Samsung Screen Experience na CES 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zaprezentowała na tegorocznych targach CES w Las Vegas swoją wizję telewizorów przyszłości. Potwierdzając po raz kolejny wiodącą rolę w branży – za pomocą szerokiej gamy innowacyjnych urządzeń – Samsung zapoczątkował rewolucyjną erę wrażeń wizualnych wykorzystujących najnowsze technologie. W strefie Screen Experience można było zobaczyć szeroką ofertę od pełnej gamy telewizorów o ultrawysokiej rozdzielczości Excellence Line Neo QLED 8K aż po inteligentnego asystenta domowego Ballie z wbudowanym projektorem. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbą osób poszukujących wysokiej jakości urządzeń, Samsung nieprzerwanie podnosi poziom wrażeń wizualnych użytkowników w czasie oglądania telewizji. Dlatego też firma w specjalnie zaaranżowanej na targach CES strefie Screen Experience zaprezentowała swoje największe osiągniecia z zakresu domowej rozrywki, prezentując wyjątkowy sprzęt klasy premium.







Niezrównane wrażenia dzięki sztucznej inteligencji wykorzystanej w telewizorach 8K

Firma Samsung, która od niemal dwóch dekad jest liderem na rynku telewizorów, nieustannie wyznacza standardy, które królują w tej kategorii. Bazując na wiedzy i doświadczeniu, Samsung wykorzystał w swoich telewizorach sztuczną inteligencję, tworząc oferujący doskonałe wrażenia wizualne i wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniczne telewizory Excellence Line Neo QLED 8K 2024. W modelu Neo QLED 8K zastosowano procesor NQ8 AI Gen3 – wykorzystujący sztuczną inteligencję, najbardziej zaawansowaną jednostkę tego typu w historii firmy Samsung. Współpracuje on z procesorem neuronowym (NPU), który jest dwukrotnie szybszy od poprzednich wersji, a także z ośmiokrotnie większą niż do tej pory siecią neuronową AI. Ponieważ procesor wykorzystuje technologię Deep Learning oraz 8K AI Upscaling Pro, potrafi on automatycznie korygować jakość obrazu i dźwięku, by zawsze zapewniać użytkownikowi idealną wręcz jakość w standardzie 8K.



Wszyscy odwiedzający strefę mogli także dowiedzieć się więcej o funkcjach AI Motion Enhancer Pro oraz Active Voice Amplifier, które pomagają w ograniczeniu zniekształceń treści prezentowanych za pomocą telewizora Neo QLED 8K. Rozwiązanie AI Motion Enhancer Pro wykorzystuje zaawansowany algorytm wykrywania ruchu, który poprawia wyrazistość obrazu w rozgrywających się w szybkim tempie scenach – na przykład podczas gier sportowych. Funkcja Active Voice Amplifier Pro wykorzystuje natomiast sztuczną inteligencję do analizowania wielu różnych aspektów dźwięku, zapewniając tym samym jego optymalną jakość, dostosowaną do każdego rodzaju treści. Użytkownicy mogą na przykład wyciszyć lub podkreślić szum tła podczas konwersacji. Umożliwia to im wychwycenie każdego wypowiadanego słowa, bez jakichkolwiek zakłóceń.



Aby zapewnić opcję dostosowywania go do różnych zastosowań w przyszłości, telewizor Excellence Line Neo QLED 8K oparty jest na otwartym kodzie. Funkcja Daily+ pozwala użytkownikom cieszyć się pełnią możliwości telewizora dzięki łatwemu podłączeniu innych urządzeń marki Samsung, takich jak chociażby smartwatche Galaxy czy słuchawki Galaxy Buds. Dzięki temu konsumenci mogą sprawdzać parametry treningowe z zegarka Galaxy Watch podczas ćwiczeń lub wygodnie przekierowywać na telewizor połączenia wideo ze swoich smartfonów. Samsung zaprezentował również przeznaczoną do telewizora Excellence Line Neo QLED 8K 2024, niezwykle smukłą podstawę Inifinity Air Design. Zamontowany na podstawie Infinity Air Stand telewizor wydaje się unosić nad podłożem. Delikatna i prosta linia podstawy sprawia, że możemy w pełni skoncentrować uwagę na oglądanych filmach czy transmisjach sportowych i nie będziemy rozpraszani żadnymi inwazyjnymi dla naszego wzroku kształtami.



Micro LED HD, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających widzów

Oprócz najnowszego topowych Excellence Line Neo QLED 8K, firma Samsung zaprezentowała również całą gamę telewizorów Micro LED, w tym charakteryzujący się niezwykle dużymi możliwościami adaptacji, modułowy model transparentnego ekranu Micro LED. Po wejściu do strefy, odwiedzający byli zaskoczeni niezwykle wysokim poziomem realizmu, jaki zapewnia ultraduży, 140-calowy telewizor Micro LED. Ponieważ nie posiada on ramki i charakteryzuje się modułową budową, jego rozmiary, rozdzielczość i proporcje ekranu można dostosowywać do własnych preferencji. Nowa rodzina Micro LED 2024 dostępna jest w nieoferowanym dotąd rozmiarze aż 140 cali, dzięki czemu klienci mogą podążać za modnym aktualnie trendem – ekranów o bardzo dużej przekątnej. Aby goście mogli osobiście przekonać się o głębokich pokładach artyzmu i geniuszu, jakie charakteryzują technologię Micro LED, w strefie Screen Experience udostępniono specjalną prezentację Craftsmanship Wall, który odzwierciedlał niezliczone godziny pracy włożonej w opracowanie nowych ekranów.



Dom coraz większych możliwości dzięki technologii IoT

Ballie – inteligentny domowy asystent firmy Samsung, który samodzielnie poruszał się po narożniku głównej strefy również przyciągał uwagę wielu gości. Jego pierwsza wersja została zaprezentowana na targach CES w 2020 roku. W swym obecnym wcieleniu, Ballie potrafi jeszcze lepiej spełniać wiele różnych oczekiwań domowników – samodzielnie porusza się po domu pełniąc rolę inteligentnego asystenta. Monitoruje otoczenie i skutecznie wykonuje całą gamę czynności. Dzięki udoskonalonej funkcjonalności Ballie może kontrolować domowe urządzenia IoT i sterować nimi, tworząc tym samym doskonałą domową atmosferę. Na przykład aby początek dnia był dla nas łatwiejszy, Ballie może odsłonić zasłony o określonej przez nas porze. Podczas porannych przygotowań może również odtworzyć różnego rodzaju treści – takie jak wiadomości czy prognoza pogody – wyświetlając je na podłodze lub na ścianie. Może także kontrolować zachowanie zwierząt i innych członków rodziny podczas nieobecności swojego właściciela, automatycznie powiadamiając go o wszelkich nagłych przypadkach. Został też wyposażony w projektor który może wyświetlać filmy, transmisje sportowe ale też powiadomienia na ścianie, podłodze czy suficie.



Dzięki nowej funkcji hubu SmartThings, znanej jako Now+, użytkownicy mogą teraz monitorować swój dom z ekranu telewizora, nawet jeśli nie oglądają akurat na nim żadnych treści. Po wykryciu ruchu na ekranie automatycznie wyświetlany jest widżet Now+, który daje dostęp do statystyk dotyczących zużycia energii, warunków pogodowych, informacji związanych z eksploatacją domu i wielu innych danych. Oglądając jakiś film lub program, z łatwością wyłączymy tę opcję z poziomu szybko dostępnego menu.



Doświadczenie imersji na najwyższym poziomie

Podczas pokazu przedpremierowego First Look, firma Samsung zaprezentowała także wiele innych innowacyjnych technologii, które na nowo definiują pojęcie domowej rozrywki. Jednym z takich rozwiązań był The Premiere 8K – pierwszy na świecie bezprzewodowy projektor 8K, który wyświetla obrazy o wielkości do 150 cali. Goście mogli zapoznać się również z Music Frame – inteligentnym, posiadającym kształt ramki głośnikiem, który doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu. Odwiedzający targi mogli też dowiedzieć się więcej o innowacyjnych rozwiązaniach firmy Samsung przeznaczonych dla graczy, takich jak Gaming Hub czy gama produktów stworzonych we współpracy z Performance Designed Products (PDP), które wynoszą wrażenia miłośników gier na zupełnie nowy, nieznany dotąd poziom.



























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG