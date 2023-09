Samsung Neo QLED 4K QN100B – nowe 98-cali

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

tartuje sprzedaż telewizora Samsung Neo QLED 4K QN100B z ekranem o imponującej przekątnej 98”, który zmienia zwykły pokój w salę kinową, dostarczając widzom gigantycznych wrażeń. Ten debiutujący na rynku model zachwyci każdego, nawet najbardziej wymagających odbiorców, gwarantując im światowej klasy spektakl w najwyższej jasności i żywych kolorach. To już trzeci telewizor o tak dużej przekątnej w ofercie firmy Samsung. Telewizor Neo QLED 4K QN100B o przekątnej 98” to doskonały wybór dla miłośników realistycznego efektu kina w domowym zaciszu. Matryca Neo QLED o rozdzielczości 4K 120Hz i technologia Quantum Mini LED sprawiają, że podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek dzięki udoskonalonej, 14-bitowej skali luminancji. Teraz widz może cieszyć się seansami wzbogaconymi o niedostrzegalne wcześniej szczegóły.







Nowoczesna technologia pozwala zachwycać się wyrazistymi detalami zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach. Znakomita funkcja Quantum HDR zapewnia natomiast najjaśniejszy obraz i najwyraźniejszy kontrast. Neuronowy Procesor AI Quantum 4K gwarantuje wyjątkowe widowisko ze spektakularnym obrazem i kolorami zoptymalizowanymi pod kątem ogromnego, 98-calowego ekranu. A wszystko to dzięki Ekranowi Theatermax, dzięki któremu poczujemy się jak w kinie. Dodatkowo, Powłoka Antyrefleksyjna sprawia, że światło odbijające się od telewizora nie przeszkodzi nam w popołudniowym meczu lub wieczornym maratonie filmowym. Dzięki rozproszeniu odblasków możemy zająć dowolne miejsce w salonie i dać się wciągnąć w najnowsze hity kinowe. Samsung Neo QLED 4K QN100B to telewizor, który opiera się na wiarygodnych kolorach PANTONE – Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” to dowód wiarygodnego odwzorowania kolorów. Oznacza to realne odtworzenie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry.



Doskonałe wrażenia dźwiękowe dostarczają wielokanałowe głośniki o potężnej mocy. Dźwięk Quad Base o mocy 120 W dostarcza zoptymalizowane efekty o kinowej jakości dzięki nowym głośnikom niskotonowym, rozmieszczonym zarówno na górze, jak i na dole. Magnum Sound dosłownie sprawia, że dom zamienia się w kino. A Dźwięk Podążający Za Obiektem pozwala jeszcze intensywniej doświadczać każdej oglądanej sceny. Dodatkowo, Dolby Atmos (6.4.4CH) w połączeniu z wbudowanymi wielokanałowymi głośnikami zapewniają niezwykle porywający dźwięk, dzięki któremu możemy poczuć, że znajdujemy się w samym środku akcji oglądanego filmu.



Smart TV Tizen oferuje natomiast dostęp do ponad 500 aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Disney+, TVP Sport oraz możliwość sterowania urządzeniami za pomocą SmartThings. To jednak nie wszystko. 98″ Neo QLED 4K QN100B to także zapierający dech w piersi design – pięknie prezentuje się z każdej strony dzięki eleganckiemu metalicznemu wykończeniu. Absolutnie Bezgraniczny Metaliczny Design to wyjątkowo smukły profil i efektowna metaliczna konstrukcja, która zapewnia widowiskowe wrażenia podczas oglądania. Jego satynowane wykończenie i klasyczny, atrakcyjny wygląd powodują, że staje się prawdziwą ozdobą każdego luksusowego wnętrza. Co więcej, Dopasowany Uchwyt (w zestawie), montowany równolegle do ściany, sprawia że telewizor prezentuje się niczym prawdziwy obraz.



Telewizor 98″ Neo QLED 4K QN100B jest dostępny w cenie 199999 PLN (cena aktualna na dzień publikacji artykułu).

























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG