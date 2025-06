Samsung Galaxy S25 Edge już w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung, światowy lider w dziedzinie innowacji i technologii ogłasza rynkowy debiut smartfonu Galaxy S25 Edge – nowego standardu wśród smartfonów klasy premium. Od 30 maja 2025 roku użytkownicy w Europie będą mogli doświadczyć technologii, która łączy innowacje Galaxy z ponadczasowym, ultra smukłym designem. Przy zaledwie 5.8 mm grubości i wadze 163 g, Galaxy S25 Edge definiuje na nowo koncepcję kompaktowego smartfonu, zachowując jednocześnie cenioną estetykę serii Galaxy S. Elegancki, zakrzywiony profil i tytanowa ramka nadają mu zarówno styl, jak i wytrzymałość, zwłaszcza dzięki trwałej ochronie wyświetlacza wzmocnionego wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 2.







Dynamiczny wyświetlacz AMOLED 2X, teraz z Adaptive Vision Booster, zapewnia oszałamiające efekty wizualne i płynną wielozadaniowość. Urządzenie jest dostępne w trzech stylowych kolorach: tytanowo-srebrnym, tytanowo-czarnym i tytanowo-błękitnym.



Galaxy S25 Edge oferuje najbardziej naturalne i kontekstowe doświadczenie mobilnej sztucznej inteligencji, dzięki głębokiej integracji Galaxy AI na każdym etapie interakcji z urządzeniem. Spersonalizowane, multimodalne funkcje wspierają użytkownika intuicyjnie – niezależnie od tego, czy korzysta z aparatu, wiadomości czy nawigacji. Podobnie jak pozostałe modele z serii Galaxy S25, smartfon został wyposażony w inteligentne rozwiązania, które płynnie działają w aplikacjach, upraszczając codzienne zadania. Funkcje takie jak Now Brief i pasek Now Bar są teraz jeszcze bardziej zintegrowane z systemem i aplikacjami firm trzecich – przypominają o ważnych sprawach, koordynując dojazd do pracy, czy sugerując miejsce na zjedzenie posiłku.



Entuzjaści fotografii docenią udoskonalony aparat. Jego obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 200 MP kontynuuje tradycję urządzeń z rodziny Galaxy S, a teraz został wzbogacony o zaawansowaną funkcję nightografii, która zapewnia o ponad 40% jaśniejsze zdjęcia przy słabym oświetleniu dzięki ultrawysokiej rozdzielczości i dużemu rozmiarowi pikseli. Korzystając z tego samego silnika ProVisual Engine, co Galaxy S25, model Galaxy S25 Edge wprowadza ulepszenia w postaci– ostrzejszych szczegółów tekstur, takich jak powierzchnie ubrań i roślin, a także bardziej realistyczne odcienie skóry na portretach. Galaxy S25 Edge łączy możliwości profesjonalnej fotografii, spersonalizowaną inteligencję Galaxy AI i wiele więcej, redefiniując, czym może być nowoczesny smartfon w eleganckiej formie.



Z okazji rynkowego debiutu Galaxy S25 Edge, oddział Samsung US zaprasza na specjalny, ekskluzywny koncert Doechii – tegorocznej laureatki nagrody Grammy za najlepszy rapowy album roku. Koncert Live on the Edge odbędzie się w nocy z 30 na 31 maja w nietypowej scenerii – na jednym z najwyższych pięter wieżowca Edge w Nowym Jorku.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG