Samsung - dwa nowe monitory 32:9...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung na najbliższe targi CES 2023, szykuje prawdziwe smaczki dla graczy i nie tylko. Do oferty koreańskiego producenta trafią dwa "wygięte" monitory - Odyssey Neo G9 o 57- calowej matrycy, zakrzywionej w standardzie 1000R, pracującej w rozdzielczości natywnej 7680 × 2160 pikseli (Dual UHD) i z odświeżaniem 240 Hz oraz Odyssey OLED G9 z 49-calowym ekranem 1800R OLED, kontrastem dynamicznym 1000000:1 i również odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Oba modele posiadają ekrany w proporcji 32:9, a więc przed naszymi oczami roztoczy się prawdziwa panorama, którą do tej pory można było osiągnąć tylko za pomocą dwóch monitorów postawionych obok siebie. Tutaj nie będzie nam przeszkadzała ramka po środku, więc jest o czym marzyć. O cenach jeszcze nie wspomniano, ale może to i lepiej...















Źródło: TechPowerUP