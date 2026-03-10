Samsung Electronics - fabryki sterowane przez AI do 2030 r

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics Co. Ltd. ogłosił strategię przekształcenia wszystkich swoich zakładów produkcyjnych w tzw. „AI-Driven Factories” do 2030 roku. Celem tej inicjatywy jest pełna integracja AI w całym łańcuchu wartości produkcji – od logistyki i produkcji materiałów przychodzących po kontrolę jakości i ostateczną wysyłkę – w celu stworzenia autonomicznego środowiska produkcyjnego nowej generacji. W ramach transformacji Samsung wdroży cyfrowe symulacje oparte na technologii digital twin w swoich procesach produkcyjnych i wdroży wyspecjalizowane agenty AI zajmujące się kontrolą jakości, produkcją i logistyką. Dzięki wzmocnieniu analizy danych oraz wstępnej weryfikacji procesów z wykorzystaniem tych agentów firma chce podnieść standardy jakości, efektywność operacyjną i produktywność w swojej globalnej sieci zakładów.







Samsung planuje również rozszerzyć wykorzystanie AI w obszarze Environmental, Health and Safety (EHS). Dzięki antycypacyjnym systemom wykrywania i zautomatyzowanego zapobiegania zagrożeniom firma zamierza jeszcze bardziej podnieść standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie. W centrum tej transformacji znajduje się „agentyczna sztuczna inteligencja” (Agentic AI) po raz pierwszy wprowadzona w smartfonach z serii Galaxy S26, która potrafi autonomicznie planować, wykonywać i optymalizować decyzje w celu osiągnięcia określonych celów. Opierając się na zaawansowanych możliwościach AI opracowanych w sektorze mobilnym, Samsung rozszerza swoją wiedzę specjalistyczną na produkcję, aby stworzyć solidne podstawy lokalnej autonomii. Dzięki specjalnie zaprojektowanym agentom AI Samsung zoptymalizuje przepływy pracy w produkcji, konserwację predykcyjną, operacje naprawcze i koordynację logistyki, wprowadzając standaryzowaną, światowej klasy doskonałość w każdej globalnej lokalizacji.



Aby przyspieszyć przejście od automatyzacji do zaawansowanej autonomii, Samsung stopniowo wprowadza na swoich liniach produkcyjnych robotykę humanoidalną wyspecjalizowaną w zadaniach, w tym roboty operacyjne do operacji liniowych i zarządzania obiektami, roboty logistyczne do autonomicznej obsługi i transportu materiałów oraz roboty montażowe do precyzyjnych zadań produkcyjnych. W środowiskach infrastrukturalnych, w których dostęp ludzi jest ograniczony lub niebezpieczny, firma będzie dalej wdrażać Environmental Safety Robots zintegrowane z technologią digital twin, które monitorują warunki pracy, identyfikują potencjalne zagrożenia i pomagają zapobiegać ryzykom operacyjnym.



– Kolejny etap innowacji produkcyjnych polega na budowie autonomicznych środowisk, w których AI naprawdę rozumie konteksty operacyjne w czasie rzeczywistym i niezależnie podejmuje optymalne decyzje – powiedział YoungSoo Lee, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Globalnych Badań Technologicznych w Samsung Electronics. – Naszym celem jest przewodzenie globalnej transformacji produkcji opartej na sztucznej inteligencji – dodał.



Globalne zaangażowanie w przemysł

Samsung zaprezentuje swoją strategię przemysłowej AI i wizję innowacji w produkcji opartej na technologii digital twin podczas kongresu MWC 2026 w Barcelonie, pokazując, jak przemysłowa AI zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność w rzeczywistych środowiskach. Ponadto, podczas spotkania forum Samsung Mobile Business Summit (SMBS), które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, firma przedstawi swoją strategię zarządzania mającą na celu rozszerzenie autonomii AI. Strategia ta polega na tym, że Samsung wdraża mechanizmy bezpieczeństwa już na początkowym etapie projektowania, zapewniając odpowiedzialną i bezpieczną rozbudowę przemysłowej AI dla swoich klientów i partnerów na całym świecie.



SMBS to prywatne wydarzenie dostępne wyłącznie na zaproszenie dla kluczowych klientów i partnerów B2B, podczas którego Samsung prezentuje biznesową w segmencie B2B, najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz możliwości współpracy w różnych sektorach przemysłu.









źródło: Info Prasowe - SAMSUNG