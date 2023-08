Samsung Galaxy Z Flip5 w ekstremalnym teście składania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski niezależny YouTuber Kuba Klawiter, znany jako Mrkeybrd, przeprowadził na swoim kanale nietypowy live stream, poddając testowi wytrzymałość składanych smartfonów. Przez niemal tydzień ochotnicy biorący udział w akcji nieustannie, przez całą dobę składali i rozkładali m.in. najnowszy model Galaxy Z Flip5, który wytrzymał 401 146 złożeń. Podczas testu Galaxy z Flip5 był również poddawany radykalnym wyzwaniom, takim jak zanurzanie w worku wypełnionym piaskiem, składanie pod wodą, składanie w ekstremalnych temperaturach (od -20 do +75 stopni C), czy oblepienie surowym ciastem. Zarówno ekran, jak i konstrukcja zawiasu okazały się wytrzymałe na wpływ czynników zewnętrznych. Smartfon Galaxy Z Flip5 zakończył test z wynikiem 401146 złożeń.







Test rozpoczął się 2 sierpnia, a Galaxy Z Flip5 był składany nieustannie przez niemal 7 dni i nocy. W akcji uczestniczyło około 200 wolontariuszy. Podczas tego okresu telefon Galaxy Z Flip5 został złożony aż 401146 razy – kończąc test z wynikiem pozytywnym. Test miał charakter niezależny, nie był inicjowany ani sponsorowany przez Samsung ani żadną inną firmę.



Smartfony z rodziny Galaxy Z przechodzą rygorystyczne próby wytrzymałości. Przyznane przez niezależne instytucje certyfikaty poświadczają, że urządzenia te wytrzymują nawet ponad 200000 złożeń. Oznacza to, że przy codziennym intensywnym użytkowaniu (składanie i rozkładanie 100 razy dziennie), można założyć, że smartfon posłuży nam pięć lat.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG