Woo Audio Tube Mini - DAC ze stopniem lampowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znany ze swoich doskonałych wzmacniaczy słuchawkowych producent

z amerykańskiego Long Island wprowadza na rynek niezwykle ciekawy produkt. Woo Audio Tube Mini, bo o nim mowa – to przenośne urządzenie integrujące przetwornik cyfrowo-analogowy i zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy w niewielkiej i przenośnej obudowie. Tor analogowy w Tube Mini posiada konstrukcję hybrydową, integrując lampy ze stopniem wyjściowym opartym o tranzystory typu MOSFET. Takie połączenie daje zarówno lampową, wyszukaną barwę dźwięku, oferując przy tym możliwość wysterowania bardziej wymagających słuchawek. To świetna propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą mieć lampowe brzmienie zawsze przy sobie.







Najmniejsze urządzenie z lampami produkcji Woo Audio

Przy projektowaniu Tube Mini inżynierom z Woo Audio przyświecał jeden cel, jakim było stworzenie urządzenia o niewielkich rozmiarach, w pełni przenośnego, a jednocześnie opartego na lampach i oferującego szlachetne brzmienie, z którego Woo Audio jest znane. Wykorzystano tutaj całe lata doświadczeń, jakie zdobyto przy takich urządzeniach, jak lubiane WA8 Eclipse, czy WA11 Topaz. Dzięki temu Tube Mini to jedno z najlepszych źródeł przenośnych, jakie tylko możemy sobie wymarzyć. Bo łączy brzmieniowe zalety lamp z wygodą wynikającą z niewielkich rozmiarów oraz perfekcyjnie dopracowanej i przemyślanej konstrukcji.



Hybrydowy i zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

Woo Audio Tube mini posiada specjalne, miniaturowe lampy – po jednej na kanał. Są one zamocowane na oddzielnej i amortyzowanej płytce, dzięki czemu zapewniono izolację od zewnętrznych wibracji, które mogłyby być słyszalne jako szumy i zakłócenia poprzez efekt mikrofonowania. Sam zaś wzmacniacz słuchawkowy, jaki znajdziemy w Tube Mini łączy zalety zarówno lamp, jak i półprzewodników, bo posiada specjalnie opracowany stopień wyjściowy Mighty-Drive oparty o odpowiednio dobrane tranzystory MOSFET. Takie połączenie sprawia, że uzyskano nie tylko niezwykle wyszukaną barwę dźwięku, ale także do dyspozycji z tak niewielkiego urządzenia mamy aż 1W mocy na obciążeniu 8 omów. Da nam to z kolei możliwość napędzenia i kontroli bardzo wymagających słuchawek. Oprócz wyjścia słuchawkowego 3.5 mm mamy także do dyspozycji wyjście zbalansowane w najnowszym standardzie 4.4 mm Pentaconn.



Połączenie lamp i zaawansowanej technologii

Lampy, jakie zastosowano w Woo Audio Tube Mini potrafią pracować bez problemów przez wiele tysięcy godzin. Co w tym przypadku przekłada się na wiele lat bezproblemowej pracy. Jednocześnie zastosowano też specjalny, nowoczesny system zarządzania energią, który dba o to, aby lampy oraz inne elementy układu elektronicznego miały cały czas stabilne zasilanie, co także przekłada się na długowieczność i pewność działania.



Staranna aplikacja układu DAC marki ESS Technology

Z odpowiednim pietyzmem potraktowano także część cyfrową. W najmniejszym produkcie Woo Audio zastosowano układ przetwornika analogowo-cyfrowego marki ESS, który znakomicie komponuje się brzmieniowo z resztą zastosowanego toru audio. Wspiera on gęste formaty aż do PCM 24-bity/384 kHz oraz DSD aż do DSD256, łącząc transparentność z odpowiednim oddaniem detali i barwy.



Szeroka kompatybilność przy niewielkich rozmiarach

Woo Audio Tube Mini jest naprawdę miniaturowy: ma rozmiary 107 x 35 x 7 mm, ważąc przy tym zaledwie 49 gramów. Sama zaś obudowa została wykonana z obrobionego za pomocą CNC aluminium, co daje nie tylko lekkość, ale i sprawia, że Tube Mini świetnie zniesie trudy codziennego użytkowania. Dodatkowo, w trosce o wygodę i dla ochrony urządzenia, w zestawie z Tube Mini znajdziemy niezwykle praktyczny futerał, który pomieści także dodatkowe akcesoria takie, jak kabel USB. Zapewniono również kompatybilność na zasadzie Plug-and-Play ze zdecydowaną większością telefonów (iOS i Android), tabletów oraz komputerów (Windows i macOS). Do wyboru mamy aż cztery wersje kolorystyczne: czerwoną, niebieską, czarną oraz srebrną. Wszystko to sprawia, że Woo Audio Tube Mini to unikalny produkt, który z pewnością zaskarbi sobie serca wielu słuchaczy.



Woo Audio Tube Mini dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3199 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP