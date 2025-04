Samsung - Weź udział w wyjątkowym konkursie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy konkurs Samsung „Vision AI”, to nie lada gratka, nie tylko dla miłośników sztucznej inteligencji. Każdy kto w dniach od 23 kwietnia do 4 maja 2025 r. odpowie pisemnie na pytanie: Gdybyś mógł/mogła stworzyć własną funkcję AI w telewizorach Samsung, to co by to było i dlaczego?, a następnie wypełni formularz i zarejestruje się na stronie konkursu ma szansę wygrania e-voucherów do wykorzystania w sklepie na Samsung.com/pl oraz aplikacji mobilnej Samsung Shop. Voucher o wartości 1000 zł będzie można przeznaczyć na zakup nowych telewizorów Samsung: Neo QLED Mini LED, OLED, QLED oraz The Frame. W zabawie przyznanych będzie łącznie 10 nagród. Odpowiedzi zgłaszający mogą wysyłać maksymalnie do 4 maja 2025 r.







Teraz telewizor poznaje Ciebie, dzięki temu możesz odkryć jeszcze więcej. Nasza zaawansowana sztuczna inteligencja dostosowuje ustawienia do Twoich preferencji, zapewniając niezrównane wrażenia. Dzięki zaawansowanej technologii, Samsung Vision AI dostosowuje obraz i dźwięk do treści, oferując Ci najlepszą jakość rozrywki.



Technologia Vision AI to kolejny krok na drodze firmy Samsung do dostarczania na ekrany telewizorów inteligentnych, intuicyjnych i przyjemnych wrażeń, zwłaszcza tych wizualnych. Telewizory świadome otoczenia, dostosowują się do preferencji użytkownika i autonomicznie udostępniając intuicyjne funkcje. Teraz Vision AI zamienia ekrany w inteligentnych towarzyszy, którzy poprawiają jakość rozrywki, upraszczają interakcje ze sprzętami domowymi i płynnie integrują się ze stylem życia. I tak na przykład Tapeta AI pozwala stworzyć wspaniale, jedyne w swoim rodzaju obrazy, które wypełnią ekran telewizora i nadadzą wyjątkowy charakter każdemu wnętrzu. Oprócz personalizacji, Samsung „Vision AI” pozycjonuje telewizory jako centrum inteligentniejszego życia, dzięki stale rozbudowywanej integracji z aplikacją SmartThings.



Organizatorem konkursu „Vision AI” jest Samsung Electronics Polska. Więcej informacji o konkursie, jak również jego regulamin, znajduje się na stronie: www.samsung.com/pl/tvs/handraiser.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG