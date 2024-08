Samsung Electronics - monitor gamingowy Odyssey 3D bez okularów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił dzisiaj premierę najnowszych monitorów gamingowych na targach Gamescom 2024 w Kolonii. Największą uwagę przykuł przełomowy model Odyssey 3D, który pozwala na oglądanie treści w 3D bez okularów. Gamescom 2024 to największe targi gamingowe na świecie, w których uczestniczy ponad 1400 wystawców, w tym producenci sprzętu, oprogramowania i gier. Samsung w tym roku prezentuje na nich swoje zaawansowane monitory gamingowe, a pośród nich nowy Odyssey 3D oraz modele z serii Odyssey G6, G8 i G9. Tegoroczne stoisko Samsung o powierzchni 800 m² jest największą i najbardziej immersyjną strefą firmy do tej pory.







Granie w 3D bez okularów dzięki Odyssey 3D

Innowacyjna technologia wykorzystująca system pola świetlnego (LFD – ang. light field display) w Odyssey 3D przekształca treści 2D w obrazy 3D, wykorzystując soczewkę lentikularną umieszczoną na przednim panelu. Dzięki połączeniu jej z technologią śledzenia wzroku i mapowania widzenia, Odyssey 3D zapewnia zoptymalizowane doświadczenia bez potrzeby używania specjalnych okularów 3D. Śledzenie wzroku monitoruje ruch obu gałek ocznych za pomocą wbudowanej kamery stereo, podczas gdy mapowanie widzenia ciągle dostosowuje obraz, aby wzmocnić percepcję głębi.



Odyssey 3D potrafi płynnie przełączać się pomiędzy trybami 2D i 3D w zależności od preferencji użytkownika. Model ten, dostępny w rozmiarach 27" i 37", oferuje wyświetlacz o rozdzielczości 4K, szybki czas reakcji (GTG) 1ms oraz wysoką częstotliwość odświeżania 165Hz, dzięki czemu zapewnia płynną rozgrywkę bez opóźnień i zakłóceń.



Dodatkowo Odyssey 3D posiada ergonomiczną konstrukcję z podstawką pozwalającą na regulację wysokości (HAS), możliwością pochylenia i obrotu, certyfikatem FreeSync Premium Pro, jednym portem DisplayPort 1.4 oraz dwoma portami HDMI 2.1. Monitor otrzymał nagrodę Best of Innovation w kategorii Gaming & eSports na targach CES 2024.



Doznania podczas grania dostępne na Gamescom 2024

Na targach Gamescom 2024 Samsung zapewni uczestnikom ekskluzywne doświadczenia dzięki współpracy z czołowymi twórcami gier. W strefie immersyjnych doznań Odyssey odwiedzający będą mogli wypróbować najnowszą gamę monitorów do gier Odyssey. Pośród dostępnych modeli znajdą się Odyssey OLED G8 z rozdzielczością UHD i odświeżaniem 240Hz oraz Odyssey OLED G6 z rozdzielczością QHD i odświeżaniem 360Hz, a także 57-calowym, podwójnym monitorem UHD Odyssey Neo G9. Na stoisku Samsung odwiedzający będą mieli okazję poznać monitory w połączeniu z najbardziej oczekiwanymi grami, co zapewni im pełnię gamingowego doświadczenia:

- Odyssey 3D: Model Odyssey 3D zapewni odwiedzającym niepowtarzalne środowisko 3D do odkrywania gry „inZOI" autorstwa KRAFTON. symulatora życia charakteryzującego się realistyczną grafiką, który oferuje niezwykle immersyjne doznania podczas grania. Ta ekskluzywna przedpremiera pozwoli graczom na zapoznanie się z nową generacją technologii i innowacji w grach. Szybkie czasy reakcji i odświeżanie Odyssey 3D zapewnią płynną rozgrywkę i niezwykle angażującą narrację.

- Odyssey OLED G8: Bogate kolory i duży ekran modelu Odyssey OLED G8 wynoszą grę „Genshin Impact" autorstwa HoYoverse na wyższy poziom, zapewniając graczom dynamiczne wizualizacje i płynną rozgrywkę, co podkreśli szybkie tempo akcji i wzmocni opowiadaną historię.

- Odyssey Neo G9 i OLED G9: Dzięki ogromnemu, ultraszerokiemu ekranowi i wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości modele Odyssey Neo G9 i OLED G9 oferują epickie doznania w grze „World of Warcraft: The War Within" od Blizzard Entertainment. Monitory oferują graczom szerokie pole widzenia i idealnie odwzorowane detale, które zapewniają wrażenie zanurzenia w rzeczywistości każdej nowej przygody. W grę „World of Warcraft" będą grali czołowi twórcy z Europy. Fani będą mogli również zagrać w inne popularne gry Blizzarda takie jak „Overwatch 2" i „Hearthstone".



Uczestnicy będą mieli wyłączną możliwość korzystania z tych najwyższej klasy monitorów gamingowych, grając w najbardziej oczekiwane tytuły, z których niektóre będą dostępne na stoisku Samsung jeszcze przed oficjalną premierą.



Rozszerzenie linii Odyssey OLED 2024

Samsung ogłosił również rozszerzenie szeroko docenionej linii monitorów Odyssey OLED przez wprowadzenie trzech nowych modeli: Odyssey OLED G95SD, G93SD i G85SD.

- Seria Odyssey OLED G9, w tym modele G95SD i G93SD, oferuje immersyjne doświadczenia dzięki rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440), ultrapanoramicznemu formatowi ekranu 32:9, zakrzywieniu 1800R, Smart Hub, Cloud Gaming, odświeżaniu 240Hz oraz czasowi reakcji (GTG) wynoszącemu jedynie 0.03ms.

- 34-calowy Odyssey OLED G8 (G85SD) zapewnia ultrapanoramiczną rozdzielczość QHD (3440 x 1440), proporcje ekranu 21:9, zakrzywienie 1800R, Smart Hub, Cloud Gaming, odświeżanie 175Hz oraz czas reakcji GTG wynoszący zaledwie 0.03ms.



Bazując na sukcesie modeli Odyssey OLED G6 i G8 wprowadzonych w czerwcu, Samsung oferuje teraz monitory OLED o rozmiarach od 27" do 49", w tym nowe modele z szerokim ekranem. Tym sposobem jeszcze bardziej różnicuje swoją kompleksową ofertę OLED i zapewnia graczom szerszy wybór produktów o najwyższej jakości.



Nowe modele Odyssey OLED zostały wyposażone w opatentowaną przez Samsung technologię OLED Safeguard+, aby zapobiegać wypaleniom pikseli, oraz OLED Glare Free, aby minimalizować odbicia światła, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne. Co warto podkreślić, monitor Odyssey OLED G9 (G95D) został wyróżniony tytułem CES Innovation Award Honoree w kategorii Urządzenia peryferyjne i akcesoria na targach CES 2024.



Samsung Electronics pozostaje liderem na światowym rynku monitorów gamingowych premium, utrzymując pozycję numer 1 od sześciu lat z rzędu [5]. W pierwszym kwartale 2024 roku Samsung zdobył 20,6% globalnego udziału w rynku w tej kategorii. W tym samym okresie firma była również liderem na europejskim rynku monitorów gamingowych z udziałem w przychodach na poziomie 24.2% według danych IDC.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG