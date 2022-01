Samsung S21 FE 5G - poznajcie nowy, flagowy smartfon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadził dziś do serii Galaxy S21 model S21 FE 5G. Ten nowy smartfon oferuje ulubione przez fanów funkcje premium znane z linii Galaxy S21, które umożliwiają użytkownikom odkrywanie i wyrażanie siebie. Został wyposażony w najwyżej cenione cechy Galaxy S21, takie jak przyciągające wzrok wzornictwo, znakomita wydajność, profesjonalny aparat i bezproblemowa łączność z ekosystemem. S21 FE 5G kontynuuje tradycję Galaxy S21 dzięki wyjątkowemu, charakterystycznemu wzornictwu. Wszystko zaczyna się od kultowej, lubianej przez fanów ramki Contour-Cut, która płynnie przechodzi w obudowę aparatu S21 FE 5G, tworząc stylowy, jednolity wygląd.







Samsung daje użytkownikom jeszcze więcej możliwości wyrażania siebie dzięki czterem nowym, modnym opcjom kolorystycznym ze stylowym, zamglonym wykończeniem: oliwkowym, lawendowym, białym lub grafitowym. A ponieważ S21 FE 5G ma elegancką i smukłą obudowę o grubości zaledwie 7.9 mm można go łatwo wsunąć do kieszeni, dzięki czemu idealnie sprawdzi się u osób prowadzących aktywny styl życia.



Wydajność, której fani potrzebują najbardziej

Użytkownicy urządzeń Samsung uznali, że wydajność i wyświetlacz mają zasadnicze znaczenie w dzisiejszym świecie. Dlatego S21 FE 5G jest wyposażony w najnowszy, superszybki procesor Snapdragon 888– ten sam, który zastosowano w serii najnowszych foldów. Zapaleni gracze i streamerzy będą zachwyceni niezrównanie ostrą, wysokiej jakości grafiką i jakością obrazu oferowaną przez model S21 FE 5G, a częstotliwość wynosząca 240 Hz dzięki możliwości błyskawicznej reakcji przenosi wszystkie ich ulubione gry na nowy poziom. Gry będą działać niezwykle płynnie dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz, która zapewnia najwyższą rozdzielczość na wyświetlaczu Dynamic AMOLED 2X.



Również długo działająca bateria jest priorytetem dla zapracowanych, aktywnych użytkowników Galaxy, dlatego S21 FE 5G został wyposażony w baterię pozwalającą na całodzienną pracę w biurze, domu i innym dowolnym miejscu. Dodatkową zaletą niesamowicie pojemnej baterii S21 FE 5G jest możliwość superszybkiego ładowania 25 W, dzięki czemu można ją naładować do ponad 50% w zaledwie 30 minut, aby nieprzerwanie cieszyć się doskonałą wydajnością S21 FE 5G.



Ulubione ustawienia zdjęć dla fanów Galaxy

Galaxy S21 słynie z profesjonalnego aparatu, a Galaxy S21 FE 5G oferuje te same ustawienia, które umożliwiają robienie niesamowicie realistycznych zdjęć. Zarówno fotografowie-amatorzy jak i profesjonaliści mogą bez trudu edytować, publikować i udostępniać treści, od których nie sposób oderwać oczu. W porównaniu do S20 FE ulepszono również ustawienia trybu nocnego w aparacie. Użytkownicy mogą poprawiać zdjęcia wykonane przy słabym oświetleniu i uzyskać wyraźne zdjęcia nawet w najtrudniejszych warunkach świetlnych. Teraz wszyscy mogą zmieścić się w kadrze, a to dlatego, że S21 FE 5G zapewnia najlepsze opcje selfie, jakie kiedykolwiek były dostępne w urządzeniach Samsung. Zaawansowany 32-megapikselowy aparat przedni S21 FE 5G pozwoli na wykonanie wysokiej jakości selfie. Udoskonalono również funkcje AI Face Restoration, a dzięki funkcji podwójnego nagrywania można śledzić akcję przed i za sobą – wystarczy zacząć nagrywanie, a aparat zarejestruje widoki z obu obiektywów jednocześnie.



Prawdziwie dostosowane i bezpieczne środowisko mobilne

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi One UI 4 firmy Samsung każdy może zaprojektować idealne dla siebie mobilne środowisko użytkownika – takie, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i pozwala bezpiecznie wyrażać siebie. Dzięki wielu opcjom personalizacji i silniejszym mechanizmom kontroli prywatności, użytkownik ma większą kontrolę. Rozszerzone możliwości pozwalają zmienić ekran główny, ikony, powiadomienia, tapety i wiele innych elementów. Aby dodatkowo poszerzyć opcje personalizacji, przeprojektowano i zaktualizowano widżety. Samsung wierzy, że prawdziwie spersonalizowane środowisko użytkownika to coś więcej niż tylko wygląd i odczucia. Aby zapewnić spokój ducha, S21 FE 5G jest wyposażony w nowy panel prywatności, który umożliwia wygodną kontrolę zabezpieczeń i prywatności w jednym miejscu, dzięki czemu korzystanie z One UI 4 w Galaxy S21 FE 5G jest równie łatwe, co bezpieczne.



Telefon ma wymiary 155.7 x 74.5 x 7.9 mm co sprawia, że jest bardzo kompaktowy i wygodny w użytkowaniu. W zależności od modelu posiada on 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM. W połączeniu z wydajnym procesorem Qualcomm SM8350 otrzymujemy smartfon, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Dostępność i oferta promocyjna

Przedsprzedaż Galaxy S21 FE 5G wystartuje 4 stycznia a urządzenie zadebiutuje w regularnej sprzedaży już 11 stycznia. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup Galaxy S21 FE 5G, będą mogli skorzystać z oferty specjalnej i otrzymać prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2. Promocja rusza 4 stycznia 2022 i potrwa do 18 stycznia 2022 lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegółowe warunki oferty oraz regulamin dostępne są na stronie przedsprzedaz.samsung.pl.



Ceny w przedsprzedaży w sieci Komputronik:

- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB Dual SIM - 3499 PLN

- Samsung Galaxy S21 FE 5G 256GB Dual SIM - 3849 PLN

Każdy, kto do 18 stycznia kupi telefon w Komputroniku, otrzyma w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds2, a sam smartfon można kupić w wygodnych ratach 30 x RRSO 0% i otrzymać dwie raty gratis.



































Źródło: Info Prasowe / Samsung