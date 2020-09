Samsung Galaxy Z Fold2 5G - już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po rewolucyjnym Galaxy Fold i kompaktowym Galaxy Z Flip, Samsung wprowadza do sprzedaży najnowszą generację składanych urządzeń w postaci Galaxy Z Fold2 5G. Galaxy Z Fold2 5G to najbardziej zaawansowany technologicznie składany smartfon Samsung, który dzięki innowacyjnej, udoskonalonej konstrukcji oferuje zupełnie nowe doświadczenia korzystania ze smartfonu. Dodatkowo, przy zakupie Galaxy Z Fold2 5G można skorzystać z rocznej, preferencyjnej usługi ubezpieczenia Samsung Care+. Zewnętrzny 6.2’ wyświetlacz Infinity-O w Galaxy Z Fold2 5G wzmocniony został szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Tył obudowy pokryty jest natomiast Gorilla Glass 6.







Rozłożony Galaxy Z Fold2 5G oddaje do dyspozycji przestronny 7.6 calowy główny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X pokryty Ultra Thin Glass z wyraźnie zredukowanymi ramkami i minimalistycznym otworem na aparat.



Niezwykły design doskonale uzupełniają zawiasy Hideaway, które wtopiono gładko w konstrukcję urządzenia wykorzystując możliwości mechanizmu CAM. Zawias pozwala na płynne składanie i rozkładanie Galaxy Z Fold2 oraz regulację kąta po rozłożeniu. Oprócz znanych i cenionych funkcji z serii Galaxy urządzenie oferuje użytkownikom również szereg opcji pozwalających wykorzystać potencjał składanej konstrukcji. Dzięki funkcjom takim jak App Continuity, Multi Active Window, App Pair czy Auto Framing, Galaxy Z Fold2 5G sprawdzi się doskonale zarówno jako zaawansowane narzędzie do pracy, jak i rozrywki.



Galaxy Z Fold2 5G dostępny jest w sprzedaży od 18 września w kolorze klasycznej czerni oraz szlachetnej miedzi w cenie 8799 PLN.



Dla planujących zakup Galaxy Z Fold2 5G Samsung przygotował roczną preferencyjną usługę ubezpieczenia Samsung Care+ na wypadek przypadkowego uszkodzenia telefonu. Jednorazowa naprawa urządzenia wiąże się z opłaceniem franszyzy w wysokości 675.27 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / Samsung