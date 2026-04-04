XYZ PC Gear wchodzi do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

XYZ PC Gear, producent obudów i chłodzeń komputerowych, oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Marka wchodzi od razu z szerokim portfolio, w którym centralną rolę odgrywają dwa modele: flagowa obudowa XYZ Quantum Pro oraz XYZ Neutron X Pro. Produkty są już dostępne w sprzedaży w sklepach x-kom.pl oraz Morele.net. XYZ Quantum Pro to bez wątpienia najmocniejsze wejście marki w Polsce. Obudowa o futurystycznej sylwetce łączy zakrzywiony panel ze szkła hartowanego z wydajnym systemem chłodzenia i zintegrowanym wyświetlaczem o przekątnej 6.2 cala i rozdzielczości 960x360 pikseli. Ekran obsługuje autorskie oprogramowanie XYZ Nexus, które w czasie rzeczywistym pokazuje temperaturę, obciążenie podzespołów, ale pozwala też wyświetlić dowolną animację, obraz czy film – wszystko bez jednego kabla prowadzonego poza obudowę, bo połączenie odbywa się przez wewnętrzny port USB.







Zakrzywiona tafla szkła to nie wyłącznie efekt wizualny. Aerodynamiczny kształt panelu aktywnie wspiera przepływ powietrza wewnątrz obudowy, zapewniając podzespołom lepsze warunki termiczne. Cztery wentylatory Vortex A-RGB w zestawie – trzy z odwróconym ciągiem powietrza i jeden klasyczny na tyle – dbają o cyrkulację z każdej strony.

Quantum Pro jest gotowy na każdą konfigurację. Obsługuje płyty główne w formacie ATX, Micro-ATX i Mini-ITX, w tym modele ze złączami na rewersie PCB (ASUS BTF, MSI Project Zero). Karty graficzne mogą mieć do 400 mm długości, a chłodzenia powietrzne do 180 mm wysokości. Fani chłodzenia wodnego docenią wsparcie dla radiatorów do 420 mm na górnym panelu – wystarczy, by obsłużyć każdy procesor dostępny na rynku. Magnetyczne filtry przeciwkurzowe na górze i dole obudowy upraszczają konserwację. Panel przedni wyposażono w dwa porty USB 3.0, USB Typ-C Gen 2 oraz gniazdo HD Audio. Obudowa dostępna jest w wersjach czarnej i białej w sugerowanej cenie 649 PLN.



XYZ Neutron X Pro – wydajność i estetyka na najwyższym poziomie

Drugi z flagowych modeli, XYZ Neutron X Pro, stawia na budowę dwukomorową. Główna komora eksponuje kluczowe podzespoły przez dwa panoramiczne panele ze szkła hartowanego – boczny i frontowy, bez żadnych pionowych słupków zakłócających widok. Zasilacz i okablowanie trafiają do oddzielnej, ukrytej komory, co nie tylko poprawia estetykę, ale też usprawnia przepływ powietrza. Wyróżnikiem modelu Neutron X Pro względem podstawowego Neutrona jest zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 9.1 cala, podłączony do komputera przez wewnętrzny port USB. Na ekranie można wyświetlać monitoring temperatury i obciążenia procesora oraz karty graficznej, ale też dowolne tapety, GIF-y czy wideo. Stopień personalizacji jest tu znacznie szerszy niż u większości konkurencji.



Neutron X Pro posiada unikalny, regulowany wspornik dolny, który kieruje strumień powietrza bezpośrednio na kartę graficzną. To rozwiązanie rzadko spotykane na tym pułapie cenowym, a ma realny wpływ na temperatury GPU podczas intensywnej pracy. Fabrycznie zainstalowanych jest pięć wentylatorów Vortex 120 mm A-RGB PWM – trzy z odwróconym kierunkiem przepływu przy płycie głównej i dwa klasyczne na tyle obudowy. Zintegrowany kontroler PWM + ARGB obsługuje synchronizację z systemami ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light i innymi. Obudowa jest kompatybilna z płytami ATX, Micro-ATX, Mini-ITX oraz płytami BTF. Pomieści karty graficzne do 415 mm i chłodzenia powietrzne do 160 mm. Panel I/O to dwa porty USB 3.0, USB Typ-C oraz HD Audio.



Pełne portfolio XYZ PC Gear w Polsce

Oprócz Quantum Pro i Neutron X Pro, marka wprowadza na rynek kilka dodatkowych modeli. XYZ Tesseract X, to obudowa ATX z siedmioma fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami 120 mm ARGB i panoramiczną konstrukcją dwukomorową – dostępna od 569 złotych w wersji ARGB. XYZ Trifecta, to z kolei propozycja dla tych, którym standardowy widok na wnętrze nie wystarczy: trzy panele ze szkła hartowanego – boczny, frontowy i górny – zapewniają widok z trzech stron jednocześnie. Obudowa obsługuje zarówno poziomy, jak i pionowy montaż karty graficznej bez żadnych dodatkowych akcesoriów, a 24 milimetry przestrzeni za tacką płyty głównej ułatwiają prowadzenie kabli. W zestawie znajdą się dwa wentylatory Vortex A-RGB. Trifecta dostępna jest w cenie 429 złotych. W wyższym segmencie cenowym marka oferuje też flagową obudowę akwarium XYZ AuroraX100 Pro z modularnym wyświetlaczem LCD 5.5", który można montować zarówno na bocznym, jak i frontowym panelu.



Portfolio uzupełniają chłodzenia powietrzne do procesorów. XYZ Thermax 6 PRO DUO, to flagowy cooler dual-tower z dwunastoma miedzianymi rurkami cieplnymi, dwoma wentylatorami Vortex A-RGB i cyfrowym wyświetlaczem temperatury. W bardziej kompaktowej formie dostępny jest XYZ Thermax 6 Pulsar – pojedyncza wieża z sześcioma rurkami cieplnymi direct contact, cyfrowym wyświetlaczem i wentylatorem Pulsar 120 mm A-RGB PWM. Oba chłodzenia są kompatybilne z podstawkami Intel LGA 1700, LGA 1851 oraz AMD AM5.



Dostępność

Produkty XYZ PC Gear są już dostępne w Polsce w sklepach x-kom.pl oraz Morele.net. Sprzęt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Dostępność w kolejnych sklepach jest w trakcie prac i zostanie uzuepłniona.



Ceny sugerowane wybranych modeli:

XYZ Quantum Pro – 649 PLN

XYZ Tesseract X ARGB – 569 PLN

XYZ Quantum – 539 PLN

XYZ Trifecta – 429 PLN

































źródło: Info Prasowe - XYZ PC Gear