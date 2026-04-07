Samsung - funkcja Sports Lighting do głośników Sound Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Samsung rozszerza możliwości głośników Sound Tower MX-ST50F i MX-ST40F o funkcję Sports Lighting. Nowe rozwiązanie pozwala wyświetlać barwy ponad 70 krajów i łączy efekty świetlne z wybranymi trybami dźwięku, aby wzmacniać atmosferę oglądania wydarzeń sportowych. Funkcję można aktywować po aktualizacji oprogramowania głośnika i aplikacji Samsung Sound Tower App. Głośniki Samsung Sound Tower to dwa modele MX-ST50F i MX-ST40F stworzone do nagłośnienia przestrzeni zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz oraz budowania wyjątkowej atmosfery podczas spotkań towarzyskich czy wydarzeń sportowych. Charakteryzują się zaawansowaną technologią akustyczną – MX-ST50F o mocy 240 W oraz MX-ST40F z mocą 160 W, oba z efektownym podświetleniem. Dzięki temu stanowią centrum domowej rozrywki – zarówno podczas imprez, jak i wspólnego kibicowania.







Sports Lighting – nowa funkcja w głośnikach Sound Tower

Samsung właśnie wprowadził do Sound Tower zupełnie nową funkcję – Sports Lighting. System umożliwia wyświetlanie kolorów flag ponad 70 krajów, w tym Polski, co pozwala użytkownikom wspierać swoją drużynę i jeszcze mocniej zaangażować się w sportowe widowisko. Centralnym elementem funkcji jest tryb Sports Mood, który generuje animacje świetlne przypominające falującą flagę, a w kluczowych momentach – takich jak najbardziej emocjonujące fragmenty meczu – intensywnie pulsuje światłem, oddając atmosferę stadionowego dopingu.



Światło zsynchronizowane z trybami dźwięku

Sports Lighting współpracuje również z trybami dźwięku, w tym z trybem Stadium Sound, który wzmacnia wrażenie obecności na trybunach. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że światło reaguje na dynamikę wydarzeń – od spokojnego falowania po szybkie błyski przypominające eksplozję radości kibiców – podczas zdobycia bramki czy świętowania zwycięstwa. Jeśli zamiast komentarza sportowego wolisz posłuchać muzyki w tle, Sports Mood działa równie dobrze z trybami Standard, Wide lub Outdoor. Przy wyłączonej muzyce flaga spokojnie powiewa. Natomiast po jej włączeniu aktywuje się wzór Spark – światła migoczą i zmieniają intensywność w rytm odtwarzanego utworu, dostosowując się na bieżąco do tempa piosenki. Efekt jest równie hipnotyzujący co na meczu, tylko w zupełnie innym nastroju.



Jak włączyć funkcję w Samsung Sound Tower App?

Aktywacja funkcji jest prosta i odbywa się za pośrednictwem aplikacji Sound Tower po uprzedniej aktualizacji oprogramowania głośnika oraz samej aplikacji. Gdy wszystko jest już gotowe, wystarczy otworzyć aplikację i przejść do trybu Sports Mood. Następnie użytkownik może wybrać jeden z pięciu kontynentów, a potem wskazać konkretny kraj – kolumna natychmiast przybiera jego barwy. Dla tych, którzy nie chcą się ograniczać do jednej flagi, dostępna jest opcja całego kontynentu: głośnik wtedy kolejno wyświetla flagi wszystkich krajów z danego regionu, jedna po drugiej.



Dzięki Sports Lighting głośniki Sound Tower zyskują zupełnie nową funkcję – stają się nie tylko źródłem potężnego dźwięku, ale również elementem budującym emocje i atmosferę wydarzeń sportowych. To rozwiązanie, które sprawia, że każda transmisja może zamienić się w pełne energii widowisko, a kibicowanie nabiera nowego, jeszcze bardziej angażującego wymiaru. Sports Lighting rozszerza możliwości głośników Sound Tower o nowy scenariusz użycia związany z oglądaniem sportu w domu i na zewnątrz. Funkcja działa po aktualizacji oprogramowania głośnika za pośrednictwem USB i aplikacji, a jej obsługa odbywa się z poziomu Samsung Sound Tower App. Dzięki temu modele MX-ST50F i MX-ST40F łączą nagłośnienie z oprawą świetlną dopasowaną do sportowych transmisji i spotkań towarzyskich.



Najważniejsze informacje

- Czym jest Sports Lighting w Samsung Sound Tower?

Sports Lighting to funkcja świetlna w głośnikach Sound Tower, która pozwala wyświetlać barwy flag i wzmacniać atmosferę oglądania wydarzeń sportowych.

- Jakie kraje obsługuje funkcja Sports Lighting?

Funkcja umożliwia wyświetlanie kolorów flag ponad 70 krajów, w tym Polski.

- Jak włączyć Sports Lighting?

Po aktualizacji oprogramowania głośnika i aplikacji należy wejść do trybu Sports Mood w Samsung Sound Tower App, a następnie wybrać kontynent i kraj.

- Czy Sports Lighting działa tylko podczas oglądania sportu?

Nie. Funkcja współpracuje także z muzyką, a Sports Mood działa również z trybami Standard, Wide lub Outdoor.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG