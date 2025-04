Samsung Bespoke AI Jet Ultra - mocny odkurzacz bezprzewodowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Bespoke AI Jet Ultra to nie tylko najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy, ale też przełomowy sprzęt, który zmienia postrzeganie codziennego sprzątania. Dzięki inteligentnym technologiom, długiemu czasowi pracy i automatycznej stacji czyszczącej – odkurzanie staje się szybsze, prostsze i… zaskakująco satysfakcjonujące. Odkurzaj skutecznie i bez kompromisów – silnik HexaJet eliminuje zabrudzenia z ogromną mocą – aż do 400 W mocy ssącej. Tryb odkurzania AI 2.0 automatycznie dopasowuje ustawienia do rodzaju powierzchni. Nie musisz nic przestawiać – odkurzacz sam rozpoznaje, gdzie jest dywan, wykładzina czy płytki i działa z maksymalną wydajnością, jednocześnie oszczędzając energię.







Czas pracy, który daje swobodę odkurzania

Odkurzacz działa nawet 100, minut na jednym ładowaniu, a wymienna bateria pozwala wydłużyć ten czas nawet o kolejne 60 minut. W sumie możesz odkurzać nawet do 160 minut.



Widoczna różnica – nawet na dywanie pełnym sierści

Specjalna szczotka Active Dual LED AI z podświetleniem LED uwidacznia kurz w trudno dostępnych miejscach, a jej miękki wałek i nylonowe włosie precyzyjnie zbierają sierść i zanieczyszczenia z każdego rodzaju powierzchni – od paneli, przez płytki, aż po dywany.



Dla właścicieli zwierząt stworzono również minielektroszczotkę Pet Tool+, która skutecznie usuwa sierść z kanap, tapicerek i legowisk. Wraz z systemem filtracji HEPA, który zatrzymuje aż do 99.999% alergenów i mikropyłów, masz pewność, że powietrze w domu będzie naprawdę czyste.



Czyszczenie po sprzątaniu? Już nie Twoja sprawa

Nowość marki Samsung nie jest pozbawiona wygodnego systemu opróżniania zanieczyszczeń, który jednocześnie… ładuje odkurzacz. Stacja czyszcząca All-in-One automatycznie usuwa zawartość pojemnika na kurz jednym przyciskiem i to bez wzbijania kurzu w powietrze. To jednak nie wszystko. Zatrzymuje również do 99.999% drobnego pyłu podczas opróżniania, a także automatycznie zamyka pokrywę pojemnika na kurz. Twoim zadaniem jest tylko odstawienie odkurzacza na stację – reszta dzieje się sama.



Technologia, która naprawdę wciąga

Samsung pokazuje, że sprzątanie może dawać satysfakcję – i to dużą. Nowa kampania reklamowa podkreśla, że użytkownicy… szukają pretekstu do odkurzania, żeby znów zobaczyć, jak pojemnik opróżnia się sam. To połączenie siły, designu i czystej przyjemności.



Sprawdź możliwości Bespoke AI Jet Ultra w praktyce i zyskaj zwrot na konto

Najnowszy odkurzacz Samsung możesz teraz kupić w przedsprzedaży w terminie od 26 marca do 13 kwietnia 2025 r. i otrzymać prezent, głośnik Music Frame. Co więcej, trwa promocja cashback, dzięki której można otrzymać nawet do 500 pln zwrotu za wybrany odkurzacz Samsung. Kupując zestaw urządzeń pralka, suszarka lub AirDresser oraz odkurzacz bezprzewodowy można otrzymać nawet do 2000 PLN zwrotu.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG