienia ekrany w inteligentnych towarzyszy, którzy poprawiają jakość rozrywki, upraszczają interakcje ze sprzętami domowymi i płynnie integrują się ze stylem życia.



Sercem systemu Samsung Vision AI są jego spersonalizowane funkcje, które na nowo definiują sposób interakcji użytkowników z telewizorami.

• Funkcja wyszukiwania kliknięciem (Click to Search) pokazuje natychmiast informację o tym, co widać na ekranie – np. można szybko zidentyfikować aktora lub rodzaj i źródło treści – a wszystko to bez utrudnienia oglądania.

• Oparte na lokalnej sztucznej inteligencji tłumaczenie napisów w czasie rzeczywistym (Live Translate) eliminuje bariery językowe, umożliwiając widzom bezproblemowe korzystanie z treści pochodzących z całego świata.

• Tapeta generatywna (Generative Wallpaper) zmienia ekran w dynamiczne, spersonalizowane płótna artystyczne, umożliwiającą użytkownikom tworzenie obrazów idealnie pasujących do ich gustu i okazji.



Oprócz personalizacji, Samsung Vision AI pozycjonuje telewizory jako centrum inteligentniejszego życia dzięki stale rozbudowywanej integracji z aplikacją SmartThings:

• Przegląd Domu (Home Insights) pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym stanie środowiska domowego, w tym alerty bezpieczeństwa i codziennie aktualizacje, zapewniając domownikom spokój ducha niezależnie od tego, czy są w domu, czy poza nim.

• Opiekun Domowników (Pet and Family Care) bacznie obserwuje życie domowe, wykrywając, a nawet nietypowe zachowania zarówno zwierząt domowych, jak i członków rodziny. Poprawia komfort, automatycznie dostosowując ustawienia urządzeń (np. przyciemniając światła, gdy dziecko zasypia), jednocześnie aktualizując informacje o stanie domu i zarejestrowanych zdarzeniach.



Samsung Vision AI zapewnia także wyjątkową poprawę jakości obrazu i dźwięku, dzięki czemu każda chwila spędzona przed telewizorem jest wciągająca. Technologie dynamicznej korekcji obrazu i dźwięku oparte na lokalnej sztucznej inteligencji analizują treści i warunki otoczenia w czasie rzeczywistym, by zapewnić optymalne wrażenia. Najnowsze funkcje Vision AI firmy Samsung, takie jak Click to Search i Live Translate, wraz z najnowocześniejszymi produktami, takimi jak towarzysz AI Ballie i Smart Monitor M9 z funkcją Copilot, zdobyły prestiżową nagrodę CES Innovation 2025.



Innowacyjność dzięki otwartej współpracy partnerskiej z twórcami sztucznej inteligencji

Firma Samsung zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowych telewizorów Smart TV i monitorów Smart z technologią Microsoft Copilot. To partnerstwo umożliwi użytkownikom intuicyjne wyszukiwanie odpowiednich informacji o treściach wyświetlanych na ekranie za pomocą pilota lub poleceń głosowych, a także korzystanie z szerokiej gamy usług Copilot, w tym spersonalizowanych rekomendacji treści. Dzięki Samsung Vision AI firma Samsung na nowo definiuje możliwości telewizorów, wprowadzając spersonalizowane, inteligentne funkcje, które dostosowują się do potrzeb użytkowników, upraszczają ich codzienne czynności i poprawiają jakość ich życia.



Era ekranów AI: Samsung wprowadza Samsung Vision AI do swojej najszerszej, jak dotąd, oferty telewizorów

Samsung rozpoczyna nową erę technologii ekranowej opartą na sztucznej inteligencji, a funkcje Samsung Vision AI są teraz zintegrowane z najbardziej wszechstronną ofertą produktów w historii – w tym modelami Neo QLED, OLED, QLED oraz The Frame. To rozszerzenie podkreśla zaangażowanie firmy Samsung w udostępnianie inteligentnych, adaptacyjnych ekranów większej liczbie użytkowników, redefiniując możliwości domowej rozrywki i inteligentnego życia.



Na czele tej innowacji stoi Neo QLED 8K QN990F, najbardziej zaawansowany jak dotąd telewizor marki Samsung, zaprojektowany w celu zapewniania niezrównanej wydajności, eleganckiego designu i lepszej funkcjonalności opartej na sztucznej inteligencji. Ten telewizor, wyposażony w najnowszy procesor NQ8 AI Gen3, wykorzystuje zestaw funkcji sztucznej inteligencji, by poprawić jakość obrazu, wyrazistość dźwięku i ogólne wrażenia z oglądania:

• 8K AI Upscaling Pro: Podnosi jakość treści o niższej rozdzielczości do oszałamiającej jakości zbliżonej do 8K, zapewniając niesamowitą szczegółowość i wyrazistość w każdej klatce.

• Auto HDR Remastering Pro: Analizuje zawartość klatka po klatce i dostosowuje gamę barw do każdej sceny, aby zapewnić realistyczny obraz i żywe kolory nawet w ciemnych scenach.

• Adaptive Sound Pro: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do oddzielania i optymalizacji komponentów dźwiękowych, takich jak mowa, muzyka i efekty akustyczne, zapewniając czysty, zrównoważony dźwięk.

• Color Booster Pro: Wzbogaca ekspresję kolorów dzięki analizie scen opartej na sztucznej inteligencji i ulepszonemu przetwarzaniu obrazu z każdej klatki.

• AI Mode: Adaptacyjnie optymalizuje obraz i dźwięk, rozpoznając treści w oparciu o sztuczną inteligencję i analizę obrazu, by zapewnić optymalne wrażenia wizualne podczas oglądania w dowolnym otoczeniu.



Zamknięty w ultrasmukłej, minimalistycznej obudowie, Neo QLED 8K QN990F to najwyższej klasy urządzenie domowej rozrywki, które łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z elegancką estetyką. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wyrafinowanemu wzornictwu podnosi zarówno walory użytkowe, jak i styl każdego pomieszczenia mieszkalnego, oferując naprawdę wysublimowane wrażenia z rozrywki.



Nowa wizja sztuki: Rozbudowa sklepu Samsung Art Store i premiera telewizora The Frame Pro

Samsung kontynuuje swoje zaangażowanie w łączenie sztuki z technologią, rozbudowując platformę Samsung Art Store i wprowadzając na rynek telewizor The Frame Pro, dopełniający ofertę z cenionej rodziny The Frame. Razem, te innowacje wzmacniają misję Samsung, aby uczynić sztukę bardziej dostępną, spersonalizowaną i płynnie zintegrowaną z codziennym życiem.



W sklepie Samsung Art Store dostępnych jest obecnie ponad 3000 wyselekcjonowanych dzieł od prestiżowych światowych partnerów, w tym muzeum MoMA, a także obrazów Magritte’a i Basquiata. W 2025 roku ta rozszerzona kolekcja będzie dostępna nie tylko w telewizorach The Frame i MICRO LED, ale także w modelach Neo QLED i QLED , dając użytkownikom jeszcze więcej niż kiedykolwiek możliwości przekształcenia ekranów w spersonalizowane galerie sztuki. To kolejny kamień milowy w zaangażowaniu firmy Samsung we wzbogacanie domów o doświadczenia związane ze sztuką.



Uzupełniając ofertę telewizorów The Frame, firma Samsung zaprezentowała The Frame Pro, najnowszy model z tej linii, który wzbogaca sztukę i rozrywkę dzięki zaawansowanej jakości obrazu Neo QLED, zapewniając jaśniejsze kolory, ostrzejsze kontrasty i lepsze lokalne przyciemnianie do głębszej czerni. The Frame Pro wyposażony w Procesor NQ4 Gen3 AI, oferuje niezrównaną jakość obrazu zarówno w przypadku dzieł sztuki, jak i treści wideo. Posiada też innowacyjną funkcję Wireless One Connect, która rozszerza możliwości instalacji dla telewizora i ułatwia płynne wkomponowanie go w otoczenie. Wiążąc się jeszcze mocniej ze światem sztuki, firma Samsung nawiązała współpracę z targami sztuki Art Basel, dzięki czemu telewizor The Frame stał się oficjalnym uczestnikiem tego wydarzenia cieszącego się światowym uznaniem.



Kształtowanie przyszłości technologii wyświetlania

Podczas konferencji First Look 2025 firma Samsung zaprezentowała The Premiere 5, pierwszy w branży interaktywny projektor z potrójnym laserem o ultra-krótkim rzucie. Zaprojektowany, by na nowo zdefiniować rozrywkę domową, The Premiere 5 wprowadza interaktywną funkcję dotykową, umożliwiającą użytkownikom bezpośrednią interakcję z ekranem. Ta innowacja płynnie łączy wysokiej jakości projekcję z wszechstronną funkcjonalnością, obejmującą technologię Samsung LightWARP, która umożliwia wyświetlanie obrazów na przedmiotach codziennego użytku, zapewniając kreatywne i niezwykle wciągające doświadczenia.



Firma Samsung pokazała także swoje zaangażowanie w kształtowanie przyszłości technologii wyświetlaczy, wprowadzając MICRO LED Beauty Mirror. Ten innowacyjny wyświetlacz lustrzany łączy w sobie zaawansowane funkcje odbicia i transmitancję ze spersonalizowanymi sugestiami dbania o urodę, pokazując, jak najnowocześniejsza technologia może usprawnić codzienną rutynę. Analizując typy skóry, lustro przedstawia dostosowane rekomendacje produktów, dzięki którym pielęgnacja ciała będzie bardziej intuicyjna i skuteczna. Wykorzystuje do tego innowacyjne rozwiązania opracowane przez Amorepacific – wiodącą koreańską firmę kosmetyczną.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG