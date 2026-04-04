FiiO M33 R2R - Analogowa dusza w cyfrowym sercu

FiiO wprowadza na rynek model M33 R2R – przełomowy przenośny odtwarzacz audio, który przenosi legendarną architekturę R2R z systemów stacjonarnych do świata mobilnego Hi-Fi. Nowa konstrukcja łączy w sobie unikalne, ciepłe brzmienie drabinki rezystorowej z nowoczesną wydajnością systemu Android, oferując użytkownikom niespotykane dotąd połączenie muzykalności i funkcjonalności. Sercem FiiO M33 R2R jest autorska, w pełni zbalansowana 24-bitowa drabinka rezystorowa R2R. Wykorzystuje ona 192 precyzyjne rezystory cienkowarstwowe o tolerancji 0,1%, co zapewnia niezwykłą spójność tonalną i charakterystyczne, „lush” brzmienie, tradycyjnie kojarzone z wysokiej klasy systemami stacjonarnymi. Dzięki przeniesieniu tej architektury do urządzenia przenośnego, FiiO definiuje na nowo standardy mobilnego odsłuchu.







Moc i precyzja bez kompromisów

Mimo skupienia na analogowym charakterze brzmienia, M33 R2R to technologiczna potęga. Urządzenie napędzane jest procesorem Qualcomm Snapdragon 680, wspieranym przez 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej, co gwarantuje błyskawiczne działanie systemu Android 13 i płynne strumieniowanie z najpopularniejszych serwisów muzycznych. Sekcja wzmacniacza oparta na układach TI Burr-Brown OPA1637 dostarcza imponującą moc 1100mW na kanał w trybie zbalansowanym, co pozwala z łatwością napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki wokółuszne. Dodatkowo, opatentowany tryb „Desktop Mode” pozwala na całkowite obejście baterii przy zasilaniu zewnętrznym, chroniąc jej żywotność i zapewniając stabilną pracę w systemach stacjonarnych.



Inteligentna personalizacja dźwięku

FiiO M33 R2R wprowadza zaawansowany system AUTO EQ, który automatycznie dopasowuje charakterystykę częstotliwościową do konkretnego modelu słuchawek, eliminując potrzebę ręcznej konfiguracji. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępny jest również 10-pasmowy bezstratny korektor PEQ, pozwalający na precyzyjne dostrojenie każdego aspektu brzmienia.



Design inspirowany klasyką

Nowa konstrukcja wyróżnia się minimalistycznym, ultra-smukłym wzornictwem, dostępnym w kolorach Retro Gold, Dark Blue oraz klasycznej czerni. Wyświetlacz HD o przekątnej 5.5 cala zapewnia doskonałą czytelność i komfort obsługi, a interfejs inspirowany klasycznymi kasetami magnetofonowymi podkreśla retro-charakter urządzenia, łącząc nostalgię z nowoczesną technologią.



FiiO M33 R2R jest już dostępny w sprzedaży w cenie detalicznej 3195 PLN. W wybranych salonach w Polsce istnieje możliwość odsłuchu urządzenia w komfortowych warunkach.

































źródło: Info Prasowe - MIP