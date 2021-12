Samsung Jet Bot - odkurzacz z opieką nad zwierzętami...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W życiu każdego zwierzaka domowego przychodzi moment, gdy zostaje w domu zupełnie sam. Takim sytuacjom z pewnością sprzyjał będzie okres świąteczny i noworoczny. Samsung Jet Bot AI+ to wyjątkowy automatyczny robot, który nie tylko posprząta mieszkanie pod nieobecność domowników, ale także przypilnuje futrzastych pupili i zadba o bezpieczeństwo domu. W domu, w którym mieszkają zwierzęta, czeka nas kilka dodatkowych wyzwań. Jednym z nich jest sierść, która potrafi zalegać w najodleglejszych zakamarkach mieszkania oraz z łatwością wnikać w wykładziny i dywany. Automatyczny robot sprzątający został stworzony do tego, aby się z tym uporać.







Nowatorskie funkcje umożliwiają mu dokładne analizowanie powierzchni i planu mieszkania oraz optymalizację drogi przemieszczania się. Najwyższej klasy technologia rozpoznawania obiektów pozwala na inteligentne odkurzanie, podczas którego drobne przedmioty na podłodze zostają sklasyfikowane i precyzyjnie ominięte, bez obaw o wtórne zabrudzenia wywołane stycznością urządzenia z psimi lub kocimi nieczystościami. Technologia Jet Cyclone zapewnia skuteczne pozbycie się każdego rodzaju kurzu i brudu, w tym kociego żwirku, oraz bez problemu odkurzy nawet słabo widoczną sierść psów krótkowłosych. Co więcej, po zakończeniu sprzątania inteligentny robot sam powróci do stacji czyszczącej i opróżni pojemnik na kurz. Dzięki niemu sprzątanie po naszych pupilach (i nie tylko) będzie efektywne, wygodne i prawdziwie bezproblemowe.



Petsitting i monitoring

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się co właśnie porabia twój pozostawiony w domu pies czy kot? Tryb Jet Live wykorzystuje przednią kamerę robota Jet Bot AI+ do transmisji obrazów wideo na żywo za pośrednictwem aplikacji SmartThings*. Dzięki temu będziesz mógł dowiedzieć się jak zwierzak spędza czas, czy już zjadł i czy niczego nie przeskrobał. Inteligentny robot sprzątający działa niczym oczy właściciela i szybko odnotowuje wszelkie nietypowe zachowania twojego pupila. Wychodząc z domu wystarczy włączyć tryb „Sam w domu”, aby otrzymać powiadomienie, na przykład gdy pies lub kot pozostaje bez ruchu przez jakiś czas. Jest to cenna informacja, ponieważ może ona świadczyć o jego chorobie lub zatruciu. Funkcja „Zdalna opieka” umożliwia włączenie zwierzakowi muzyki lub filmu tak, aby złagodzić jego niepokój i sprawić, aby nie czuł się samotny. Korzystając z trybu monitorowania Jet Live podejrzymy nie tylko zwierzaka. Możemy pojechać w dowolne miejsce w domu i skorzystać z podglądu pomieszczenia, aby upewnić się czy pod naszą nieobecność wszystko jest w najlepszym porządku.



Inteligentny robot sprzątający Samsung Jet Bot AI+ zadba nie tylko o perfekcyjny porządek w domu, ale również o bezpieczeństwo pupila i domowego otoczenia. Tryb monitorowania sprawi, że będziemy mogli cieszyć się czasem spędzanym poza domem bez zbędnych zmartwień. Pod naszą nieobecność dom będzie zaopiekowany, a po powrocie powita nas czystość.





* Dostępne na urządzeniach z systemem Android od wersji 7.0 oraz iOS od wersji 10.0. Wymagane połączenie z Wi-Fi oraz konto Samsung.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung