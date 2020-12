Samsung One UI 3 dla Android 11

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił oficjalne wprowadzenie na rynek najnowszej aktualizacji swojego interfejsu One UI, która zostanie udostępniona na wybranych urządzeniach Galaxy. Dzięki niej użytkownicy zyskają nowy design, usprawnione działanie najpopularniejszych funkcji i liczne opcje personalizacji. Udostępnienie aktualizacji One UI 3 dla systemu operacyjnego Android 11, stanowi potwierdzenie działań firmy Samsung na rzecz szybkiego zapewniania użytkownikom najnowszych innowacji i tym samym wspierania trzech generacji aktualizacji OS dla milionów urządzeń.







W związku z zakończeniem programu wcześniejszego dostępu, już One UI 3 zostanie udostępnione na urządzeniach serii Galaxy S20 (Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra) w Korei, USA i w większości krajów europejskich. W nadchodzących tygodniach aktualizacja będzie stopniowo udostępniana w kolejnych krajach i na kolejnych urządzeniach, w tym na Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold oraz w ramach serii S10. W pierwszej połowie przyszłego roku będzie również dostępna na urządzeniach Galaxy A.



Udoskonalony design sprawia, że One UI 3 jest znacznie bardziej elegancki i wygodny w użyciu. Najczęściej używane funkcje i lokalizacje – takie jak ekran główny, ekran blokady, powiadomienia czy panel szybkiego dostępu zyskały nowy, odświeżony wygląd tak, by najważniejsze informacje stały się lepiej widoczne. Nowe efekty, np. przyciemnienie/rozmycie powiadomień, pomogą szybko skupić uwagę na tym, co najistotniejsze, a przeprojektowane widżety pozwalają zachować porządek na ekranie głównym, nadając mu jednocześnie stylowy wygląd.



One UI 3 to nie tylko zmieniony wygląd – to również zupełnie inne doświadczenia użytkowania. Płynniejsze efekty ruchu i naturalna reakcja na dotyk sprawiają, że korzystanie z telefonu staje się jeszcze przyjemniejsze. Wygaszanie ekranu blokady wygląda teraz bardziej subtelnie, efekt przesuwania jest bardziej płynny, a wrażenie przyciskania klawiszy jest bardziej realistyczne. Także przełączanie się pomiędzy urządzeniami jest teraz bardziej płynne, ponieważ One UI zapewnia spójne, wszechstronne doświadczenia w ramach całego ekosystemu Galaxy, a obsługa nowych funkcji[3] dostępna jest automatycznie na wszystkich urządzeniach.



One UI 3 stworzono, aby uczynić codzienne życie jeszcze łatwiejszym. Przeprojektowane widżety ekranu blokady pozwalają sterować odtwarzaniem muzyki i przeglądać ważne informacje, takie jak zaplanowane wydarzenia czy spotkania, bez potrzeby odblokowywania urządzenia. Również śledzenie wiadomości i konwersacji stało się bardziej intuicyjne – powiadomienia z komunikatorów grupowane są na środku ekranu, co ułatwia ich szybkie przeczytanie i odpowiadanie na nie. Dodatkowo widok okna wideorozmowy jest teraz dostępny na całej powierzchni ekranu, oferując nowe wrażenia z komunikacji i umożliwiając lepszy kontakt z bliskimi.



Za sprawą One UI 3 aparat staje się jeszcze potężniejszy. Poprawiony, oparty na AI zoom, a także udoskonalone opcje autofokus i autoekspozycji pomogą zarejestrować perfekcyjne ujęcia. Ponadto kategorie sortowania zdjęć w Galerii ułatwią odnalezienie szukanego zdjęcia. Wystarczy przeciągnąć palcem w górę, a interfejs zaprezentuje powiązaną grupę ujęć. Co więcej, zdjęcie po edycji w dowolnym momencie można przywrócić do oryginalnej wersji – nawet po zapisaniu zmian.



Samsung zadbał, by użytkownicy mogli swobodnie personalizować UI zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli np. nieustannie korzystamy z trybu ciemnego lub udostępniamy swój mobilny hotspot, teraz można to zrobić jednym przeciągnięciem palcem i dotknięciem ekranu – a to za sprawą nowych sposobów dostosowania panelu szybkiego dostępu. Ułatwione zostało również udostępnianie zdjęć, filmów i dokumentów. Opcja personalizacji listy udostępniania oznacza możliwość „przypięcia” najczęściej wybieranych miejsc – niezależnie od tego, czy jest to lista kontaktów, komunikatory, czy poczta e-mail. One UI umożliwia ponadto stworzenie odrębnych profili – zawodowego i prywatnego[4] – by zminimalizować niebezpieczeństwo przesłania pliku czy zdjęcia niewłaściwej osobie.



By jeszcze bardziej spersonalizować interfejs, można umieszczać na ekranie głównym widżety, a następnie dostosowywać ich stopień przezroczystości, by lepiej pasowały do tapety na ekranie. Istnieje również możliwość zmiany designu i koloru zegara wyświetlanego na ekranie blokady bądź ekranie Always On Display. To jednak nie wszystko – można zamieścić wideo na ekranie połączenia przychodzącego / wychodzącego, dzięki czemu wrażenia z prowadzenia rozmów staną się jeszcze bardziej niepowtarzalne.



One UI 3 zaprojektowano z myślą o użytkowniku, dlatego interfejs oferuje także nowe aplikacje z zakresu cyfrowego dobrostanu, które pomogą użytkownikowi zidentyfikować i poprawić jego cyfrowe nawyki. Istnieje możliwość szybkiego przeglądania informacji o użytkowaniu, które opisują zmiany, jakie zaszły w długości korzystania z urządzenia w ciągu tygodnia, lub kontrolowania częstotliwości korzystania z telefonu podczas prowadzenia samochodu. To doskonałe sposoby na to, by bardziej świadomie podejmować decyzję o korzystaniu ze swoich urządzeń Galaxy.



W miarę jak firma Samsung będzie udoskonalała wrażenia z korzystania z urządzeń Galaxy, wprowadzane będą kolejne aktualizacje One UI, jak również – na początku przyszłego roku – nowe urządzenia flagowe.







































Źródło: Info Prasowe / Samsung