Samsung Galaxy Watch4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na półki sklepowe trafiają także smartwatche Galaxy Watch4 i Watch4 Classic. Galaxy Watch4 to pierwszy smartwatch z systemem operacyjnym Wear OS Powered by Samsung – nowym, autorskim systemem stworzonym wspólnie z Google. Dzięki swoim przełomowym funkcjom zdrowotnym, niezrównanej wydajności, oraz intuicyjnemu interfejsowi One UI Watch, Watch4 oferuje zupełnie nowe wrażenia z użytkowania smartwatchy. Urządzenia zostały zaprojektowane, aby dyskretnie wspomagać użytkownika w codziennym dbaniu o swój dobrostan i pomagać w monitorowaniu kluczowych dla zdrowia aspektów, takich jak ciśnienie krwi, rytm serca a nawet pomiar składu ciała. Nowy, autorski system operacyjny zapewnia dostęp do wielu popularnych aplikacji Google, w tym Google Pay







Galaxy Watch4 będzie dostępny w wersji 40 mm oraz 44 mm. Watch4 Classic natomiast będzie można nabyć w wersji 42 i 45 mm. Oba modele są dostępne w wersji obsługującej LTE i Bluetooth. Galaxy Watch4 Classic zaprojektowano w kolorach srebrnym i czarnym. Galaxy Watch4 będzie dostępny w kolorach czarnym, srebrnym, odcieniu różowego złota (wersja 40 mm) oraz zielonym (wersja 44 mm).



















Źródło: Info Prasowe / Samsung