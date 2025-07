Samsung - debiut Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 i Galaxy Watch8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza globalną dostępność najnowszych smartfonów z kategorii foldable – Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 oraz najnowszej serii smartwatchy Galaxy Watch8. Seria Galaxy Z odnotowała rekordową liczbę przedpremierowych zamówień na smartfony typu foldable w Europie, przekraczając założone cele jeszcze przed zakończeniem okresu przedsprzedaży. Flagowy model Galaxy Z Fold7 odpowiada za ponad połowę wszystkich zamówień i zanotował ponad 50-procentowy wzrost zainteresowania wśród europejskich konsumentów w porównaniu do poprzednich generacji. Co istotne, Seria Galaxy Z odnotowała wyższy wzrost zamówień przedpremierowych rok do roku niż odnosząca już sukcesy seria Galaxy S25, co potwierdza rosnące zainteresowanie konsumentów segmentem składanych smartfonów.







Galaxy Z Fold7 i Z Flip7: ultra smukłe, lekkie i inteligentne

Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 to kolejny krok naprzód w świecie smartfonów. Oba modele powstały dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynierów Samsung i zostały wyposażone w funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. To najsmuklejsze, najlżejsze i najbardziej zaawansowane smartfony z serii Galaxy Z w historii. Dzięki wyjątkowej wydajności i technologii Galaxy AI z powodzeniem mogą pełnić na co dzień rolę asystentów przewidujących i odpowiadających na potrzeby użytkowników. Duże, elastyczne ekrany, profesjonalne aparaty oraz kontekstowa sztuczna inteligencja otwierają nowe możliwości – zarówno w pracy, jak i w codziennych zadaniach czy kreatywnych projektach.



Galaxy Z Fold7 łączy innowacje Galaxy z najsmuklejszą najlżejszą i najbardziej zaawansowaną składaną konstrukcją w historii. Urządzenie oferuje wciągające wrażenia na dużym ekranie – można jednocześnie grać, oglądać filmy, rozmawiać i tworzyć treści. Funkcje Galaxy AI zostały zoptymalizowane pod kątem składanej konstrukcji, dzięki czemu korzystanie z wielu aplikacji i płynne interakcje na dużym ekranie są jeszcze wygodniejsze.



Dzięki funkcji udostępniania aparatu i ekranu z Gemini Live można w naturalny sposób rozmawiać z Gemini o tym, co właśnie widzisz na swoim urządzeniu. Na przykład, wystarczy wysłać zdjęcie lokalnej potrawy podczas podróży i zapytać Gemini, gdzie można jej spróbować w pobliżu. Aparat 200 MP klasy Ultra umożliwia robienie zdjęć pod różnymi kątami, oferując profesjonalną jakość fotografii. Dzięki Inteligentnej edycji zdjęć w prosty sposób można usunąć niechcianych bohaterów drugiego planu – system sam wykryje i zaproponuje usunięcie, bez konieczności ręcznego zaznaczania.



Galaxy Z Flip7 to połączenie wydajności flagowego smartfona, zaawansowanej sztucznej inteligencji i oryginalnego stylu w kompaktowej, kultowej formie. Dzięki zewnętrznemu ekranowi FlexWindow, który rozciąga się od krawędzi do krawędzi, możesz wyrażać siebie, korzystać z kluczowych funkcji i być w kontakcie ze światem – nawet bez rozkładania telefonu.



Zaprojektowany z myślą o aktywnym stylu życia, Galaxy Z Flip7 zmienia sposób w jaki robimy i udostępniamy zdjęcia – od idealnych selfie po nagrania w jakości filmowej – oferując przy tym swobodę i kreatywność typową tylko dla smartfonów typu flip. Pasek Now bar wyświetla przydatne informacje bezpośrednio na zewnętrznym ekranie FlexWindow, dzięki czemu wystarczy rzut oka, żeby sprawdzić odtwarzany utwór, postępy treningu czy czas przyjazdu taksówki.



Można także dzielić się obrazem z aparatu z Gemini Live i rozmawiać z Gemini w czasie rzeczywistym, na przykład by poprosić o wskazówki dotyczące podróżowania z psem lub porady w kwestii dobrania stylizacji do aktualnej pogody. Tryb Flex umożliwia wygodne rozmowy i dzielenie się tym, co widzisz. Dzięki nowym, kreatywnym funkcjom, takim jak Studio portretu dla zwierząt, można w kilka sekund zmienić zdjęcie swojego pupila w dzieło sztuki – wystarczy wybrać styl malarski, kreskówkę 3D, efekt rybiego oka lub profesjonalny portret i stworzyć wyjątkową pamiątkę za pomocą jednego dotknięcia.



Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 to coś więcej niż nowa generacja składanych smartfonów – to zupełnie nowa klasa urządzeń, które zostały zaprojektowane, by dopasować się do współczesnego stylu życia i pełnić rolę osobistego asystenta. Choć przypominają tradycyjne smartfony, oferują zupełnie nowe możliwości – łącząc moc, mobilność, styl i funkcje AI, niezależnie od tego, czy wybierzemy model z dużym, rozkładanym na zawołanie ekranem, czy kompaktowy Galaxy Z Flip.



Seria Galaxy Watch8: komfort i motywacja do dbania o siebie

Seria Galaxy Watch8, która uzupełnia ekosystem Galaxy, obejmuje modele Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Classic. Nowe zegarki zostały zaprojektowane w tym samym nowoczesnym stylu, co najnowsze smartfony Galaxy, oferując świeże wzornictwo także na nadgarstku. Galaxy Watch8 oferuje zaawansowane czujniki i inteligentne funkcje oparte na AI, które pomagają dbać o zdrowie z pomocą technologii.



Smukła, wygodna konstrukcja oraz system Dynamic Lug sprawiają, że zegarek doskonale dopasowuje się do nadgarstka, zapewniając komfort i jeszcze dokładniejsze działanie czujników przez cały dzień. Dzięki czujnikowi BioActive, zegarki stale monitorują zdrowie użytkownika, dostarczając natychmiastowych informacji zwrotnych i powiadomień dotyczących snu, stresu, odżywiania czy aktywności – wszystko po to, by zdrowe nawyki stały się łatwiejsze do osiągnięcia. Nowością w Galaxy Watch8 jest Współczynnik antyoksydacji, który pozwala w zaledwie pięć sekund zmierzyć poziom karotenoidów w organizmie. Dzięki temu użytkownik łatwiej dobierze dietę wspierającą zdrowie i opóźniającą procesy starzenia się organizmu.



Odkryj serie Galaxy Z i Watch8 w lokalizacjach Galaxy Experience Spaces

Z okazji premiery Samsung rozszerzył swoje lokalizacje Galaxy Experience Spaces o Dubaj, Londyn, Nowy Jork, Paryż i Seul. Przestrzenie te, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu konsumentom wczesnego, bezpośredniego kontaktu z najnowszymi urządzeniami Galaxy, były wyposażone w interaktywne strefy podkreślające przełomowe rozwiązania sprzętowe, smukłą konstrukcję, mocne aparaty i inteligentne funkcje urządzeń. Samsung nawiązał także współpracę z lokalnymi społecznościami i zorganizował warsztaty Galaxy Photo Masterclass oraz sesje deskorolkowe, by pokazać, jak urządzenia sprawdzają się w realnym użytkowaniu.



Dostępność

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Classic trafią do sprzedaży na Samsung.com oraz w sklepach na całym świecie już 25 lipca. Galaxy Z Fold7 występuje w wersjach kolorystycznych: niebieskiej, srebrnej i czarnej, a także w ekskluzywnym, zielonym wariancie oferowanym wyłącznie online. Galaxy Z Flip7 oferowany jest w kolorach: czarnym, niebieskim i czerwonym, z dodatkową, zieloną wersją zarezerwowaną dla sprzedaży internetowej.



Z kolei Galaxy Z Flip7 FE – model, który sprawia, że składane smartfony stają się bardziej dostępne dla szerszego grona użytkowników – pojawi się w wersji czarnej i białej.



Największym zainteresowaniem w przedsprzedaży cieszyły się niebieskie wersje kolorystyczne Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, stanowiąc prawie 40% zamówień przedpremierowych na oba urządzenia.



Galaxy Watch8 jest dostępny w dwóch rozmiarach: 44 mm i 40 mm i występuje w wersjach srebrnej i grafitowej. Galaxy Watch8 Classic jest dostępny w rozmiarze 46 mm w kolorze czarnym lub białym, natomiast nowy Galaxy Watch Ultra oferowany jest w czterech tytanowych wykończeniach, w tym w nowym, niebieskim odcieniu.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG