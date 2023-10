Samsung Galaxy M34

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadza do sprzedaży Galaxy M34 – smartfon, który sprawdzi się w intensywnym, codziennym użytkowaniu dzięki pojemnej baterii, wysokiej jakości ekranowi, wszechstronnemu zestawowi aparatów – a wszystko to bez zbytniego obciążania budżetu. Pojemna bateria 6000 mAh pozwoli korzystać ze smartfonu przez długie godziny bez konieczności ładowania. W razie potrzeby zasilić ją można z mocą 25W, dzięki czemu naładujemy smartfon do 43% w ciągu pół godziny. Galaxy M34 sprawdzi się w codziennym konsumowaniu treści – 6.5 calowy wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu 120Hz zapewnia czytelny obraz i płynne odtwarzanie multimediów.







Dzięki technologii Vision Booster, wyświetlane na ekranie Galaxy M34 treści będą czytelne nawet w wymagających warunkach oświetleniowych. Dodatkowo tryb Ochrony Wzroku pozwala zredukować emisję niebieskiego światła podczas korzystania z ekranu po zmroku. Wysoką jakość zdjęć zapewni poczwórny zestaw aparatów: przedni obiektyw 13MP, aparat główny 50 MP OIS, szerokokątny aparat 8MP oraz Macro. Z pomocą Galaxy M34 wykonamy zarówno świetne selfie, jak i efektowne zbliżenia i stabilne nagrania wideo.



Wsparcie Galaxy

Galaxy M34 objęty jest 5 letnim programem aktualizacji zabezpieczeń oraz czterema aktualizacjami systemu operacyjnego. Za bezpieczeństwo odpowiada uznany system Samsung Knox, który pozwala chronić zarówno urządzenie jak i znajdujące się na nim dane.



























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG