Samsung Odyssey Neo G7 43-cale - gamingowy Mini-LED

Samsung zaprezentował najnowszy model z gamingowej linii Odyssey – pierwszy płaski monitor Mini-LED Odyssey Neo G7. Nowy monitor to duży 43-calowy ekran zaprojektowany z myślą o potrzebach najbardziej wymagających graczy. Duży 43-calowy ekran Odyssey Neo G7 oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160) z certyfikacją VESA Display HDR600 i HDR 10+, gwarantującą zaawansowaną jakość obrazu i najlepszą dostępną dziś grafikę. Odyssey Neo G7 wyróżnia się zastosowaniem technologii Quantum Matrix od Samsung, która umożliwia precyzyjnie sterowanie diodami LED Quantum Mini. W rezultacie użytkownicy widzą głębszą czerń, pełniejszą ekspresję kolorów i więcej szczegółów, nawet w zacienionych środowiskach gier.







Dodatkowo matowy wyświetlacz redukuje odbicie światła od ekranu i minimalizuje rozproszenie uwagi podczas najbardziej intensywnych rozgrywek. Odyssey Neo G7 to świetny monitor dla każdej platformy gamingowej – można go podłączyć za pomocą złącza DisplayPort lub HDMI do komputera lub przełączyć na HDMI 2.1, aby grać na najnowszej konsoli. Dzięki wbudowanej funkcji WIFI/Bluetooth, Odyssey Neo G7 umożliwia także korzystanie z gier mobilnych, a dzięki możliwości podłączenia do kontrolera, pozwala cieszyć się grą w chmurze bez konieczności posiadania konsoli.



Parametry przenoszące grę na wyższy poziom

Częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms (MPRT) umożliwiają szybką i płynną reakcję oraz precyzyjne ruchy myszki nawet w najbardziej dynamicznych momentach gry. Dodatkowo Odyssey Neo G7 zapewnia niezwykle płynną i szybką grę oraz redukuje zacinanie się, opóźnienia wejściowe i rozrywanie obrazu dzięki funkcji AMD FreeSync Premium Pro.



Użytkownicy oczekują dziś jeszcze bardziej spersonalizowanych wrażeń z ulubionej rozgrywki i możliwości konfiguracji swojego sprzętu. Odyssey Neo G7 oferuje szereg innowacyjnych funkcji, które pozwalają użytkownikom dostosować rozmiar ekranu, pozycję, a nawet proporcje w celu uzyskania optymalnej konfiguracji do gier. Funkcja Flex Move Screen pozwala dostosować rozmiar ekranu od 43 do 20 cali i zmienić jego pozycję, aby jeszcze lepiej dopasować go do swoich potrzeb i osiągać najlepsze wyniki w każdej grze.



Aby spersonalizować swoje doznania, użytkownicy mogą korzystać z paska statusu gry Samsung Game Bar, który umożliwia dostęp do szybkiego przeglądania i zmieniania ważnych ustawień bez przerywania rozgrywki. Gracze mogą ustawiać liczbę FPS-ów (klatek na sekundę), format obrazu, szeroki zakres dynamiki (HDR) i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub dostosować współczynnik ekranu, czas reakcji i tryb Game Picture. Pasek statusu gry daje pełną kontrolę bez utraty żadnej akcji.



Inteligentne funkcje zapewniające spersonalizowaną rozrywkę

Odyssey Neo G7 został wyposażony w inteligentne funkcje zapewniające zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym możliwość konfigurowania parametrów gry za pośrednictwem platform Samsung Smart Hub i Samsung Gaming Hub.



Samsung Gaming Hub to kompleksowa platforma do strumieniowania gier, która umożliwia natychmiastowy dostęp do tytułów oferowanych przez partnerów takich jak Xbox i NVIDIA GeForce NOW, bez konieczności ich pobierania na urządzenie. To doskonałe narzędzie do swobodnej eksploracji wszystkich zakątków świata gier bez ograniczeń.



Ponadto na monitorze można korzystać z aplikacji partnerów takich jak Prime Video, Netflix i YouTube za pośrednictwem platformy Samsung Smart Hub, aby cieszyć się różnymi treściami OTT (over-the-top) bez konieczności uruchamiania komputera lub łączenia się z innymi urządzeniami.



Odyssey Neo G7 będzie wprowadzany na rynek globalny od czwartego kwartału 2023 roku, przy czym harmonogramy premier będą się różnić w zależności od regionu.





























