Samsung SWEET. TV

Poznaj SWEET. TV, nowoczesną i wszechstronną platformę streamingową, która dostarczy Ci bogatą ofertę ponad 210 kanałów telewizyjnych oraz bazę ponad 1000 filmów na żądanie, w tym premiery takich wytwórni jak Disney, Paramount, Universal i Sony. Platforma ta jest dostępna na wszystkich telewizorach Samsung Smart TV (od 2014 roku), a szybki dostęp do niej zapewnia dedykowany przycisk w nowych pilotach do TV marki Samsung. A jakie możliwości jeszcze daje ten „magiczny” przycisk?







Szybki dostęp do (prawie) nieskończonej liczby programów

Platforma SWEET.TV oferuje kanały z wielu kategorii tematycznych – od popularnych kanałów ogólnotematycznych (TVP1, TVN, Polsat) przez programy filmowe (AMC, Comedy Central, Paramount Network), kanały sportowe w jakości 4K (ELEVEN SPORTS), po kanały dla dzieci (Disney Channel, Nickelodeon, Polsat JimJam), czy dokumentalne (National Geographic, BBC Earth). Dodatkowo, użytkownicy „na wyciągnięcie ręki” mają dostęp do unikalnej kolekcji ponad 70 bezpłatnych, ekskluzywnych kanałów, dostępnych wyłącznie na tej platformie, które oferują m.in. filmy, seriale, kulinaria, bajki dla dzieci oraz treści edukacyjne. Co istotne, jest to banalnie proste – wystarczy po prostu być podłączonym do sieci! Szybki dostęp do tej niezwykle szerokiej oferty zapewnia dedykowany przycisk na pilocie.



SWEET.TV w „pigułce” – dlaczego warto?

SWEET.TV to idealne rozwiązanie dla użytkowników ceniących wygodę, różnorodność oferty oraz nowoczesne technologie, które dostosowują się do stylu życia i potrzeb odbiorców:

- Intuicyjny i szybki dostęp za pomocą dedykowanego przycisku pilota w telewizorach Samsung – Twoja ulubiona rozrywka jest jeszcze bliżej Ciebie!

- Możliwość oglądania na 4 różnych urządzeniach jednocześnie pod 3 różnymi adresami (TV, komputer, smartfon, tablet)

- Wysoka jakość obrazu i dźwięku, również w 4K, z adaptacją do niskiego łącza internetowego (już od 3 Mbps)

- Opcja pobierania treści i oglądania offline, bez dostępu do internetu

- Brak długoterminowych zobowiązań – elastyczne subskrypcje pozwalające na swobodne rozpoczęcie lub zakończenie usługi;

Bogata oferta programowa skierowana do całej rodziny, łącząca rozrywkę, sport, edukację i filmy na żądanie.



Nie zapominaj o bezpieczeństwie!

SWEET. TV, jak wszystkie aplikacje na platformie Samsung Smart TV przechodzą proces certyfikacji, który potwierdza ich zgodność oraz poziom bezpieczeństwa. To zgodne z polityką firmy Samsung w czasach, kiedy dużo czasu spędzamy w Internecie, bezpieczeństwo naszego telewizora to podstawa. Specjalnie o tych użytkownikach (ale nie tylko), Samsung stworzył Knox. Knox to wielowarstwowa platforma bezpieczeństwa sprzętowo-programowego zintegrowana z urządzeniami Samsung, w tym telewizorami Smart TV, zapewniająca ochronę danych od etapu produkcji po codzienne użytkowanie. Chroni ona na trzech poziomach: sprzętowym (bezpieczne uruchamianie OS i blokada wycieków danych), platformowym (szyfrowanie danych i blokada złośliwych aplikacji w Tizen OS) oraz usługowym (ochrona przed phishingiem i atakami w aplikacjach czy przeglądarce). Dzięki czemu, możesz cieszyć się swoją ulubioną rozrywką ze SWEET.TV i mieć pewność, że Twoja prywatność jest w pełni chroniona.



Więcej informacji o SWEET.TV znajduje się na stronie: sweet.tv/pl/.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG